Войти
Naked Science

Американцы снова неудачно испытали новую гиперзвуковую ракету ARRW

233
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Соединенные Штаты протестировали гиперзвуковую ракету воздушного базирования Air-Launched Rapid Response Weapon. Активации двигателя после сброса изделия не произошло.

США вновь столкнулись с трудностями в разработке одного из своих важнейших оборонных проектов — гиперзвукового комплекса AGM-183 ARRW. Новые испытания прошли неудачно. Ракета нормально отделилась от самолета, однако активации двигателя не произошло.

Тесты проводили с борта стратегического бомбардировщика B-52. Хотя запуск не соответствовал поставленным полетным целям, испытание продемонстрировало несколько важных моментов. Ракета отделилась от самолета в плановом режиме и продемонстрировала полную последовательность запуска. Среди прочего было подтверждено безопасное отделение комплекса от носителя.

Lockheed Martin AGM-183A ARRW

Источник изображения: ВВС США

Испытания также можно считать шагом вперед по сравнению с первым летным тестом, который провели в апреле. Тогда ракета вообще не отделилась от стратегического бомбардировщика B-52.

Испытания без отделения ракеты от носителя начали еще несколько лет назад. В целом они были успешными, однако без непосредственно запуска ARRW оценить реальные возможности комплекса невозможно.

Lockheed Martin AGM-183A ARRW

Источник изображения: via t.me/nuclear_stormbringer

Программа предполагает создание ракеты воздушного базирования, оснащенной управляемым боевым блоком. Многие важные параметры изделия держат в тайне, однако некоторые характеристики изделия все же известны.

Предполагается, что максимальная дальность действия ракеты составит примерно 1600 километров. Скорость боевого блока, вероятно, будет равняться примерно М=8. Самолет В-52 сможет нести четыре ракеты ARRW на внешних держателях — по две на каждом пилоне. В качестве сроков принятия комплекса на вооружение ранее называли первую половину десятилетия: неизвестно, скажутся ли на этих планах неудачные испытания.

В любом случае ARRW — лишь один из гиперзвуковых комплексов, которые создают американцы. Кроме ВВС, новые системы должны получить Сухопутные силы и ВМС. При этом их программы в значительной мере унифицированы.

Усилия американцев в этом направлении нередко рассматривают как ответ на разработку гиперзвукового оружия в Китае и России. Последняя успешно испытывает новый гиперзвуковой комплекс «Циркон», которым в будущем хотят вооружить многие надводные корабли и подводные лодки. Первым штатным носителем ракеты должен стать фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350. Сейчас проводят его испытания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-52
Циркон-С 3М22
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
22350
ГЗЛА
Похожие новости
22.03.2021
Гиперзвуковой орлан: новое оружие американцев
16.10.2020
Раскрыты скорость и дальность американской ARRW
16.10.2020
Конкурент «Циркона»: ВВС США рассказали о своей гиперзвуковой ракете
05.10.2020
Sina (Китай): передовое оружие России вытесняет США
21.09.2020
Гиперзвуковое оружие России не дает покоя США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.08 12:24
  • 94
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 02.08 12:18
  • 40
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 02.08 11:50
  • 1
"Севмашу" поставили задачу сократить сроки сдачи атомных подлодок на 9-14 месяцев
  • 02.08 11:26
  • 2
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
  • 02.08 11:11
  • 1
В технополисе "ЭРА" обсудили вопросы формирования научно-технического задела в интересах создания ПВН
  • 02.08 11:11
  • 1
Военнослужащие впервые применили дистанционный способ "блокирующего минирования"
  • 02.08 11:09
  • 1
Российскую промышленность в срок до 2024 года избавят от иностранного ПО
  • 02.08 11:00
  • 6
В тушении пожаров в Турции задействовали самолеты из РФ и Украины
  • 02.08 10:59
  • 1
Американский бомбардировщик-невидимку назвали «худшим кошмаром» России
  • 02.08 10:41
  • 1042
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.08 10:04
  • 2
Замглавы ОАК: наращиваем компетенции по строительству военно-транспортных самолетов
  • 02.08 07:40
  • 3
Японская компания дважды за месяц успешно запустила ракету собственной разработки
  • 02.08 06:30
  • 5
Деловая столица (Украина): оружейная многовекторность. Почему российский Су-35 проиграл французскому Rafale в Египте и почему это неважно
  • 02.08 05:56
  • 2
«Стальной охотник» - нестандартные способы ведения боя
  • 02.08 05:52
  • 1
Раскрыты характеристики российского сверхтяжелого самолета