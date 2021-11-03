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ТАСС

Источник: первым штатным подводным носителем "Цирконов" будет АПЛ "Пермь" проекта 885М

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ПЛАРК Пермь
Многоцелевая атомная подводная лодка (ПЛАРК) 4-го поколения "Пермь".
Источник изображения: http://ytimg.com/

По информации собеседника агентства, передача подлодки "Пермь" ВМФ России планируется на 2025 год

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Первым штатным подводным носителем новейших гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" будет атомная подводная лодка (АПЛ) "Пермь" проекта 885М (шифр "Ясень-М") измененной конструкции. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Среди АПЛ проекта 885М первым штатным носителем "Цирконов" будет пятая по счету субмарина "Пермь", которая конструктивно будет немного отличаться от предшественниц", - сказал он.

По его словам, передача подлодки "Пермь" Военно-морскому флоту (ВМФ) России планируется на 2025 год.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В настоящее время ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) ведет строительство шести АПЛ проекта 885М. Головные подлодки проектов 885 и 885М - "Северодвинск" и "Казань" - находятся в составе ВМФ РФ, первая серийная субмарина проекта 885М "Новосибирск" проходит испытания. Она планируется к передаче флоту до конца этого года.

4 октября АПЛ "Северодвинск" впервые выполнила испытательные пуски ракет "Циркон" из надводного и подводного положений в акватории Белого моря.

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Страны
Россия
Продукция
Пермь АПЛ
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
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