Войти
Naked Science

Стал известен первый штатный носитель гиперзвуковой ракеты «Циркон»

768
0
+1
Источник изображения: naked-science.ru

Согласно представленным данным, первым штатным носителем новейшей гиперзвуковой ракеты станет фрегат «Адмирал Головко». Известно также, что, кроме надводных кораблей, ее будут применять субмарины.

Россия приближается к моменту принятия на вооружение одной из своих главных новинок — гиперзвуковой ракеты «Циркон». Источник в оборонно-промышленном комплексе назвал корабль, который первым получит смертоносный комплекс.

Первым штатным носителем «Циркона» станет фрегат «Адмирал Головко». Корабль будет третьим по счету и вторым в серии фрегатом проекта 22350. На ходовые испытания он должен выйти весной 2022 года.

Сейчас в боевом составе Северного флота — два корабля этого проекта: «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». Их основным ударным оружием выступает ракетный комплекс «Калибр-НК». Ранее «Адмирал Горшков» задействовали в тестах «Циркона».

Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350

Источник изображения: Северная верфь

По словам Владимира Путина, ракета может развивать скорость около М=9 и поражать цели на расстоянии более одной тысячи километров. Принять комплекс на вооружение могут в ближайшее время: в качестве сроков начала серийных поставок комплекса ранее называли 2022 год.

Предполагается, что новую ракету смогут применять самые разные субмарины и надводные корабли. В их числе — атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М». Это самая совершенная (даже без учетов использования гиперзвуковых ракет) многоцелевая субмарина российского флота. Первый такой корабль вступил в строй в мае.

К-561 «Казань»

Источник изображения: ТАСС

А недавно стало известно, что новую ракету получит глубоко модернизированный вариант большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко». Известно также, что одним из основных нововведений станет возможность применения уникальных ракет-торпед, которые смогут поражать субмарины неприятеля на расстоянии в десятки километров.

«Адмирал Чабаненко»

Источник изображения: wikipedia

Разработку нового гиперзвукового оружия активно ведет не только Россия, но и США. Недавно американцы испытали боеголовку гиперзвукового комплекса AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), одним из носителей которого станет стратегический бомбардировщик B-52.

Это лишь часть усилий, прилагаемых Соединенными Штатами в этом направлении. Известно, что в будущем американцы хотят вооружить новыми гиперзвуковыми ракетами свои Сухопутные и Военно-морские силы. Причем, как и в случае с Россией, такие комплексы будут нести и надводные корабли, и подводные лодки. В числе носителей оружия будут эсминцы типа Zumwalt и подводные лодки типа Virginia.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
3М-54
B-52
Club-N
Zumwalt
Адмирал Горшков
Казань АПЛ
Циркон-С 3М22
Компании
Северная верфь
Персоны
Путин Владимир
Проекты
22350
885 Ясень
Virginia АПЛ
ГЗЛА
Калибр КР
пр. 1155
СФ
Похожие новости
08.10.2020
Испытания прошли успешно: «Циркон» поразил цель на дальности 450 км
03.03.2020
Сверхсекретный "Циркон" вышел на финальный этап испытаний
29.01.2019
Не числом, так ракетами: почему русский флот пугает НАТО
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 23:03
  • 75
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 12.07 22:41
  • 1
Артиллеристов в Кузбассе усилили ракетным комплексом "Штурм-С"
  • 12.07 22:26
  • 5
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 12.07 22:20
  • 34
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 12.07 22:00
  • 35
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 12.07 21:57
  • 5
Путин поддержал предложение создать в Росгвардии казачьи подразделения
  • 12.07 20:36
  • 3
Стрельбу "Арматы" по танку показали на видео
  • 12.07 20:33
  • 834
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.07 17:31
  • 15
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 12.07 15:27
  • 2
Интервью первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова
  • 12.07 14:47
  • 5
Талибы пообещали Москве не переходить границ
  • 12.07 10:02
  • 2
6 мест, где в 2021 году может вспыхнуть Третья мировая война (Daily Express, Великобритания)
  • 12.07 10:01
  • 3
Продолжающий испытания тяжелый беспилотник "Охотник" получит большой боевой радиус - "Ростех"
  • 12.07 09:45
  • 166
Есть ли будущее у танков?
  • 12.07 09:40
  • 1
Украина купит подержанный британский ледокол