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РИА Новости

Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил о наращивании потенциала НАТО у границ страны

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Польские военные на границе Польши и Белоруссии
Польские военные на границе Польши и Белоруссии.
Источник изображения: © REUTERS / DWOT/Irek Dorozanski

МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Страны - члены НАТО наращивают наступательный потенциал вооруженных сил вблизи границ Белоруссии, заявил в понедельник министр обороны республики Виктор Хренин.

"Результаты оценки (военно-политической обстановки – ред.) показывают, что предпринимаемые странами Запада меры по милитаризации региона ведут к существенному изменению баланса сил. Вблизи границ нашей страны наращивается наступательный потенциал вооруженных сил стран - членов блока НАТО", - сказал Хренин на совещании по вопросам военной безопасности с участием президента в центре стратегического управления министерства обороны. Его слова приводит сайт президента Белоруссии.

Белорусский министр обратил внимание, что в соседних с Белоруссией странах развертываются новые воинские формирования, закупаются современные образцы вооружения. Хренин отметил, что в Польше формируется 18-я механизированная дивизия и бригада территориальной обороны.

"Часть из них - в непосредственной близости от нашей государственной границы. Особую озабоченность вызывают закупки танков "Абрамс", зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня Himars, боевых самолетов F-35, оснащенных крылатыми ракетами", - сказал Хренин.

Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской стихийного 2-тысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск. Глава минобороны Белоруссии ранее заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.

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Страны
Белоруссия
Польша
Продукция
F-35
HIMARS
M1 Abrams
Patriot ЗРК
Проекты
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Евросоюз
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