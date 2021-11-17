Россия впервые представила систему управления роем БПЛА, которую можно применять с самолета

Компания «Кронштадт» провела презентацию автоматизированного рабочего места оператора, которое позволит управлять группой беспилотников с борта самолета или корабля. Ранее стало известно, что российские авиастроители могут создать БПЛА на базе истребителя Checkmate.

О презентации новой системы управления беспилотниками сообщил ТАСС. Новинку показали на международной выставке Dubai Airshow 2021. Ее можно установить на корабль или воздушную платформу для создания единого информационного поля.

Комплекс использует передовые информационные технологии, в том числе элементы искусственного интеллекта и дополненную реальность с 3D-картинкой местности.

Оператору не нужно непосредственно управлять БПЛА, достаточно постановки целей. Выполнять полет, управлять системами, решать целевые задачи и отслеживать взаимодействие между аппаратами внутри группы будет компьютер. Предполагается, что беспилотники смогут эффективно работать в полуавтономном режиме, решая широкий круг задач. Заводские испытания комплекса должны начать в следующем году.

Система для управления БПЛА — не единственная новинка, показанная компанией «Кронштадт» на Dubai Airshow. Еще одной стал беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета «Орион-Э» — экспортная версия «Ориона», известного также как «Иноходец».

«Орион-Э» в экспозиции международного авиасалона Dubai Airshow Источник изображения: Вестник ПВО

Ранее сообщалось, что «Орион-Э» получит систему спутниковой связи, что позволит резко увеличить его дальность: без спутниковой связи дальность БПЛА не превышает 250-300 километров. Система сможет найти свое применение не только на беспилотниках «Кронштадта», но и на других подобных аппаратах.

Салон Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. Россия среди прочего показала на выставке истребитель нового поколения Checkmate, впервые представленный на МАКС в этом году. Самолет будет существовать в нескольких вариантах: в новом ролике «Ростех» впервые продемонстрировал облик беспилотной версии, которая сможет действовать в связке с пилотируемым самолетом.

Облик беспилотного истребителя на базе Су-75 Источник изображения: ОАК

Разработчики надеются, что Checkmate будет конкурировать на рынке с такими машинами, как JF-17, J-10, F-16. От американского истребителя F-35 пятого поколения его должна отличать меньшая цена.

Первый полет Checkmate должен совершить в 2023 году, а начать серийный выпуск машины намерены в 2026-м. На днях стало известно, что Россия приступила к строительству нескольких летных образцов нового истребителя.