Озвучены сроки передачи ВМФ России атомной субмарины четвертого поколения «Император Александр III»

Передать стратегическую атомную подлодку нового поколения проекта 955А российскому флоту хотят в конце 2023-го. Спуск корабля на воду запланировали на следующий год.

О сроках передачи Военно-морскому флоту России новой субмарины со ссылкой на источник в судостроении сообщил ТАСС. Атомная подводная лодка (АПЛ) войдет в состав Тихоокеанского флота в конце 2023 года.

Спуск на воду корабля проведут примерно через год. В первой половине 2023-го он выполнит полный цикл испытаний, включая запуски ракет «Булава».

Субмарину заложили 18 декабря 2015 года. Она стала седьмым по счету атомоходом проекта 955 и четвертым кораблем усовершенствованного проекта 955А. Сейчас боевой состав флота насчитывает четыре подлодки проектов 955 и 955А. Пятую АПЛ — «Князь Олег» — должны передать ВМФ до конца года.

Лодку проекта 955 «Борей» (955А «Борей-А») разработали специалисты Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин». Каждый такой корабль может нести на борту 16 твердотопливных баллистических ракет «Булава», размещаемых в вертикальных шахтах. Кроме того, субмарина имеет торпедные аппараты.

Отличием проекта 955А от базовой версии стала еще меньшая шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованная система управления оружием. На сегодня представители проекта 955/955А — единственные стратегические субмарины четвертого поколения.

Россия активно реализует программу строительства еще одной подводной лодки четвертого поколения — многоцелевой субмарины проекта 885/885М. Первую серийную лодку проекта 885М — К-573 «Новосибирск» — вывели в море летом. До конца года ожидают ее вступления в строй.

К-573 «Новосибирск» Источник изображения: ТАСС

Субмарины проекта 885М, помимо прочего, примечательны тем, что должны стать носителем новой гиперзвуковой ракеты «Циркон», которую сейчас активно испытывают. В качестве первого штатного подводного носителя комплекса называют лодку «Пермь», заложенную в 2016-м. Пуски новейшей гиперзвуковой ракеты с борта этой субмарины Россия может начать в 2024 году.

За последнее время программа создания гиперзвукового оружия преодолела сразу несколько важных этапов. Так, в сентябре стало известно о завершении летно-конструкторских тестов «Циркона» с борта надводного носителя.

О подписании первого соглашения на закупку ракет сообщили летом. Серийно поставлять гиперзвуковые комплексы флоту начнут в следующем году.