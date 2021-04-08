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Naked Science

Сроки передачи мощнейшего неавианесущего надводного корабля российскому флоту сдвинули

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Источник изображения: naked-science.ru

По данным источника в оборонно-промышленной сфере, передать модернизированный тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» ВМФ намерены в 2023 году. Предполагается, что он сможет применять гиперзвуковые «Цирконы».

«Адмирал Нахимов» — потенциально мощнейший российский неавианесущий корабль и один из самых мощных надводных кораблей в мире.

Сейчас крейсер проходит ремонт и модернизацию, и, как сообщил источник в ОПК, при проведении работ возникли проблемы с рядом поставщиков. Это вынудило перенести сроки передачи корабля флоту: теперь ВМФ может получить крейсер в 2023 году. В пресс-службе «Севмаша», где сейчас находится корабль, информацию не подтвердили.

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов»

Источник изображения: ТАСС

В прошлом году руководитель предприятия Михаил Будниченко заявил, что корабль могут передать флоту в 2022-м. Напомним также, что в январе анонсировали скорые испытания модернизированного «Адмирала Нахимова».

Корабль относится к проекту 1144: всего построили четыре таких крейсера, из которых в строю сейчас находится только «Петр Великий». Предполагается, что после модернизации «Адмирал Нахимов» сможет применять самое новое ударное вооружение, включая гиперзвуковые «Цирконы».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Пётр Великий
Компании
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
1144 Орлан
ГЗЛА
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Источник: модернизация тяжелого крейсера "Петр Великий" начнется в 2020 году
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