Геннадий Зюганов следит за истребителями



Геннадий Зюганов.

Источник: Олег Харсеев / Коммерсантъ Геннадий Зюганов.Источник: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Он решил включиться в реформу авиапромышленности

Как стало известно “Ъ”, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов попросил премьера Дмитрия Медведева создать комиссию "с целью экспертизы всех возможных последствий" реформы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Он считает, что переход на дивизионную структуру приведет к потере брендов "Су" и "МиГ", а сама реформа является прикрытием "для получения права распоряжения активами предприятий", что чревато подрывом обороноспособности страны. В ОАК с господином Зюгановым не согласны, утверждая, что реформа является "насущной необходимостью" для создания конкурентоспособной компании.

Непосредственным поводом для обращения Геннадия Зюганова стал подписанный президентом ОАК Юрием Слюсарем приказ "Об организации работ по корпоративной трансформации" от 19 февраля 2018 года (о самой реформе “Ъ” сообщал 30 августа 2017 года). В письме Дмитрию Медведеву глава КПРФ сообщает, что этот приказ "ставит под угрозу возможность деятельности и развития ведущих КБ, работающих в области боевой военной авиации". Он отмечает, что компания "Сухой" и корпорация "МиГ" являются основными создателями авиатехники для вооруженных сил РФ, а также занимают лидирующие позиции в сфере военно-технического сотрудничества. "В результате преобразований будут созданы четыре дивизиона, в том числе — военной авиации, в состав которого будут включены "Сухой" и "МиГ",— пишет лидер КПРФ.— Причем эти организации после включения потеряют свою юридическую самостоятельность и станут "производственными площадками"". Он опасается, что исчезнут всемирно известные бренды "Су" и "МиГ".

Геннадий Зюганов подчеркивает, что решение о трансформации принято "простым приказом" господина Слюсаря, оно не согласовано с органами государственной власти, в том числе с Минобороны, а реализуется "всего лишь в соответствии с решением совета директоров ОАК". "Считаю, что главной целью является передача всех активов "Сухого" и "МиГа" в ведение и распоряжение руководства ОАК",— пишет глава КПРФ, напоминая, что у этих компаний есть здания, сооружения и земельные участки в центре Москвы. Получив эти активы, ОАК сможет распоряжаться ими самостоятельно и даже продавать их, "что наверняка нанесет колоссальный ущерб авиационной промышленности". "А фактическая ликвидация в виде слияния и поглощения инженерных школ "Су" и "МиГ" представляет реальную угрозу обороноспособности страны",— резюмирует глава КПРФ, попросив премьера "рассмотреть возможность приостановки" действия приказа Юрия Слюсаря и создать комиссию "с целью экспертизы всех возможных последствий".

Источник “Ъ” в аппарате правительства утверждает, что Дмитрий Медведев ознакомился с письмом 2 апреля, переадресовав его министру промышленности и торговли Денису Мантурову с резолюцией: "Прошу переговорить" (в Минпромторге на запрос “Ъ” не ответили). По словам собеседника “Ъ”, письму в Белом доме удивились, поскольку вопрос о приостановлении приказа Юрия Слюсаря "явно не дотягивает до уровня председателя правительства": логичнее было бы направить документ вице-премьеру Дмитрию Рогозину, курирующему авиастроение, или Денису Мантурову, возглавляющему совет директоров ОАК. "Очевидно, есть недовольные ходом реформы, которые через лидера КПРФ попытались донести свою точку зрения до премьера, но это не совсем правильно",— полагает чиновник аппарата правительства. Политолог Аббас Галлямов считает, что письмо в целом "укладывается в логику КПРФ, традиционно выступающей за спасение промышленности, страдающей от рук либералов, находящихся у власти". А политолог Евгений Минченко отмечает лоббистский ресурс Геннадия Зюганова: например, его связывают "неформальные отношения" с группой главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, в чьих интересах он иногда действует. Пресс-секретарь главы КПРФ Александр Ющенко сказал “Ъ”, что Геннадий Зюганов всегда весьма пристально следит за авиацией, плотно общается с руководством ОАК и всегда ездит на МАКС: "Передо мной о своих письмах он не отчитывается, но если что-то и писал, то только желая помочь".

В ОАК “Ъ” заявили, что в курсе обращения господина Зюганова. При этом в корпорации напомнили, что ОАК изначально создавалась для "концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания авиатехники". "Мы больше не конкурируем внутри страны между собой, как в былые времена, мы соревнуемся на глобальном поле,— сказали “Ъ” в ОАК.— Единая корпорация должна стать той "машиной", которая будет обеспечивать конкурентоспособность". Там подчеркнули, что формирование профильных дивизионов из активов ОАК было одобрено советом директоров, в который входят представители Минпромторга, Минобороны, Минэкономики, Минфина. Там также пояснили, что концентрация потенциала означает "безусловное сохранение и развитие всего лучшего, что создано фирмами "Сухой" и "МиГ"", которые и составят основу дивизиона военной авиации: "Российские военные самолеты и впредь будут выпускаться под этими марками". "Более эффективное развитие схожих технологий — затраты на одного, результат для двоих — также поможет компаниям осуществлять разработку и создавать передовые продукты; это практика, которую уже внедрил целый ряд российских и международных компаний. Мы в этом смысле не изобретаем велосипед",— добавил представитель ОАК. Он также напомнил, что корпорация с 2006 года является мажоритарным акционером, который имеет все права и полномочия по управлению и распоряжению входящими в нее активами, и каких-либо дополнительных прав в ходе реформы ей получать не нужно.

Иван Сафронов, Александра Джорджевич