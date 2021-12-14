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РИА Новости

Zala Aero опубликовала видео испытаний барражирующих боеприпасов "Ланцет" с борта катера

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Малый бронекатер ВМС Украины "Аккерман" во время учений в Азовском море
Малый бронекатер ВМС Украины "Аккерман" во время учений в Азовском море.
Источник изображения: © Фото : пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российская компания Zala Aero (входит в группу компаний "Калашников") опубликовала видео испытаний барражирующих боеприпасов "Ланцет" с морского носителя.

На видео демонстрируется запуск с помощью механической катапульты барражирующих боеприпасов "Ланцет" с борта скоростного штурмового катера БК-16Э.



Также показан запуск с катера разведывательного дрона Zala, который затем, после выполнения разведки, садится на берег. При этом беспилотник выпускает парашют, а под его фюзеляжем надувается подушка безопасности, чтобы предотвратить повреждения аппарата при посадке.

Возвращение на берег барражирующих боеприпасов "Ланцет" не показано, так как они не имеют такой функции. Это класс оружия, который может длительное время летать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска.

При обнаружении цели такой беспилотник поражает ее как управляемая ракета "воздух - поверхность", полностью уничтожаясь сам. Если дрон не находит цель, то он самоуничтожается.

"Ланцет" разработан Zala Aero в инициативном порядке. Компания единственной на сегодняшний день в России производит оружие такого класса.

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Страны
Россия
Компании
Беспилотные системы
Проекты
БПЛА
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