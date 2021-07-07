Адмиральский почин: российский флот получит ракетный мини-крейсер

Какие задачи сможет решать обновленный большой противолодочный корабль

Российский ВМФ получит мини-крейсер ракетоносец. Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Чабаненко» проекта 1155.1 — единственный представитель этой серии — вернется после длительного ремонта с новыми возможностями. В частности, он получит пусковые установки крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых «Циркон». При этом БПК оснастят самым мощным на флоте противолодочным вооружением — ракетно-торпедным комплексом, способным уничтожать субмарины противника на расстоянии в десятки километров. По словам экспертов, благодаря новым системам вооружений «Адмирал Чабаненко» по своей мощи станет сопоставим с крейсерами.

На воде и под водой

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, Минобороны согласовало план модернизации БПК «Адмирал Чабаненко», который входит в состав Северного флота. По словам собеседников издания, сейчас идет оценка сроков, которые потребуются на выполнение всех работ. В 2014-м году «Чабаненко» был направлен на ремонт и с того времени находится на судоремонтном заводе в Мурманской области.

Проект модернизации во многом идентичен тому, по которому обновляли БПК «Маршал Шапошников». Помимо крылатых ракет «Калибр» и Х-35, «Чабаненко» станет носителем новейших гиперзвуковых «Цирконов». Но главное нововведение — уникальные ракеты-торпеды, способные поражать подводные лодки на расстоянии в десятки километров. Это сделает «Чабаненко» одним из наиболее универсальных кораблей во всем ВМФ: он одинаково эффективно сможет уничтожать морские, береговые, воздушные и подводные цели.

Пуск крылатой ракеты «Калибр» с фрегата «Маршал Шапошников» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

После модернизации планируется переклассифицировать «Чабаненко» из БПК во фрегат, отметили источники. Однако фактически с судоремонтного завода выйдет крейсер с огромным ракетным арсеналом. Собственно, по размерам «Адмирал Чабаненко» немногим уступает, к примеру, флагману Черноморского флота гвардейскому ракетному крейсеру «Москва» (водоизмещение 7,7 тыс. т против 11,5 тыс.).

История с «Москитами»

— В 1970–1980-е годы наши разработчики пошли по пути не унификации, а создания разных ракет и пусковых установок, в результате чего появился проект 1155 «Удалой», предназначенный именно для противолодочных задач, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Но по мере развития флота стало понятно, что это не совсем то, что нужно — всё же хотелось иметь ударный крейсер, тем более появились новые системы оружия. Когда строили «Чабаненко», его сильно модернизировали, увеличили в размерах, поставили новые системы оружия, пушку, ракеты «Москит», «Водопад». Но строительство совпало с распадом СССР, в 1990-е годы он долгое время стоял на судостроительном заводе «Янтарь», поскольку у флота были большие финансовые проблемы.

История БПК «Адмирал Чабаненко» началась почти полвека назад. Опытно-конструкторские работы по проекту стартовали еще в 1970-е годы. Закладка корабля состоялась в 1989-м. Тогда планировалось построить 10 БПК проекта 1155.1. Однако после распада СССР от всех остальных представителей серии отказались, а головной корабль многие годы стоял недостроенным. Наконец, в 1999 году «Адмирал Чабаненко» был передан ВМФ РФ и активно нес службу до 2014-го, когда был выведен на ремонт. В 2009–2010 годах БПК обеспечивал безопасность судоходства в районе Африканского рога и в Аденском заливе, где в тот период отмечалась высокая активность пиратов.

Большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко» Источник изображения: Фото: ТАСС/Лев Федосеев

«Главным калибром» БПК проекта 1155.1 стал мощный противолодочный ракетно-торпедный комплекс «Водопад», способный поражать подводные цели на дальности до 50 км. Боеприпасы выпускаются в воду из торпедных аппаратов. После чего включается ракетный двигатель, который доставляет боевую часть до места нахождения цели. Там она приводняется и движется к подводной лодке, как обычная торпеда.

Помимо торпедного вооружения, «Чабаненко» был вооружен спаренной 130-мм артиллерийской установкой АК-130, зенитно-ракетным комплексом «Кинжал», а также противокорабельными ракетами «Москит». Последние в ходе модернизации заменены современными крылатыми ракетами, способными стрелять по надводным и наземным целям. БПК также несет на борту два противолодочных вертолета Ка-27.

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» были успешно испытаны прошлой осенью, поразив цели на расстоянии в сотни километров за считанные минуты. Сейчас они находятся на одной из финальных стадий испытаний. Изделие способно разгоняться до гиперзвуковой скорости (в шесть–восемь раз выше скорости звука) и поражать цели на дальности до 500 км. Считается, что ни у одной страны мира сегодня нет средств противодействия таким боеприпасам — системы управления ПВО не успевают засечь цель, а противоракеты не могут ее догнать.

Догнать «Удалой»

1155.1 ­— это более современная модификация знаменитой советской серии 1155 «Удалой», которая составляет основу противолодочных сил России. По базовому проекту было построено 12 БПК, из которых в составе флота сейчас находятся семь: «Маршал Шапошников», «Адмирал Виноградов», «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» входят в состав Тихоокеанского флота. «Вице-адмирал Кулаков», «Североморск» и «Адмирал Левченко» несут службу на Северном.

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» проходит в проливе Босфор Восточный Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

«Удалые», как и их новый вариант, «Адмирал Чабаненко», оказались технически совершенными кораблями: силовая установка позволила избежать многих проблем, возникающих при эксплуатации котлотурбинных систем.

В последние годы остающиеся в строю БПК постепенно модернизируют по проекту 1155М. На них устанавливают новую бортовую электронику и оборудование, маршевые двигатели, охладительные установки и запорную арматуру. А главное, на БПК монтируют пусковые установки крылатых ракет, так что они отходят от узкой специализации охотников за подлодками и становятся самостоятельной ударной силой.

Роман Крецул