Россия завершила летно-конструкторские испытания «Циркона» с надводного носителя

Как стало известно, российские специалисты успешно завершили летно-конструкторские испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя. Вскоре флот может получить первые такие комплексы.

Об очередном успешном этапе в программе новой гиперзвуковой ракеты со ссылкой на источник сообщил ТАСС. «ЛКИ (летно-конструкторские испытания. — Прим. ред.) “Циркона” с берегового стенда и головного фрегата проекта 22350 “Адмирал Горшков” успешно завершены. Выполнено более десяти пусков, крайний из них — в июле», — уточнил собеседник агентства.

Следующий этап тестов «Циркона» планируют начать в ноябре. В 2022-м испытания могут продолжить, после чего начнут плановые поставки Вооруженным силам.

В последнее время к ракете приковано особое внимание. Напомним, недавно Минобороны и «НПО машиностроения» подписали первый контракт на поставку «Цирконов».

Пуск «Циркона» / ©ТАСС

Предполагается, что комплекс даст российским ВМФ принципиально новые возможности. Известно, что ракета развивала на тестах скорость М=8. Дальность ее полета, по разным данным, составляет от 400 километров и более чем до 1000 километров. Масса боевой части — максимум 400 килограммов.

Ракету получат как надводные корабли, так и подводные лодки. Если говорить о конкретных носителях, то среди них называли, в частности, фрегаты проекта 22350, многоцелевые субмарины проекта 885М и перспективную субмарину пятого поколения. Первым штатным носителем выступит фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350.

В последнее время работы над гиперзвуковым оружием активизировались не только в России, но в целом ряде других стран. Прежде всего речь идет о Соединенных Штатах, которые создают гиперзвуковое оружие сразу для нескольких видов Вооруженных сил, включая ВВС и ВМС.

Пока не все проекты удается реализовать на практике. Недавно американцы вновь столкнулись с трудностями во время испытаний гиперзвукового комплекса AGM-183 ARRW, который должны применять стратегические бомбардировщики. Изделие отделилось от самолета-носителя, но его двигатель активировать не удалось.

AGM-183 ARRW Источник изображения: thedrive

С другой стороны, недавно в США успешно испытали другой гиперзвуковой комплекс — Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, или HAWC. В обозримом будущем его смогут применять самые разные боевые самолеты — как стратегические бомбардировщики, так и истребители.

Напомним также, что вчера первые испытания новой гиперзвуковой ракеты провела КНДР. Комплекс получил обозначение «Хвасон-8».