Стала известна субмарина, которая будет первым штатным носителем «Циркона»

По неофициальным данным, первым штатным подводным носителем гиперзвуковой ракеты «Циркон» станет многоцелевая атомная субмарина «Пермь» проекта 885М. Ранее стало известно, что первым штатным надводным носителем комплекса станет фрегат «Адмирал Головко».

О первом штатном подводном носителе «Циркона» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе сообщил ТАСС. «Среди АПЛ проекта 885М первым штатным носителем “Цирконов” будет пятая по счету субмарина “Пермь”, которая конструктивно будет немного отличаться от предшественниц», — приводит его слова агентство. Официального подтверждения информации нет.

Источник отметил, что передать субмарину флоту хотят в 2025 году. «Пермь» станет пятой лодкой модернизированного проекта 885М и шестой, если говорить о семействе подлодок проекта «Ясень» в целом. Заложили «Пермь» в 2016 году.

В сравнении с базовой версией субмарина проекта 885М имеет уменьшенную длину, обновленное оборудование, оптимизированные обводы и сниженный уровень шумности. Улучшенный вариант несет такое же вооружение, как обычный «Ясень»: лодка имеет восемь шахт для ракет типа «Калибр», «Циркон» и «Оникс», а также десять торпедных аппаратов.

Ранее «Циркон» уже запускали с борта субмарины. Во время недавних испытаний стрельбу по цели в Баренцевом море выполнил «Северодвинск» проекта 885.

Испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с АПЛ «Северодвинск» / ©Минобороны России

Применять новую ракету будут не только подлодки, но и надводные корабли российского ВМФ. В качестве первого штатного носителя комплекса называют фрегат «Адмирал Головко», который спустили на воду в прошлом году и который, если планы не поменяются, введут в строй в 2022-м.

Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350. Источник: Северная верфь

Мощнейшим надводным носителем «Циркона» станет тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов», который сейчас проходит модернизацию. Военно-морской флот должен получить его в 2023 году.

Адмирал Нахимов. Источник: bmpd

«Циркон», или 3M22, разработали специалисты «НПО машиностроения». Ее рассматривают как замену для устаревшей советской противокорабельной ракеты П-700 «Гранит».

Детальные характеристики «Циркона» неизвестны. Сообщалось, что на испытаниях ракета достигала скорости М=8. Масса ее боевой части может составлять 300-400 килограммов. Дальность ракеты, по некоторым данным, превышает 1000 километров, однако называли и более скромные показатели — до 400 километров.

Сама программа уверенно движется вперед. На сегодня завершили летно-конструкторские испытания ракеты с надводного носителя. В августе стало известно о подписании первого контракта на поставку «Цирконов».