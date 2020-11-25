В зоне ответственности новороссийской ВМБ впервые проходит совместное учение ВМС Египта и России

Делегация берегового штаба военно-морских сил (ВМС) Арабской Республики Египет участвует в учении «Мост дружбы-2020», проводимом совместно с Военно-морским флотом России. Руководителем учения от египетской стороны и главой делегации назначен начальник операционного отдела ВМС Египта контр-адмирал Махмуд Адель Махмуд Файзи. Российскую сторону представляет командир Новороссийской ВМБ контр-адмирал Виктор Кочемазов.

«Под руководством Виктора Кочемазова шли все подготовительные мероприятия к учению, – сообщил начальник штаба НВМБ капитан 1-го ранга Олег Пешкуров, – а непосредственное руководство силами ВМФ РФ в море осуществляет заместитель командира Новороссийской ВМБ капитан 1-го ранга Магарам Адигюзелов».

Российско-египетское учение «Мост дружбы-2020» проходит с 17 по 24 ноября в Новороссийске и морских полигонах боевой подготовки Черноморского флота. Береговая и морская фазы учения, впервые проведены в акватории Черного моря. От российской стороны в учении задействованы экипажи кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота, в том числе фрегата «Адмирал Макаров», патрульного корабля «Дмитрий Рогачев», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево», морского тральщика «Железняков», спасательного буксирного судна «Профессор Николай Муру».

Как видим, в основном это новые современные корабли и суда с большими возможностями. Также в учении участвуют штурмовая авиация и вертолеты ВМФ.

С египетской стороны в нем принимают участие фрегат УРО «Александрия», корвет «Эль Фатех», ракетный катер «М. Фахми». После швартовки корабельных отрядов египетских и российских сил командиры кораблей в составе группы руководящего состава учения нанесли официальный визит командиру Новороссийской военно-морской базы контр-адмиралу Виктору Кочемазову, а также главе администрации города Новороссийска. Кроме того, экипажи кораблей-участников возложили цветы к мемориалу на Аллее Героев, почтив память воинов, погибших в период Великой Отечественной войны.

Цели учения – укрепление и развитие военного сотрудничества между ВМС Египта и ВМФ России в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между российскими и египетскими военными моряками по отражению различных угроз в районах интенсивного судоходства.

В ходе маневров кораблей Черноморского флота России и ВМС Египта отрабатываются все виды охраны и обороны кораблей с выполнением стрельб по надводным и воздушным целям. Проводятся частные учения по организации пополнения запасов в море траверзным способом, отрабатываются действия по досмотровым операциям в отношении подозрительных судов, а также по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие, – с поиском и спасением утопающего.

Учения между ВМФ России и ВМС Египта «Мост дружбы» проводятся с 2015 года и имеют свою историю и традиции. Подразделения флотов наших стран впервые провели совместные военно-морские учения «Мост дружбы» в Средиземном море с 6 по 14 июня 2015 года. С российской стороны в них приняли участие пять кораблей, в том числе флагман Черноморского флота, гвардейский ракетный крейсер «Москва» с вертолетом Ка-27 на борту и большой десантный корабль «Александр Шабалин» Балтийского флота. Корабли Черноморского флота, которые принимали участие в учениях, заходили в египетский порт Александрия, где они находились до 9 июня. Для них была предусмотрена культурно-экскурсионная программа. Ныне культурная программа имеет существенные ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

Если говорить о современном военном сотрудничестве России и Египта, то следует вспомнить, что в 2016 году в рамках учения «Защитники дружбы-2016» прошли совместные маневры десантников двух стран – российские десантники провели массовую высадку с боевой техникой и вооружением вблизи Александрии для отработки навыков ликвидации боевиков в пустыне. А еще в сентябре 2017 года Россия и Египет провели в Краснодарском крае совместные тактические учения «Защитники дружбы-2017».

Владимир Пасякин, капитан 1-го ранга

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 45 (858) за 24 ноября 2020 года