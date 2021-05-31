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Naked Science

Американские ВМС впервые испытали двигатель новой гиперзвуковой ракеты

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Источник изображения: naked-science.ru

Военно-морские силы США испытали твердотопливный двигатель первой ступени перспективной ракеты, которая будет нести гиперзвуковой блок. Ранее стало известно, что первым носителем нового гиперзвукового оружия в американских ВМС станет эсминец Zumwalt.

Американцы серьезно обеспокоены успехами России и Китая в вопросе создания новых гиперзвуковых систем и делают все возможное, чтобы лидерство в будущем было за ними. Как стало известно, Военно-морские силы США провели первые огневые тесты двигателя, который будут применять в новой гиперзвуковой системе.

Испытания организовал офис программ стратегических систем Военно-морских сил США в Промонтори. Сообщается, что тесты позволят провести совместные испытания Сухопутных сил и ВМС в первом квартале 2022-го финансового года, а в перспективе — принять комплекс на вооружение.

«Мы рады отметить это важное событие вместе с ВМС США, армией и Northrup Grumman. Такой результат сегодня является следствием наших общих усилий и стремления к успеху в испытании программы», — заявили по этому поводу в Lockheed Martin. Отметим, что Northrop Grumman разработала двигатель, а Lockheed Martin выступает как интегратор систем вооружения.

Первая ступень с испытанным твердотопливным двигателем — один из ключевых элементов системы. Ракета станет носителем гиперзвукового блока, который и будет поражать цели противника.

Не так давно стало известно о новых испытаниях гиперзвукового планирующего блока Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB), который должен стать основой новой системы вооружений, разрабатывающейся в интересах ВМС и Сухопутной армии США. Первым флотским носителем перспективного оружия должен стать малозаметный эсминец Zumwalt. Сообщалось также, что в качестве носителя гиперзвуковой системы Пентагон рассматривает новые подводные лодки четвертого поколения типа Virginia.

Zumwalt

Источник изображения: USN

Информация о возможностях нового американского оружия пока неполная и противоречивая. Согласно одному из заявлений на этот счет, сделанных недавно в американском Минобороны, вариант для Сухопутных сил будет иметь дальность действия 2775 километров.

Long Range Hypersonic Weapon

Источник изображения: thedrive

Армейская версия имеет обозначение Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). Известно также, что американцы проявляют не меньше (а по всей вероятности, даже больше) внимания к разработке гиперзвукового оружия воздушного базирования. Самым известным комплексом для ВВС можно назвать AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), носителем которой выступает бомбардировщик B-52, а перспективе могут стать и другие самолеты. Очередные тесты системы провели этой весной.

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B-52
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