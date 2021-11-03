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Naked Science

Стала известна субмарина, которая будет первым штатным носителем «Циркона»

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Источник изображения: naked-science.ru

По неофициальным данным, первым штатным подводным носителем гиперзвуковой ракеты «Циркон» станет многоцелевая атомная субмарина «Пермь» проекта 885М. Ранее стало известно, что первым штатным надводным носителем комплекса станет фрегат «Адмирал Головко».

О первом штатном подводном носителе «Циркона» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе сообщил ТАСС. «Среди АПЛ проекта 885М первым штатным носителем “Цирконов” будет пятая по счету субмарина “Пермь”, которая конструктивно будет немного отличаться от предшественниц», — приводит его слова агентство. Официального подтверждения информации нет.

Источник отметил, что передать субмарину флоту хотят в 2025 году. «Пермь» станет пятой лодкой модернизированного проекта 885М и шестой, если говорить о семействе подлодок проекта «Ясень» в целом. Заложили «Пермь» в 2016 году.

В сравнении с базовой версией субмарина проекта 885М имеет уменьшенную длину, обновленное оборудование, оптимизированные обводы и сниженный уровень шумности. Улучшенный вариант несет такое же вооружение, как обычный «Ясень»: лодка имеет восемь шахт для ракет типа «Калибр», «Циркон» и «Оникс», а также десять торпедных аппаратов.

Ранее «Циркон» уже запускали с борта субмарины. Во время недавних испытаний стрельбу по цели в Баренцевом море выполнил «Северодвинск» проекта 885.

Испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с АПЛ «Северодвинск» / ©Минобороны России

Применять новую ракету будут не только подлодки, но и надводные корабли российского ВМФ. В качестве первого штатного носителя комплекса называют фрегат «Адмирал Головко», который спустили на воду в прошлом году и который, если планы не поменяются, введут в строй в 2022-м.


Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350.
Источник: Северная верфь

Мощнейшим надводным носителем «Циркона» станет тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов», который сейчас проходит модернизацию. Военно-морской флот должен получить его в 2023 году.


Адмирал Нахимов.
Источник: bmpd

«Циркон», или 3M22, разработали специалисты «НПО машиностроения». Ее рассматривают как замену для устаревшей советской противокорабельной ракеты П-700 «Гранит».

Детальные характеристики «Циркона» неизвестны. Сообщалось, что на испытаниях ракета достигала скорости М=8. Масса ее боевой части может составлять 300-400 килограммов. Дальность ракеты, по некоторым данным, превышает 1000 километров, однако называли и более скромные показатели — до 400 километров.

Сама программа уверенно движется вперед. На сегодня завершили летно-конструкторские испытания ракеты с надводного носителя. В августе стало известно о подписании первого контракта на поставку «Цирконов».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Гранит
П-800 Оникс
Пермь АПЛ
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Компании
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885 Ясень
ГЗЛА
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