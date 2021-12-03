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РИА Новости

Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе

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Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Источник изображения: © РИА Новости / Маргарита Костив

МОСКВА, 1 декабря/ Радио Sputnik. Отказ США, Великобритании и Австралии предоставить детальную информацию о союзе AUKUS не является нормальным, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"В первую очередь это касается не США, а Австралии, потому что речь идет о передаче ей подводных лодок и их возможном строительстве на территории Австралии. Элементарный вопрос – на каком топливе будет работать этот ядерный реактор? Практически наверняка это высокообогащенный уран оружейного качества свыше 90%", – приводит его слова РИА Новости.

Ульянов напомнил, что у США и Великобритании нет возможности обеспечить работу реактора на низкообогащенном уране, такие технологии есть только у Франции. На этот и другие вопросы нет ответа, заметил дипломат.

По его словам, в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ американцы и англичане не брали слово, а представитель Австралии выступил, не сказав ничего по сути.

В этой связи представители России и Китая настаивали на необходимости прояснить ситуацию.

"Это ненормально. Это говорит о том, что отсутствует элементарная транспарентность. Имеет место информационный вакуум", – констатировал Михаил Ульянов.

Постпред РФ подчеркнул, что задача участников объединения – снять озабоченности мирового сообщества путем предоставления необходимой информации.

О создании союза AUKUS Австралия, Великобритания и США объявили 15 сентября. В рамках альянса Канберра рассчитывает получить от Вашингтона как минимум восемь атомных подводных лодок.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Ульянов призвал AUKUS отказаться от проекта атомных подлодок для Австралии.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Китай
Россия
США
Франция
Проекты
Ядерный щит
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