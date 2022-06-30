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Деловая газета "Взгляд"

НАТО переходит к подготовке войны с Россией

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Американцы, которые уже присутствуют в Польше, серьезно усилятся именно на этой территории
Американцы, которые уже присутствуют в Польше, серьезно усилятся именно на этой территории.
Источник изображения: EPA/ARTUR RESZKO/ТАСС

Лидеры НАТО приняли новую концепцию, в которой Россия названа «самой большой угрозой» для альянса. Кроме того, США намерены существенно увеличить свое военное присутствие на территории сразу нескольких государств Европы. О каких именно странах идет речь, какую угрозу подобные решения несут России и что Москва могла бы этому противопоставить?

В среду участники саммита НАТО в Мадриде приняли итоговую декларацию, в которой назвали Россию самой значительной угрозой безопасности альянса. Лидеры НАТО одобрили новую стратегическую концепцию до 2030 года. Документ опубликован на сайте Североатлантического альянса. Предыдущая концепция была принята в 2010 году и в корне отличалась от новой редакции, которая по сути сосредоточена на России.

"Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Она стремится установить сферы влияния и прямой контроль путем принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии", – говорится в обновленном документе.

Также НАТО называет угрозой для альянса углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией и попытки этих стран "подорвать базирующийся на правилах международный порядок". В НАТО считают, что Россия хочет дестабилизировать страны на востоке и юге от стран-участников блока. В связи с этим лидеры НАТО договорились о серьезном увеличении сил высокой готовности на восточном фланге.

"На Крайнем Севере ее (России) способность помешать подкреплениям союзников и свободе навигации через Северную Атлантику является стратегическим вызовом альянсу. Военное строительство Москвы, в том числе в регионах Балтийского, Черного и Средиземного морей, а также ее военная интеграция с Беларусью бросают вызов нашей безопасности и интересам", – говорится в документе.

В концепции говорится и о том, что НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для Российской Федерации и выражает готовность поддерживать с Москвой открытые каналы связи, "чтобы управлять рисками и снижать их, предотвращать эскалацию и повышать прозрачность".

"Мы стремимся к стабильности и предсказуемости в евроатлантическом регионе и в отношениях между НАТО и Российской Федерацией. Любые изменения в наших отношениях зависят от того, прекратит ли Российская Федерация свое агрессивное поведение и будет ли она полностью соблюдать международное право", – говорится в документе.

О том, к какой конкретно стабильности и предсказуемости стремится НАТО, понятно исходя из недавней биографии блока: в 1999 году – бомбежки Югославии, в 2001 году – выход США из договора по ПРО, в 2003 году – вторжение в Ирак, в 2008 году – подстрекание Грузии к конфликту с Россией, в 2011 году – уничтожение Ливии, с 2014 по 2022 год – военное освоение территории Украины. И при этом в 1999 и 2004 годах – две волны расширения альянса к российским границам.

Военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош считает, что по итогам саммита НАТО "перешло к процессу подготовки войны с Россией". "Москве придется принимать серьезные меры по обеспечению национальной безопасности. Конечно, эта подготовка потребует времени, сил и средств, в том числе для переброски войск. Но оставаться бездейственными нельзя", – считает Бартош.



Наращивание военного присутствия НАТО возле российских границ – это враждебные шаги, которые представляют реальную опасность. "И тот факт, что на высшем политическом уровне Россию перевели из разряда стратегических партнеров в категорию основных угроз безопасности альянса, является лишним тому подтверждением. Соответственно теперь НАТО в ускоренном режиме будет усиливаться", – подчеркнул эксперт.

Бартош уверен, что в ближайшие месяцы НАТО не перейдет к открытой военной агрессии в отношении России, "но надо быть готовыми ко всему". "От нас потребуются очень серьезные меры по обеспечению безопасности западных границ, поскольку от северной части Скандинавского полуострова и до Турции теперь будут располагаться враждебные для России силы", – пояснил собеседник.

Решение назвать Китай источником стратегического вызова означает то, что "будут наращиваться силы и средства против Пекина". "И это уже делается – создаются дополнительные союзы в Тихоокеанском регионе. И это также надо расценивать как враждебные шаги по отношению к Москве и Китаю", – заключил Бартош.

Также участники мадридского саммита официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Это стало возможным после того, как Турция сняла вето на их членство, открыв путь к самому значительному расширению НАТО за последние десятилетия. Финляндия имеет протяженную границу с Россией (1271,8 км), а Швеция может контролировать вход в Балтийское море. Теперь парламенты всех 30 членов НАТО должны проголосовать за внесение поправок в учредительный договор блока, чтобы принять новых членов. В прошлом на это уходило до года, но на этот раз ожидается, что процесс завершится быстрее. В Сенате США уже готовятся провести слушания по этой заявке.

Кроме того, по итогам саммита США объявили об укреплении своей расстановки сил в Европе. Как заявил американский президент Джо Байден на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, США "будут реагировать на изменяющиеся условия, а также усилят нашу коллективную оборону". По его словам, НАТО должно быть способно отражать угрозы со всех направлений – в воздухе, на суше и на море.

Вашингтон направит в Европу две дополнительные эскадрильи истребителей F-35. Число эсминцев на американской базе Рота в Испании будет увеличено до шести. Также в Польше Вашингтон разместит постоянный штаб 5-го корпуса Армии (сухопутные войска) ВС США.

Именно в Польше ожидается самое заметное укрепление НАТО. На этой неделе глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что для противостояния "российской угрозе" Варшава намерена увеличить численность национальной армии с 150 до 400 тысяч военных.

Также планируется докупить реактивные системы залпового огня HIMARS в размере 500 штук, 32 истребителя F-35, 250 танков Abrams последней версии M1A2 SEPv3, восемь ЗКР Patriot. По словам Качиньского, такие меры нужны для ответа "российской угрозе" в случае необходимости.

Плюс ко всему США собираются разместить дополнительные средства противовоздушной обороны в Германии и Италии. В Румынии США намерены обеспечить дислоцирование "дополнительной" бригады на ротационной основе численностью три тысячи человек, заявил Байден в ходе пресс-конференции в Мадриде. "Мы собираемся усилить наши ротационные силы в странах Балтии", – добавил американский лидер.

Слова Байдена прокомментировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Вашингтон "упустил возможность избежать эскалационного сценария", которую Россия ранее предоставила в виде предложений о гарантиях безопасности. Дипломат предупредил, что в странах, где увеличится военное присутствие США, безопасность не укрепится, а риски возрастут. "Мы не останемся в долгу. Возможности и ресурсы у нас есть, безопасность будет гарантирована на 100%", – сказал замглавы МИД. "И я думаю, что те, кто подобного рода решения предлагает, пребывают в иллюзии, что Россию удастся запугать – вот это у них не получится", – заявил Рябков.

Добавим, что некоторые участники встречи в Мадриде были настроены очень воинственно. Премьер Бельгии Александр Де Кроо заявил, что конфликт на Украине возможно разрешить "только на поле боя". "И мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского, насколько это возможно, чтобы победить на поле боя против российской агрессии", – заявил Де Кроо до начала саммита.

Кроме того, немецкая пресса отмечала, что хранящиеся в Германии американские ядерные бомбы будут модернизированы. На эти цели Вашингтон потратит 10 млрд долларов США. В ФРГ же намерены выделить миллиарды евро на покупку самолетов, которые способны сбрасывать эти заряды. Вдобавок к этому в НАТО выразили готовность увеличить численность сил быстрого реагирования с 40 до 300 тысяч человек. Это воинские подразделения, которые государства-члены альянса выделили в распоряжение Оперативного командования военно-политического блока.

Эксперт Российского совета по международным делам, научный сотрудник ИМЭМО РАН, военный аналитик Илья Крамник считает, что даже после усиления своего присутствия на восточном фланге НАТО будет стараться избежать эскалации. "Так что в идеале альянс лишь ограничится наращиванием вооружений в Европе. Как правило, у США и НАТО риторика идет дальше, чем реальные намерения", – сказал Крамник.



Вместе с тем в долгосрочной перспективе такие решения США и их союзников повышают риск возникновения новых военных столкновений в Европе или разрастания нынешнего конфликта, в том числе – территориально. "При этом втягиваться в лобовое столкновение с НАТО – идея малоперспективная, альянс все-таки крупнее. Отвечать им симметрично – тоже не вариант. Иначе мы непомерно нагрузим свою экономику из-за гонки сил и вооружений. Этого нужно постараться избежать", – указал аналитик.

Собеседник уверен: России нужно искать асимметричные способы обеспечения собственной безопасности, избегая приближение ядерного конфликта. Наиболее действенным ответом будет развертывание носителей тактического ядерного оружия, например, комплексов "Искандер" и боевых самолетов "на интересующих нас направлениях". "Нужно усиливать ПВО – воздушная мощь является фундаментальным элементом комбинированных операций НАТО. Поэтому в альянсе будут понимать, что возможный срыв воздушного наступления на территорию России приведет НАТО к отмене наземной операции. В целом мы должны показать способность создать угрозу самому существованию стран альянса", – подчеркнул Крамник.

Алена Задорожная, Рафаэль Фахрутдинов


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3 комментария
№1
30.06.2022 15:30
Цитата, q
Бартош уверен, что в ближайшие месяцы НАТО не перейдет к открытой военной агрессии в отношении России, "но надо быть готовыми ко всему". "От нас потребуются очень серьезные меры по обеспечению безопасности западных границ, поскольку от северной части Скандинавского полуострова и до Турции теперь будут располагаться враждебные для России силы"

Оперативно и гарантированно нанести обезоруживающий ответный удар по НАТО Россия сможет только путём массированного применения оперативно-тактического ядерного оружия по группировкам войск, стратегическим объектам и транспортным узлам.

Что для  это требуется сделать в ближайшие 12 месяцев:
- наполнение арсеналов ОТРК Искандер носителями и тактическими ЯБЧ  по 2-3 боекомплекта;
- скорейшее принятие на вооружение и поставка в войска сухопутной версии КР Калибр-М, в том числе с ядерной БЧ;
- обеспечение ПВО/ПРО бригад ОТРК Искандер  (как вариант придание каждой бригаде ОТРК батареи из 4-6 ЗРАК Панцирь).

То, что ответный удар по НАТО  с помощью обычного и высокоточного оружия обречён на провал ярко показал конфликт на Украине.
Войска увязли в позиционной войне, численности войск недостаточно (особенно сухопутных) стратегическая инициатива потеряна, чёткого плана действий как не было в феврале так нет его и в июне, власти постоянно прощупывают ситуацию "как бы откатить всё назад и замириться с Западом" , но США это не нужно, не для того они готовили конфликт, а Европа фактически недееспособна в принятии таких решений.
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№2
30.06.2022 15:34
Всё идёт к тому, что между Берлином и Минском  от Балтики до Чёрного моря будет мёртвая земля, выжженная ядерным смерчем, она на столетия отделит Европу от России.
0
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№3
30.06.2022 19:22
Цитата, штурм сообщ. №2
Что для  это требуется сделать в ближайшие 12 месяцев:
Самое важное, что следует сделать- провести испытания взрыва ядерного заряда. То, что гарантии надежности ядерных зарядов крепятся у России только на теоретической уверенности, является шокирующим. Может быть эскалация напряженности со стороны США как раз и происходит из-за того, что тут не без сюрпризов. Мне возразят,- в мире никто не проводит подобных испытаний. Отвечу,- устроить такие испытания странам противника крайне сложно или даже просто нельзя. Кроме того, вероятно, они преднамеренно не хотят провоцировать Россию.
Второе, России стоит начать отвечать на враждебную политику. Для большинства страна, которую можно без конца безнаказанно пинать, выглядит беспомощной и не страшной, к ней нет уважения. Сейчас Россия продолжает закачивать энергоресурсы в ЕС. При этом переукрепился рубль, растут валютные запасы, которые просто нельзя потратить с толком из-за введенных санкций. Может быть ценой отказа от поставок в ЕС стоило бы попробовать спровоцировать кризис стран Запада и сответственно невозможность ими выполнить озвученные планы? Зачем способствовать пребыванию противника в зоне комфорта?
Демократическая Россия не заслужила репутацию страны вовремя реагирующей на возникающие угрозы. Но сейчас тянуть особенно дорого.
Цитата, штурм сообщ. №1
То, что ответный удар по НАТО  с помощью обычного и высокоточного оружия обречён на провал ярко показал конфликт на Украине. Войска увязли в позиционной войне, численности войск недостаточно (особенно сухопутных) стратегическая инициатива потеряна, чёткого плана действий как не было в феврале так нет его и в июне.
Ничего такого спец. операция не показала. Удары с целью разрушить экономику и инфраструктуру не наносились. Отказ, насколько возможно, от близкоконтактной войны позволяет минимизировать потери. А рассуждения о наличии или отсутствии планов уместнее вести руководству операцией.
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