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Naked Science

США представили облик стратегического бомбардировщика нового поколения B-21

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Источник изображения: naked-science.ru

Американские Военно-воздушные силы показали наиболее детальное на сегодня изображение перспективного стратегического бомбардировщика-«невидимки» B-21 Raider. В будущем он сменит такие машины, как B-1B, B-2 и B-52.

ВВС Соединенных Штатов представили новое изображение бомбардировщика-«невидимки» B-21 Raider, на котором, в частности, показаны ранее неизвестные особенности кабины.

На более ранних изображениях можно видеть лишь пару окон, в то время как последний рендер демонстрирует по крайней мере одно новое узкое наклонное окно с левой стороны. Вероятно, на другой стороне находится такое же. Неясно, для какой цели будут служить эти окна и почему для них выбрали именно такую форму.

B-21

Источник изображения: USAF

Если смотреть на концепцию в целом, то она практически не претерпела никаких метаморфоз в сравнении с тем, что было показано раньше. Изображение служит очередным подтверждением того, что для B-21 выбрали аэродинамическую схему «летающее крыло». Такой подход позволяет существенно уменьшить эффективную площадь рассеяния и, как следствие, снизить радиолокационную заметность по сравнению с машинами, имеющими вертикальное оперение.

Более раннее изображение B-21

Источник изображения: USAF

На новом изображении бомбардировщик пролетает над базой ВВС Эдвардс в Калифорнии. Именно там будут тестировать новый самолет. «Модернизация ядерного потенциала служит главным приоритетом для Министерства обороны и ВВС, и B-21 играет ключевую роль в этом плане», — заявили в американских Военно-воздушных силах.

Ранее стало известно, что США завершили постройку первых бомбардировщиков B-21. Первоначальные планы предполагали приобретение от 80 до 100 самолетов по цене 550 миллионов долларов за единицу. Впоследствии общее число машин оценили примерно в 150.

Согласно планам, первоначальной эксплуатационной готовности B-21 достигнет к 2030-му. В арсенале американских ВВС он сменит B-1B, B-2 и B-52, причем последний, несмотря на заслуженный возраст, сможет находиться в эксплуатации дольше других.

Америка не единственная страна, создающая стратегический бомбардировщик нового поколения. Активные работы в этом направлении ведут Россия и Китай. Российская программа имеет обозначение ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации), а китайский самолет известен как H-20.

ПАК ДА в представлении художника

Источник изображения: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России

В прошлом году стало известно, что российские инженеры создали опытный образец авиационного двигателя, предназначенного для ПАК ДА. Первый полет новой машины предполагают провести примерно в 2025-м.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
Проекты
ПАК ДА
Ядерный щит
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