США впервые испытали боеголовку новой гиперзвуковой ракеты

Соединенные Штаты провели испытания боеголовки гиперзвукового комплекса AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Более ранние тесты системы завершились неудачно.

Программа создания американской гиперзвуковой ракеты ARRW прошла важный этап: как стало известно, Штаты впервые испытали ее боеголовку.

Тесты провела 780-я испытательная эскадрилья. Во время них произвели подрыв боеголовки. Подробности о конструкции и возможностях изделия военные не раскрывают, отмечая, впрочем, что во время испытаний удалось получить данные о летальности комплекса.

В предстоящую субботу Военно-воздушные силы США могут провести тестовый пуск перспективной гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A ARRW над Тихим океаном. Попытка первого летного испытания прототипа Air-Launched Rapid Response Weapon, предпринятая весной, окончилась ничем. Из-за технически проблем изделие не было запущено с борта самолета-носителя.

B-52 с AGM-183A ARRW Источник изображения: ВВС США

AGM-183A ARRW — одна из ключевых оборонных программ Пентагона. Она предполагает создание ракеты воздушного базирования, оснащенной управляемым боевым блоком.

Многие основные параметры изделия пока держат в тайне, однако некоторые сведения все же появились в СМИ. По словам генерал-майора Военно-воздушных сил Эндрю Дж. Гебары, «ракета сможет пролететь за 10-12 минут почти 1000 миль». Если речь идет о сухопутных милях, это дает максимальную дальность действия примерно в 1600 километров. Скорость боевого блока, вероятно, составит до М=8.

Lockheed Martin AGM-183A ARRW Источник изображения: ВВС США

Известно также, что стратегический бомбардировщик В-52 сможет нести четыре ракеты ARRW на внешней подвеске — по две на каждом пилоне.

В будущем эту машину, как и другие американские бомбардировщики, сменит перспективный самолет B-21. Недавно Военно-воздушные силы представили новое изображение крылатой машины, дающее максимально детальное на сегодня представление о том, как будет выглядеть новый самолет.

B-21 Источник изображения: USAF

Примечательная особенность — оригинальное расположение окон. На ранних изображениях применили более «традиционный» дизайн, похожий на тот, что можно видеть у B-2 Spirit — прообраза B-21. При этом, какими возможностями будет обладать новый самолет, доподлинно не известно. Иногда его называют «уменьшенным B-2».

Еще меньше определенности с российским стратегическим бомбардировщиком-«невидимкой», создаваемым по программе ПАК ДА. Вероятно, самолет будет дозвуковым и сможет применять гиперзвуковое оружие. Первый полет можно ожидать в середине десятилетия.

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