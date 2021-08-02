Американцы снова неудачно испытали новую гиперзвуковую ракету ARRW

Соединенные Штаты протестировали гиперзвуковую ракету воздушного базирования Air-Launched Rapid Response Weapon. Активации двигателя после сброса изделия не произошло.

США вновь столкнулись с трудностями в разработке одного из своих важнейших оборонных проектов — гиперзвукового комплекса AGM-183 ARRW. Новые испытания прошли неудачно. Ракета нормально отделилась от самолета, однако активации двигателя не произошло.

Тесты проводили с борта стратегического бомбардировщика B-52. Хотя запуск не соответствовал поставленным полетным целям, испытание продемонстрировало несколько важных моментов. Ракета отделилась от самолета в плановом режиме и продемонстрировала полную последовательность запуска. Среди прочего было подтверждено безопасное отделение комплекса от носителя.

Lockheed Martin AGM-183A ARRW Источник изображения: ВВС США

Испытания также можно считать шагом вперед по сравнению с первым летным тестом, который провели в апреле. Тогда ракета вообще не отделилась от стратегического бомбардировщика B-52.

Испытания без отделения ракеты от носителя начали еще несколько лет назад. В целом они были успешными, однако без непосредственно запуска ARRW оценить реальные возможности комплекса невозможно.

Lockheed Martin AGM-183A ARRW Источник изображения: via t.me/nuclear_stormbringer

Программа предполагает создание ракеты воздушного базирования, оснащенной управляемым боевым блоком. Многие важные параметры изделия держат в тайне, однако некоторые характеристики изделия все же известны.

Предполагается, что максимальная дальность действия ракеты составит примерно 1600 километров. Скорость боевого блока, вероятно, будет равняться примерно М=8. Самолет В-52 сможет нести четыре ракеты ARRW на внешних держателях — по две на каждом пилоне. В качестве сроков принятия комплекса на вооружение ранее называли первую половину десятилетия: неизвестно, скажутся ли на этих планах неудачные испытания.

В любом случае ARRW — лишь один из гиперзвуковых комплексов, которые создают американцы. Кроме ВВС, новые системы должны получить Сухопутные силы и ВМС. При этом их программы в значительной мере унифицированы.

Усилия американцев в этом направлении нередко рассматривают как ответ на разработку гиперзвукового оружия в Китае и России. Последняя успешно испытывает новый гиперзвуковой комплекс «Циркон», которым в будущем хотят вооружить многие надводные корабли и подводные лодки. Первым штатным носителем ракеты должен стать фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350. Сейчас проводят его испытания.