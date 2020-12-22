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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Европейская безопасность: Польша в числе первых покупателей американского оружия

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Мариуш Блащак
Подписание министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком польско-американского межправительственного соглашения о поставке Соединенными Штатами Польше по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 32 истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning II. Демблин, 31.01.2020.
Источник изображения: Министерство национальной обороны Польши

В уходящем году Польша продолжала наращивать военные закупки и стала второй среди покупателей вооружений у США.

Своего рода рейтинг партнеров Вашингтона можно найти в отчете Агентства по экспорту вооружений DSCA за 2020 финансовый год. Так, первым в этом списке оказался Тайвань. Польша заняла «почетное» второе место, опередив Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Индию, Южную Корею, Японию, Австралию, Сингапур и Саудовскую Аравию.

Агентство DSCA указывает, что за всю историю сотрудничества с США Варшава потратила на закупки американского оружия более 16 млрд. долларов. При этом за последние три месяца 2019 г. и первые девять месяцев 2020 г. (финансовый год в США) Польша сделала заказы на общую сумму 4,7 млрд. долларов, и это не было рекордом. В 2018 г. эта цифра была на 200 млн. долларов больше. Таким образом, всего за два последних года Варшава затратила на покупки вооружений и военной техники, произведенных американскими компаниями, почти 10 млрд. долларов.

По оценке Североатлантического союза, уровень расходов на военные нужды Польши вырос с 9,4 млрд. долларов в 2016 г. до 12 млрд. долларов в 2020 г. Можно с уверенностью сказать, что за эти пять лет один годовой бюджет министерства национальной обороны был потрачен на американское оружие.

Напомним об уже запущенных самых затратных польско-американских контрактах. Среди них – подписанное в 2018 г. соглашение на закупку ЗРК Patriot за 4,75 млрд. долларов. Еще одним затратным приобретением на общую сумму около 450 млн. долларов стали крылатые ракеты JASSM, предназначенные для многоцелевых истребителей F-16. Чуть дешевле – в 414 млн. долларов обошелся Варшаве контракт на РСЗО HIMARS, подписанный в 2019 году.

В 2020 году Польша только начала оплачивать заказанные в январе самолеты F-35. В мае в США было переведено около полумиллиарда из более чем 4,6 млрд. долларов, которые поляки должны американцам. Добавим, что в эту сумму не входит вооружение истребителей и их обслуживание после 2030 г. – за них придется заплатить по отдельным контрактам. Дальнейшая эксплуатация одного самолета, по оценкам, опубликованным в американских СМИ, будет стоить Варшаве около 5 млн. долларов в год.

На этом фоне заказанные противотанковые ракетные комплексы Javelin за 54 млн. долларов или беспилотные летательные аппараты Black Jack за 11 млн. кажутся просто пустяком.

Помимо крупных контрактов, которые широко обсуждаются в СМИ, польские платежи по программе военных продаж FMS включают сотни более мелких статей, связанных с обслуживанием, ремонтом, оборудованием, вооружением и использованием американских систем, ранее купленных у США. Среди наиболее затратных в эксплуатации являются 48 многоцелевых самолетов F-16, пять транспортных C-130 Hercules, два ракетных фрегата Oliver Hazard Perry, беспилотные летательные аппараты ScanEagle, радиостанции Harris и многое другое.

Стоит отметить, что кроме контрактов в рамках программы FMS из бюджета минобороны были закуплены самолеты для высших государственных лиц – это три Boeing на сумму 523 млн. долларов и два Ggulfstream за 110 млн. долларов, вертолеты Black Hawk за 180 млн. долларов. Несомненно, есть еще и засекреченные расходы.

В начале последнего десятилетия Польша запустила чрезвычайно обширную и очень дорогостоящую программу технической модернизации Войска Польского. На сегодняшний день реализована лишь небольшая часть этого плана, а ряд дорогостоящих и амбициозных проектов еще не начаты. В целом замысел состоит в том, чтобы перевооружить практически все виды вооруженных сил в соответствии с новыми вызовами и угрозами, якобы исходящими с Востока.

Безусловно, власти страны пропагандируют, что Польша, находясь на восточном фланге НАТО, должна наращивать свой боевой потенциал и видит перспективы развития национальных вооруженных сил и укрепления безопасности страны в «реализации трех элементов»: увеличении численности польской армии, оснащении ее новейшими образцами вооружения и техники и в укреплении отношений с США.

При этом Беларусь и Россия неоднократно заявляли о своей готовности к обсуждению проблематики безопасности в регионе с Польшей и с другими соседними странами, как в двустороннем формате, так и в рамках диалога с ЕС и НАТО, в которые они входят. Однако рост расходов на вооружения свидетельствует, что по-прежнему у Варшавы и ее союзников отсутствует настрой на ведение диалога.

Николай Астровский

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11 комментариев
№1
22.12.2020 04:06
Полоний (бишь поляк :)) (за ковром)

                   Эй, люди! Помогите, помогите!

Гамлет (обнажая шпагу)

                   Что? Крыса?                             (Пронзает ковер.)
                   Ставлю золотой, - мертва!

Полоний    (за ковром)
                   Меня убили!  (Падает и умирает.)

Королева

                   Боже, что ты сделал?
  
Гамлет

                   Я сам не знаю; это был король?

Королева

                   Что за кровавый в шальной поступок!

...
                                   Гамлет
                   Да, мать, я так сказал.                  (Откидывает ковер и обнаруживает Полония.)
                   Ты, жалкий, суетливый шут, прощай!
                   Я метил в высшего; прими свой жребий;
                   Вот как опасно быть не в меру шустрым.
-------

:)
Кстати, к укропитекам тоже относится. :)
0
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№2
22.12.2020 05:09
Мне кажется поляки под лозунгом противостояния российской угрозы пытаются добиться доминирования в регионе
+2
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№3
22.12.2020 05:13
Цитата, Mihoel 1 сообщ. №2
Мне кажется поляки под лозунгом противостояния российской угрозы пытаются добиться доминирования в регионе

Похоже. Что-то вроде нового издания Ржечи Посполитой, но с бОльшим доминированием собственно Польши.
0
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№4
22.12.2020 06:25
Цитата, Mihoel 1 сообщ. №2
Мне кажется поляки под лозунгом противостояния российской угрозы пытаются добиться доминирования в регионе

а как они этого добьются? Что именно они могут получить в виде территорий или доступа к чужим ресурсам в результате своего доминирования?

Вот американцы, допустим, доминируют и ,херак, уже охраняют сирийскую нефть от режима Ассада и ИГИЛ. На миллионы долларов в месяц охраняют.

Турки тоже надоминировали себе чуток нефти, правда им помешали ВКС, потому они и злятся.

А что такого себе Польша может намечтать? Немножко спасать западных украинцев от неурядиц в их стране в будущем? ИМХО они просто поддерживают ВПК своего "спонсора".
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№5
22.12.2020 07:11
Цитата, VK сообщ. №4
а как они этого добьются? Что именно они могут получить в виде территорий или доступа к чужим ресурсам в результате своего доминирования?
Из стран восточной Европы формируется некий блок и тут идёт конкуренция кто там главный, что даёт всякие ништяки
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№6
22.12.2020 08:27
Цитата, Mihoel 1 сообщ. №5
Из стран восточной Европы формируется некий блок и тут идёт конкуренция кто там главный, что даёт всякие ништяки

я бы согласился, но склонен считать иначе. Из Польши решили сделать новую "витрину капитализЪма", как из наиболее подходящей для этого страны. По размерам страны, по уровню образованности населения и развития промышленности она подходила куда лучше, чем другие страны. И у неё не было внутренних этнических проблем.
Вот поэтому её выбрали и её политикам предоставили возможность реализовать некий экономический план. Т.е. она ништяки получила уже давно и теперь их уровень ограничивается отношением долга к ВВП и вряд ли будет какая-то новая раздача, за которую надо бороться приобретая вооружения.
Хотя в целом, если абстрактно и на будущее, то я вполне понимаю, что "добрым словом и пистолетом...".
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№7
22.12.2020 09:31
Цитата, VK сообщ. №6
Польши решили сделать новую "витрину капитализЪма", как из наиболее подходящей для этого страны. По размерам страны, по уровню образованности населения и развития промышленности она подходила куда лучше, чем другие страны. И у неё не было внутренних этнических проблем.
Вот поэтому её выбрали и её политикам предоставили возможность реализовать некий экономический план. Т.е. она ништяки получила уже давно
Возможно, но сами поляки считают что их положение в ЕС ниже чем они того заслуживают. Того же мнения и ряд других стран восточной Европы. К тому же сказывается затянувшийся постимперский синдром
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№8
22.12.2020 10:02
Цитата, Mihoel 1 сообщ. №7
сказывается затянувшийся постимперский синдром

затянувшийся лет на 400 Х))))

Не знаком с точным положением Польши в ЕС, но в любом случае это тоже обочина капитализма. И политики там будут такие, какие нужны владельцам крупного капитала, который не в Польше, а в "странах-старушках" США, Британии, Германии, Франции. Всё. Какое место может быть в очереди "обслуживающих"(обидное написал), дело десятое.

Поэтому и скепсис у меня в том, что польские политики сами решают что им покупать или не покупать. Вызвали на уошинктонский ковёр, сообщили "политику партии" на 10-50 лет вперед и дали всемотивирующего пендаля.
А уже частью политики партии как раз может быть региональное доминирование. Опять же, когда "капиталистическая партия" прикажет. Если вы подразумевали региональное доминирование в Украине или Молдавии против России, тогда я всецело согласен.
Разве для владельцев бабла это впервой закупать "мясо" для войны в других странах? Та же Россия в этой роли выступала неоднократно за свою историю.
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№9
22.12.2020 11:01
Цитата, VK сообщ. №8
политики там будут такие, какие нужны владельцам крупного капитала, который не в Польше, а в "странах-старушках" США, Британии, Германии, Франции
Вот что бы иметь какой то вес против дедов восточные (члены ЕС) объединяются
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№10
22.12.2020 13:19
Цитата, VK сообщ. №4
а как они этого добьются? Что именно они могут получить в виде территорий или доступа к чужим ресурсам в результате своего доминирования?
Ну часть марионетнной Украины, если та развалится.
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№11
22.12.2020 18:28
Цитата, VK сообщ. №4
а как они этого добьются? Что именно они могут получить в виде территорий или доступа к чужим ресурсам в результате своего доминирования?
ну а проект ляхов "инициатива трёх морей"?...взять под контроль транзит с Востока в Европу и обратно...типо что бы немцы и китайцы им платили за транзит...сразу станут более ценными, а то может и вообще одной из нескольких "любимых жён" для США...заманчиво...

а так то они кто?...нахлебники на шее немцев, а могут быть важными людьми с геополитическими амбициями...Речь Посполитая + Австро-Венгрия 2.0
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