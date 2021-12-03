Совет директоров ОАК одобрил интеграцию компаний "Сухой" и "МиГ" в структуру корпорации

Производство фюзеляжа нового российского самолета Ил-114-300 в филиале АО "РСК "МиГ" на территории Луховицкого авиационного завода им. П. А. Воронина.

Вопрос о реорганизации ОАК в форме присоединения к нему "Сухого" и РСК "МиГ" вынесли на внеочередное общее собрание акционеров ОАК, намеченное на январь 2022 года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) одобрил объединение двух крупнейших отечественных создателей боевой авиации - АО "Компания "Сухой" и АО "РСК "МиГ", а также окончательную их интеграцию в структуру корпорации. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ОАК.

"На прошедшем 30 ноября заседании совета директоров ОАК было одобрено объединение ПАО "ОАК", АО "Компания "Сухой" и АО "РСК "МиГ", - говорится в сообщении.

По информации компании, вопрос о реорганизации ОАК в форме присоединения к нему "Сухого" и РСК "МиГ" вынесен на внеочередное общее собрание акционеров ОАК, намеченное на январь 2022 года.

"Предстоящее объединение - важнейшее событие для авиационной отрасли. Проведена подготовка, проработаны детали для того, чтобы приступить к формированию объединенного субъекта российского самолетостроения - структуры, способной придать мощный импульс развитию авиационного комплекса Ростеха и всей отрасли", - приводят в пресс-службе слова генерального директора ОАК Юрия Слюсаря.

Как уточнили в авиастроительной корпорации, управление компаниями "Сухой" и "МиГ" уже было централизовано ранее. "Функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) "МиГа" были переданы "Сухому", а функции ЕИО "Сухого" - в ПАО "ОАК", - подчеркнули в корпорации.