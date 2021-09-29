США успешно испытали гиперзвуковую крылатую ракету

Американцы провели летные тесты гиперзвукового комплекса Hypersonic Air-breathing Weapon Concept. Ракету разработали Raytheon и Northrop Grumman.

Оборонно-исследовательское агентство DARPA объявило об успешном испытании демонстрационного образца гиперзвуковой крылатой ракеты. Ее запустили с борта воздушного носителя. Вскоре после отделения был активирован двигатель ракеты. Скорость полета превысила М=5.

Ракету разработала корпорация Raytheon по программе Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). За создание двигателя отвечает другой оборонный гигант — Northrop Grumman.

Благодаря относительно небольшой массе и габаритам в будущем такое оружие могут получить самые разные американские самолеты — как стратегические бомбардировщики, так и истребитель пятого поколения F-35.

Ранее США снова столкнулись с проблемами при создании другого гиперзвукового комплекса — AGM-183 ARRW. Ракета отделилась от самолета, но ее двигатель не был активирован. Роль носителя, как и раньше, сыграл бомбардировщик B-52.

AGM-183 ARRW Источник изображения: thedrive

Помимо систем воздушного базирования, Штаты еще создают гиперзвуковые ракеты морского и наземного базирования.