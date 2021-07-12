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ТАСС

Фрегат "Адмирал Головко" станет первым штатным носителем ракет "Циркон"

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Фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350
Фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350.
Источник изображения: © Пресс-служба ПАО СЗ "Северная верфь"

Фрегат планируется отправить на ходовые испытания весной 2022 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон". Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Планируется, что первым штатным носителем ["Цирконов"] станет фрегат "Адмирал Головко", - сказал собеседник агентства.

"Адмирал Головко" - третий по счету и второй в серии фрегат проекта 22350, его планируется отправить на ходовые испытания весной 2022 года. В боевом составе Северного флота сейчас два фрегата этого проекта - "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов". Основное ударное оружие фрегатов - ракетный комплекс "Калибр-НК". "Адмирал Горшков" принимает участие в испытаниях гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон".

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные развивать скорость около 9 М и поражать цели на расстоянии более 1 тыс. км, будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время.

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
22350
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
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