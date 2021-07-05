Россия вывела в море первую серийную субмарину нового поколения проекта 885М

Новейшая российская субмарина К-573 «Новосибирск» вышла на заводские ходовые испытания. Передать корабль флоту хотят в 2021 году.

Россия приступила к заводским ходовым испытаниям атомной подводной лодки (АПЛ) «Новосибирск» — одной из самых совершенных отечественных многоцелевых субмарин. «АПЛ “Новосибирск” 1 июля впервые вышла Белое море на заводские ходовые испытания», — заявил ТАСС осведомленный источник.

Ранее глава «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что после завершения заводских ходовых испытаний приступят к государственным. Передать корабль флоту хотят в 2021-м.

Первоначально кораблю хотели дать имя «Уфа», но позже решили назвать «Новосибирском». Церемонию закладки провели 26 июля 2013 года. Спуск лодки на воду осуществили 25 декабря 2019 года.

К-573 «Новосибирск» — третий корабль семейства и первая серийная субмарина, выполненная по модернизированному проекту 885М. Первый представитель этого подсемейства — лодка К-561 «Казань» — вступила в строй в мае. Самым первым представителем проекта 885 стала подлодка К-560 «Северодвинск». Ее ввели в строй еще в 2014-м.

К-561 «Казань» Источник изображения: ТАСС

Субмарины проекта 885/885М принадлежат к четвертому, последнему на сегодня поколению атомных подводных лодок. Это единственный российский корабль такого типа (подводные лодки США четвертого поколения представлены проектами многоцелевых АПЛ Virginia и Seawolf). Среди главных особенностей подлодок нового поколения — крайне низкий уровень шума, что затрудняет обнаружение субмарин и повышает их живучесть.

По информации из открытых источников, лодка проекта 885 имеет полуторакорпусную конструкцию с легким корпусом только в носу и с надстройкой в районе ракетных шахт. На корпус нанесли резиновое покрытие, которое снижает шумность АПЛ, а также уменьшает отражение сигналов гидролокаторов.

К-560 «Северодвинск» Источник изображения: wikipedia

Субмарина проекта 885 имеет водоизмещение (надводное) 8600 тонн, ее длина составляет 139 метров. Если верить СМИ, подводная лодка модернизированного проекта несколько меньше.

Отличительная особенность проекта 885 — исключительно мощное и разнообразное вооружение. Лодка имеет десять торпедных аппаратов калибра 533 миллиметров, расположенных под углом побортно в районе ограждения выдвижных устройств. За ограждением установлено восемь вертикальных ракетных шахт. В состав ракетного вооружения входят комплексы «Оникс», «Калибр» и (в перспективе) гиперзвуковой «Циркон».

Недавно состоялось еще одно важное для России событие — в море впервые вывели самую длинную субмарину в мире.