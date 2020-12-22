Европейская безопасность: Польша в числе первых покупателей американского оружия

В уходящем году Польша продолжала наращивать военные закупки и стала второй среди покупателей вооружений у США.

Своего рода рейтинг партнеров Вашингтона можно найти в отчете Агентства по экспорту вооружений DSCA за 2020 финансовый год. Так, первым в этом списке оказался Тайвань. Польша заняла «почетное» второе место, опередив Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Индию, Южную Корею, Японию, Австралию, Сингапур и Саудовскую Аравию.

Агентство DSCA указывает, что за всю историю сотрудничества с США Варшава потратила на закупки американского оружия более 16 млрд. долларов. При этом за последние три месяца 2019 г. и первые девять месяцев 2020 г. (финансовый год в США) Польша сделала заказы на общую сумму 4,7 млрд. долларов, и это не было рекордом. В 2018 г. эта цифра была на 200 млн. долларов больше. Таким образом, всего за два последних года Варшава затратила на покупки вооружений и военной техники, произведенных американскими компаниями, почти 10 млрд. долларов.

По оценке Североатлантического союза, уровень расходов на военные нужды Польши вырос с 9,4 млрд. долларов в 2016 г. до 12 млрд. долларов в 2020 г. Можно с уверенностью сказать, что за эти пять лет один годовой бюджет министерства национальной обороны был потрачен на американское оружие.

Напомним об уже запущенных самых затратных польско-американских контрактах. Среди них – подписанное в 2018 г. соглашение на закупку ЗРК Patriot за 4,75 млрд. долларов. Еще одним затратным приобретением на общую сумму около 450 млн. долларов стали крылатые ракеты JASSM, предназначенные для многоцелевых истребителей F-16. Чуть дешевле – в 414 млн. долларов обошелся Варшаве контракт на РСЗО HIMARS, подписанный в 2019 году.

В 2020 году Польша только начала оплачивать заказанные в январе самолеты F-35. В мае в США было переведено около полумиллиарда из более чем 4,6 млрд. долларов, которые поляки должны американцам. Добавим, что в эту сумму не входит вооружение истребителей и их обслуживание после 2030 г. – за них придется заплатить по отдельным контрактам. Дальнейшая эксплуатация одного самолета, по оценкам, опубликованным в американских СМИ, будет стоить Варшаве около 5 млн. долларов в год.

На этом фоне заказанные противотанковые ракетные комплексы Javelin за 54 млн. долларов или беспилотные летательные аппараты Black Jack за 11 млн. кажутся просто пустяком.

Помимо крупных контрактов, которые широко обсуждаются в СМИ, польские платежи по программе военных продаж FMS включают сотни более мелких статей, связанных с обслуживанием, ремонтом, оборудованием, вооружением и использованием американских систем, ранее купленных у США. Среди наиболее затратных в эксплуатации являются 48 многоцелевых самолетов F-16, пять транспортных C-130 Hercules, два ракетных фрегата Oliver Hazard Perry, беспилотные летательные аппараты ScanEagle, радиостанции Harris и многое другое.

Стоит отметить, что кроме контрактов в рамках программы FMS из бюджета минобороны были закуплены самолеты для высших государственных лиц – это три Boeing на сумму 523 млн. долларов и два Ggulfstream за 110 млн. долларов, вертолеты Black Hawk за 180 млн. долларов. Несомненно, есть еще и засекреченные расходы.

В начале последнего десятилетия Польша запустила чрезвычайно обширную и очень дорогостоящую программу технической модернизации Войска Польского. На сегодняшний день реализована лишь небольшая часть этого плана, а ряд дорогостоящих и амбициозных проектов еще не начаты. В целом замысел состоит в том, чтобы перевооружить практически все виды вооруженных сил в соответствии с новыми вызовами и угрозами, якобы исходящими с Востока.

Безусловно, власти страны пропагандируют, что Польша, находясь на восточном фланге НАТО, должна наращивать свой боевой потенциал и видит перспективы развития национальных вооруженных сил и укрепления безопасности страны в «реализации трех элементов»: увеличении численности польской армии, оснащении ее новейшими образцами вооружения и техники и в укреплении отношений с США.

При этом Беларусь и Россия неоднократно заявляли о своей готовности к обсуждению проблематики безопасности в регионе с Польшей и с другими соседними странами, как в двустороннем формате, так и в рамках диалога с ЕС и НАТО, в которые они входят. Однако рост расходов на вооружения свидетельствует, что по-прежнему у Варшавы и ее союзников отсутствует настрой на ведение диалога.

Николай Астровский