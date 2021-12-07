РФ и Египет проводят совместные маневры в Средиземном море

Москва. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Арабской Республики Египет приступили к проведению трехдневной морской фазы совместного военно-морского учения "Мост дружбы-2021" в акватории Средиземного моря, сообщил Черноморский флот.

"В состав отряда кораблей ВМФ России входят фрегат "Адмирал Григорович" с вертолетом Ка-27ПС на борту, патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и спасательный буксир СБ-742. Отряд кораблей ВМС Египта представляют фрегат, 2 корвета и судно обеспечения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе морского этапа учения, проходящего в районе Александрийского залива, экипажи кораблей двух стран отработают отражение атаки надводных средств.

"При отработке действий по всесторонней защите и обороне кораблей на переходе морем экипажи выполнят совместные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, а также мишеням, имитирующим плавающие мины", - сообщил флот.

Ранее участники учения провели двухдневную береговую фазу, в рамках которой прошли тренировки по связи между кораблями-участниками и предпоходовая конференция с участие командиров и офицерского состава кораблей.