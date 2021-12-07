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ТАСС

Корабли ВМФ России и ВМС Египта приступили к совместным учениям в Средиземном море

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Российский боевой корабль «Адмирал Григорович»
Российский боевой корабль «Адмирал Григорович».
Источник изображения: РИА Новости/Нина Зотина

В отряд кораблей ВМФ России входят фрегат "Адмирал Григорович" с вертолетом Ка-27ПС на борту, патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и спасательный буксир СБ-742

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) России и Военно-морских сил Египета приступили к проведению трехдневной морской фазы совместных учений "Мост дружбы - 2021" в акватории Средиземного моря, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы ЧФ.

"В ходе морского этапа учения, проходящего в районе Александрийского залива, экипажи кораблей двух стран выполнят комплекс совместных действий по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие, проводке кораблей за тралами, отражению атаки надводных средств, организации пополнения запасов в море и проведению досмотровых операций в отношении подозрительных судов. Кроме того, при отработке действий по всесторонней защите и обороне кораблей на переходе морем экипажи выполнят совместные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, а также мишеням, имитирующим плавающие мины", - сообщили на флоте.

Уточняется, что в отряд кораблей ВМФ России входят фрегат "Адмирал Григорович" с вертолетом Ка-27ПС на борту, патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и спасательный буксир СБ-742. Отряд кораблей ВМС Египта представляют фрегат, два корвета и судно обеспечения.

"Отряды российских и египетских боевых кораблей действуют по единому плану под общим руководством объединенного штаба учения. От ВМФ России международный штаб возглавляет командир Новороссийской военно-морской базы ЧФ контр-адмирал Виктор Кочемазов", - отметили на флоте.

Добавляется, что участники учений ранее уже провели двухдневную береговую фазу - за это время были проведены тренировки по связи между кораблями-участниками и предпоходовая конференция с участием командиров и офицерского состава кораблей.

Целями учений "Мост дружбы - 2021", которые проводятся 3-10 декабря, является укрепление и развитие военного сотрудничества между ВМФ России и ВМС Египта в интересах безопасности и стабильности в регионе. Российско-египетские учения "Мост дружбы" проводятся с 2015 года. В 2020 году они проходили в акватории Черного моря с заходом кораблей-участников в порт Новороссийск, в этом году проходят в Средиземноморье.

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Военные учения
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