Стал известен первый штатный носитель гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Согласно представленным данным, первым штатным носителем новейшей гиперзвуковой ракеты станет фрегат «Адмирал Головко». Известно также, что, кроме надводных кораблей, ее будут применять субмарины.

Россия приближается к моменту принятия на вооружение одной из своих главных новинок — гиперзвуковой ракеты «Циркон». Источник в оборонно-промышленном комплексе назвал корабль, который первым получит смертоносный комплекс.

Первым штатным носителем «Циркона» станет фрегат «Адмирал Головко». Корабль будет третьим по счету и вторым в серии фрегатом проекта 22350. На ходовые испытания он должен выйти весной 2022 года.

Сейчас в боевом составе Северного флота — два корабля этого проекта: «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». Их основным ударным оружием выступает ракетный комплекс «Калибр-НК». Ранее «Адмирал Горшков» задействовали в тестах «Циркона».

Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 Источник изображения: Северная верфь

По словам Владимира Путина, ракета может развивать скорость около М=9 и поражать цели на расстоянии более одной тысячи километров. Принять комплекс на вооружение могут в ближайшее время: в качестве сроков начала серийных поставок комплекса ранее называли 2022 год.

Предполагается, что новую ракету смогут применять самые разные субмарины и надводные корабли. В их числе — атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М». Это самая совершенная (даже без учетов использования гиперзвуковых ракет) многоцелевая субмарина российского флота. Первый такой корабль вступил в строй в мае.

К-561 «Казань» Источник изображения: ТАСС

А недавно стало известно, что новую ракету получит глубоко модернизированный вариант большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко». Известно также, что одним из основных нововведений станет возможность применения уникальных ракет-торпед, которые смогут поражать субмарины неприятеля на расстоянии в десятки километров.

«Адмирал Чабаненко» Источник изображения: wikipedia

Разработку нового гиперзвукового оружия активно ведет не только Россия, но и США. Недавно американцы испытали боеголовку гиперзвукового комплекса AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), одним из носителей которого станет стратегический бомбардировщик B-52.

Это лишь часть усилий, прилагаемых Соединенными Штатами в этом направлении. Известно, что в будущем американцы хотят вооружить новыми гиперзвуковыми ракетами свои Сухопутные и Военно-морские силы. Причем, как и в случае с Россией, такие комплексы будут нести и надводные корабли, и подводные лодки. В числе носителей оружия будут эсминцы типа Zumwalt и подводные лодки типа Virginia.