Сроки передачи мощнейшего неавианесущего надводного корабля российскому флоту сдвинули

По данным источника в оборонно-промышленной сфере, передать модернизированный тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» ВМФ намерены в 2023 году. Предполагается, что он сможет применять гиперзвуковые «Цирконы».

«Адмирал Нахимов» — потенциально мощнейший российский неавианесущий корабль и один из самых мощных надводных кораблей в мире.

Сейчас крейсер проходит ремонт и модернизацию, и, как сообщил источник в ОПК, при проведении работ возникли проблемы с рядом поставщиков. Это вынудило перенести сроки передачи корабля флоту: теперь ВМФ может получить крейсер в 2023 году. В пресс-службе «Севмаша», где сейчас находится корабль, информацию не подтвердили.

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» Источник изображения: ТАСС

В прошлом году руководитель предприятия Михаил Будниченко заявил, что корабль могут передать флоту в 2022-м. Напомним также, что в январе анонсировали скорые испытания модернизированного «Адмирала Нахимова».

Корабль относится к проекту 1144: всего построили четыре таких крейсера, из которых в строю сейчас находится только «Петр Великий». Предполагается, что после модернизации «Адмирал Нахимов» сможет применять самое новое ударное вооружение, включая гиперзвуковые «Цирконы».