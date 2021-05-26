The National Interest (США): нет, российская агрессия в Прибалтике не будет повторением крымской модели

Автор The National Interest «разыгрывает сражения» в Балтийском регионе, потрясая жупелом «российской военной угрозы». Уязвимость в Прибалтике — хорошая причина укрепить в ней оборонный потенциал НАТО, особенно на польской границе.

Однако, если агрессия России в отношении Балтии разыграется, США и НАТО не стоит воспринимать существующие меры безопасности как должное

Вот что нужно помнить: по сравнению с Крымом фактическая уязвимость Балтийского региона имеет определенные нюансы. В отличие от русскоговорящего большинства в Крыму (60 процентов), русскоговорящие в Прибалтике вряд ли будут склонны симпатизировать Москве, а их национальные правительства вряд ли проведут референдум о присоединении к России, как сделало местное крымское правительство.

В 2014 году Россия вторглась на Украину и аннексировала украинский полуостров Крым, это был крупнейший захват территории в Европе со времен Второй мировой войны. С тех пор эксперты делали различные прогнозы о том, кто станет следующей мишенью экспансии Москвы.

Потенциальных следующих мишеней в регионе хватает. После аннексии Крыма Россия оккупировала часть восточной Украины, используя в стычках местных повстанцев.

В последние месяцы в Донбассе резко возросла численность российских войск, которая быстро сократилась после того, как НАТО выразила свою обеспокоенность, а критика международного сообщества стала более активной. (Однако около 80 тысяч российских военнослужащих остаются в регионе).

Кроме того, Москва воспользовалась институциональным вакуумом в Белоруссии, образовавшимся после волны протестов 2020 года. Протестующие пытались свергнуть авторитарного президента Александра Лукашенко, который вдруг стал таким близким союзником Путина, каким раньше не был. Минский "мягкий захват" позволил России переместить больше танков и военнослужащих к белорусской границе с Польшей.

Страны Балтии - Эстонию, Латвию и Литву - часто и единогласно называли будущими горячими точками. При этом, регион - худшее место для развязывания конфликта. Эти страны - бывшие сателлиты России, как и большинство государств региона, именно их зачастую считают наиболее вероятными мишенями агрессии Москвы. В отличие от Украины и Белоруссии, Эстония, Литва и Латвия - члены НАТО, поэтому военные действия в их отношении автоматически привлекут и остальных членов альянса.

В качестве одного из основных доводов в пользу аннексии Крыма Москва называла стремление воссоединиться с этническими русскими, составляющими большинство населения полуострова. В странах Балтии русскоговорящие - меньшинство, но в Латвии и Эстонии они составляют 25 процентов. Эти показатели, а также небольшой размер каждой из стран и их советское прошлое привели к тому, что Прибалтика кажется уязвимой перед возможностью стать следующим Крымом. Более того, география также играет против них, ведь эти страны маленькие и располагаются в непосредственной близости от хорошо вооруженной Калининградской области.

По сравнению с Крымом фактическая уязвимость Балтийского региона имеет определенные нюансы. В отличие от русскоговорящего большинства в Крыму (60 процентов), русскоговорящие в Прибалтике вряд ли будут склонны симпатизировать Москве, а их национальные правительства вряд ли проведут референдум о присоединении к России, как сделало местное правительство в Крыму.

Как до этого года в Белоруссии, российское влияние на гражданское общество Латвии, Литвы и Эстонии ограничено. Но в отличие от Белоруссии, в последние два десятилетия в странах Балтики существуют конкретные институциональные расхождения с Россией: помимо вступления в НАТО, с 2004 года все три страны региона являются членами Европейского союза и привержены либеральной демократии. Подобным же образом эстонцы тесно ассоциируют себя с северными соседями, а латыши и литовцы считают себя восточными европейцами, но никак не русскими.

С одной стороны, учитывая силу институтов в странах Прибалтики, использование жесткой силы для скрытой политической дестабилизации - путь наименьшего сопротивления для Москвы. Кроме того, уровень готовности к внезапному вторжению повышен: в качестве меры сдерживания силы безопасности Эстонии и Латвии уже обучены атаковать российские войска без промедления. Кроме того, свою поддержку оказывают и Миссия НАТО по патрулированию пространства над странами Балтии: истребители на ротационной основе размещены на базе Эмари в Эстонии и базе Шяуляй в Литве.

С другой стороны, не стоит предполагать, что аннексия Крыма жесткой силой стала для Москвы новым образцом для будущей экспансии в других регионах. Российская агрессия в Балтии, вероятно, будет отличаться от происходившего в Крыму из-за риска, связанного с нападением на членов НАТО. Россия сначала убедится, что ее атака будет успешной, а силы готовы подавить неизбежный ответ со стороны остальных членов альянса.

В любом случае наиболее непредсказуемым элементом остается российская стратегия мягкой силы. Если не получится повлиять на гражданское общество стран Балтии или подорвать их национальные правительства, Москва, вероятнее всего, обратится к другим скрытым методам, которых раньше еще никто не видел.

Если агрессия России в отношении Балтии разыграется, США и НАТО не стоит воспринимать существующие меры безопасности как должное. Потенциальная уязвимость стран региона - хорошая причина укрепить оборонный потенциал альянса, особенно на польской границе, и расширить поддержку мер сдерживания прибалтийских сил безопасности.

До настоящего момента военный ответ со стороны НАТО не обсуждался, поскольку обе стороны обладают ядерным арсеналом. В результате, помимо санкций, у НАТО не так много вариантов действий. Какой бы экономический урон ни был нанесен России, он, похоже, не способен сдержать Москву, которая пытается определить, насколько далеко она может распространить свою сферу влияния. И хотя санкции - единственный вариант, они также имеют и обратный эффект. Президент России Владимир Путин использовал введенные Западом санкции как риторический прием, чтобы укрепить свою позицию и повестку внутри страны. Санкции называют свидетельством того, что США и Европа пытаются подавить восстановление России после распада Советского Союза, который Путин назвал национальным унижением, принесшим большую пользу Западу.

В военной сфере санкции также не принесли желаемого результата. Действительно, несмотря на экономические трудности, с 2014 года российская армия стала только сильнее и совершеннее, как и попытки подорвать Запад и демократии западного стиля.

В конечном счете, модернизация российской армии означает, что США и НАТО должны быть готовы к пропорциональному обновлению, чтобы помочь странам Прибалтики защититься. Кроме того, им следует рассматривать возможность возникновения конфликта в Балтии как угрозу, способную реализоваться в скором будущем. К счастью, НАТО модернизировали свой оборонный потенциал в Северной и Восточной Европе. Сегодня истребители F-35 дополнили или заменили более старый воздушный флот в нескольких странах, в том числе в Норвегии и Дании, северных соседях Прибалтики, а также в Польше. Польша - одна из "пограничных" стран НАТО, учитывая ее близость к России, поэтому потребность в F-35 там особенно высока. F-35 крайне важны для сдерживания агрессии Москвы, ведь они не просто собирают больше разведданных, чем другие тактические самолеты, дело в том, что российские радары не могут их обнаружить.

Кроме того, Польша приобрела у США ЗРК "Пэтриот", они поступят в страну в течение следующих нескольких лет. Получила их и соседняя Румыния. В данный момент Польша ведет переговоры о приобретении американского танка М1 "Абрамс". В случае положительного исхода Польша станет первой страной Европы, получившей этот танк. Танки М1 "Абрамс" заменят 500 польских танков, произведенных еще в СССР, и позволят стране присоединиться к коалиции основных боевых танков Франции и Германии.

И хотя ни у одной из стран Балтии нет F-35, недавно такие истребители впервые были развернуты в регионе, когда в апреле четыре итальянских F-35 прибыли на эстонскую базу Эмари, чтобы сменить Германию в рамках миссии по патрулированию воздушного пространства. Несмотря на готовность прибалтийских сил безопасности, миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства - это единственное подобие системы ПВО в регионе. Однако и она недавно подверглась критике из-за неспособности эффективно ответить на смоделированные российские воздушные атаки. Следовательно, развертывание местных систем ПВО в Латвии, Литве и Эстонии, а может и откровенная продажа F-35 одной из стран, станет еще одной причиной, чтобы Россия хорошо подумала перед началом традиционной атаки.

Сара Уайт (Sarah White)