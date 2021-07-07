Источники: Россия получит «мини-крейсер», способный нести гиперзвуковое оружие

Военно-морской флот России получит глубоко модернизированный вариант большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко». После улучшений он сможет применять новейший гиперзвуковой комплекс «Циркон».

Российский надводный флот в будущем может ждать существенное усиление. Как сообщили источники в Минобороны, на базе многоцелевого фрегата «Адмирал Чабаненко» проекта 1155.1 могут создать «мини-крейсер-ракетоносец».

Проект модернизации корабля пересекается с тем, который выбрали для большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников». Кроме крылатых ракет «Калибр» и Х-35, «Адмирал Чабаненко» сможет применять новейший гиперзвуковой комплекс «Циркон». По разным данным, дальность действия ракеты составляет от 400 до 1000 километров. На испытаниях «Циркон» развил скорость М=8.

Одним из основных нововведений модернизации станут уникальные ракеты-торпеды, которые смогут поражать субмарины неприятеля на расстоянии в десятки километров.

Все вместе сделает большой противолодочный корабль проекта 1155.1 одним из самых многоцелевых во всем российском ВМФ. Формально он будет относиться к фрегатам, но фактически приблизится к возможностям крейсера.

«Адмирал Чабаненко» Источник изображения: ТАСС

Фрегат проекта 1155.1 типа «Адмирал Чабаненко» — проект советских и российских многоцелевых эсминцев первого ранга с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны. Всего построили один такой корабль. Второй — «Адмирал Басистый» — разобрали на стапеле. Еще два корабля были заказаны, но их постройка так и не началась.

В широком смысле проект 1155.1 стал развитием проекта 1155. Построили 12 таких больших противолодочных кораблей. В строю, по данным из открытых источников, находится семь единиц.

Корабль проекта 1155 Источник изображения: wikipedia

Сейчас Россия связывает огромные надежды с фрегатами проекта 22350 — новейшими кораблями, которые станут одним из основных типов крупных надводных кораблей ВМФ.

В строю находятся два таких корабля — «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов». 22 мая 2020 года на предприятии «Северная верфь» спустили на воду третий фрегат проекта 22350 — «Адмирал Головко». Ранее сообщалось, что его могут передать флоту в 2022 году.

Наличие установки 3С14 позволяет этим кораблям применять ракеты «Циркон», что может стать одной из их главных особенностей. Кроме того, комплекс предполагает использование «Ониксов» и «Калибров».

«Адмирал Головко» Источник изображения: МО РФ

Недавно состоялось знаковое для российского флота событие: в море вывели первую серийную субмарину нового поколения проекта 885М.