Российские военные корабли примут участие в учениях с Египтом "Мост дружбы-2021"

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) завершает переход в египетский порт Александрия для участия в совместных российско-египетских военно-морских учениях "Мост дружбы-2021", сообщили в четверг журналистам в пресс-службе флота.

"Официальный заход кораблей флота в порт Египта запланирован на 3 декабря. В состав отряда кораблей ВМФ России входят фрегат "Адмирал Григорович" с палубным вертолетом на борту, патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и спасательный буксир СБ-742", - сказали на флоте.

Маневры пройдут 3-10 декабря в восточной части Средиземного моря, в районе Александрийского залива. Корабли РФ и Египта будут действовать под руководством объединенного штаба учения и "выполнят задачи по отражению атак морских целей, досмотру подозрительных судов, организации противовоздушной обороны и пополнению запасов в море с вертолета", уточнили в пресс-службе.

Российско-египетское учение "Мост дружбы" проводится с 2015 года, в 2020 году оно проходило в акватории Чёрного моря, с заходом кораблей-участников в порт Новороссийск.