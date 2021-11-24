Озвучены сроки первых пусков «Циркона» с борта штатного подводного носителя

В 2024 году Россия может провести первые пуски новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта субмарины «Пермь». Ранее стало известно, что она будет штатным носителем гиперзвукового комплекса.

Ранее в ноябре источник в военно-промышленном комплексе заявил ТАСС, что первой субмариной — штатным носителем «Циркона» станет подводная лодка проекта 885М «Пермь». Теперь агентство назвало сроки первых испытаний ракеты с борта этого корабля.

По его данным, летно-конструкторские испытания с субмарины начнут не раньше 2024 года. До этого момента пуски будут проводить с надводных кораблей.

«Пермь» — пятая подводная лодка проекта 885М «Ясень-М». Она станет второй лодкой с таким названием: в 2002-2005 годах имя города носила субмарина Б-292 проекта 671РТМК «Щука».

Сейчас «Севмаш» строит шесть атомных подлодок проекта 885М. Головные корабли проектов 885 и 885М — «Северодвинск» и «Казань» — уже в составе российского Военно-морского флота. Первую серийную субмарину проекта 885М — К-573 «Новосибирск» пока испытывают. Флоту ее хотят передать в этом году.

Субмарины обновленного проекта существенно отличаются от единственного представителя базового проекта 885. По данным из открытых источников, они несколько короче и могут похвастаться новым оборудованием, оптимизированными обводами, а также сниженным уровнем шумности. При этом вооружение улучшенного варианта такое же, как на субмарине «Северодвинск».

Напомним, именно ее применили для испытательного пуска «Циркона», видео которого российское Минобороны показало осенью.

Испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с АПЛ «Северодвинск» / ©Минобороны России

Среди других носителей «Циркона» называют модернизированную подлодку «Иркутск» проекта 949АМ, корабли проекта 22350, а также крейсер «Адмирал Нахимов». Первым штатным надводным носителем «Циркона» (и первым штатным носителем ракеты вообще) станет фрегат «Адмирал Головко».

Возможности ракеты доподлинно не известны. По мнению экспертов, она сможет эффективно поражать даже очень крупные корабли, включая авианосцы. При этом перехват «Циркона» станет задачей исключительной сложности в силу его скорости.

Сообщалось, что на тестах он смог развить М=8. Дальность пуска оценивают более чем в 1000 километров, хотя, по другим данным, она «скромнее» и составляет порядка 450 километров. Масса боевой части ракеты может достигать 400 килограммов. Серийные поставки гиперзвуковых комплексов флоту планируют начать в 2022 году. Ранее стало известно, что первую партию изделий Минобороны уже закупило.