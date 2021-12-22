Россия вооружилась сразу двумя новыми атомными подлодками четвертого поколения

Военно-морскому флоту передали две новые атомные подлодки — ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А и многоцелевую субмарину «Новосибирск» проекта 885М.

Состоялось одно из самых долгожданных и знаменательных событий для российского ВМФ в этом году: флоту передали сразу две атомные подводные лодки четвертого поколения — «Новосибирск» и «Князь Олег».

Старт церемониям подъема флага, которые проходили в Северодвинске, дал Владимир Путин. Президент присутствовал на мероприятии в режиме видеосвязи.

Церемонии прошли при непосредственном участии главнокомандующего Военно-морскими силами Николая Евменова и замминистра обороны Алексея Криворучко.

Вскоре «Новосибирск» и «Князь Олег» войдут в состав Тихоокеанского флота, что ознаменует собой резкое повышение его боевых возможностей.

Атомные крейсеры «Князь Олег» и «Новосибирск» приняты в состав ВМФ России / ©Звезда

К-552 «Князь Олег» — пятая субмарина семейства «Борей» и вторая, которую построили по модернизированному проекту 955А. Головной корабль серии передали флоту еще в 2013-м. Первый представитель модернизированного проекта вошел в состав ВМФ в прошлом году. Всего, по данным из открытых источников, запланировали построить десять ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955.

Основное вооружение этих субмарин — твердотопливные баллистические ракеты Р-30 «Булава-30»: каждая лодка несет 16 таких изделий. Одно время СМИ сообщали, что на модернизированном корабле число ракет увеличат до 20, однако эта информация, насколько можно судить, не соответствует действительности.

К-552 «Князь Олег» Источник изображения: Олег Кулешов

«Новосибирск» — первая серийная субмарина проекта 885М «Ясень-М», ставшего развитием проекта 885 «Ясень». Если говорить обо всем семействе, то она стала третьим его представителем: головной корабль серии передали ВМФ в 2014 году. Лодка получила десять торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра.

За ограждением выдвижных устройств установили восемь вертикальных ракетных шахт. Субмарины проекта 885/885М могут применять ракеты «Калибр» и «Оникс», а уже в обозримом будущем получат и новый гиперзвуковой комплекс «Циркон».

К-573 «Новосибирск» Источник изображения: ТАСС

Первым штатным подводным носителем новой ракеты станет субмарина «Пермь» проекта 885М. Ее заложили в 2016 году. Лодку должны передать Тихоокеанскому флоту.

Помимо подводных лодок, «Циркон» будут применять надводные корабли, в частности новые фрегаты проекта 22350. Серийно поставлять гиперзвуковой комплекс начнут в следующем году.