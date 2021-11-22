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Интерфакс-АВН

Глава Минобороны Белоруссии назвал наращивание военного потенциала Запада подготовкой к войне

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Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Толочко

Минск. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Наращивание военного потенциала Запада возле границ Белоруссии министр обороны республики Виктор Хренин назвал комплексом мероприятий по подготовке к войне.

"Нас это все очень настораживает и беспокоит, что проводится комплекс таких мероприятий. Я как человек военный понимаю, что это все комплекс мероприятий подготовки к войне", - заявил Хренин в интервью телеканалу "Аль-Джазира". Полная версия размещена в ютуб-канале "ВоенТВ".

По словам министра, с 2014 года армия США проводит операцию "Атлантическая решимость", наращивая свой воинский контингент в Европе. "Численность его в целом в Европе составляет более 6 тыс., а более 4 тыс. - непосредственно на территории Польши и стран Балтии", - отметил Хренин.

В качестве примера он привел военный полигон Пабраде в Литве (в 15 км от границы с Белоруссией), где размещен танковый батальон.

"Буквально год (может, чуть больше) назад, когда он там первый раз появился, нас уверяли, что это только на учения "Защитник Европы - 2020", потом он уйдет. Но, как сейчас мы видим, он уже находится больше года, занимается боевой подготовкой и идет ротация. То есть, никуда никто не хочет уходить", - сказал Хренин.

Объединенные силы НАТО с 2017 года проводят операции "Усиленное передовое присутствие", продолжил министр.

"Опять-таки сосредоточивается соответствующий воинский контингент на территории Польши и стран Балтии. На сегодня их численность тоже уже немаленькая - более 6 тыс. военнослужащих и различное количество техники", - заявил глава Минобороны.

"Если брать две этих операции, по оценкам нашего главного разведывательного управления видим, что это порядка 150 танков, около 200 боевых бронированных машин, различное количество орудий полевой артиллерии, реактивные системы залпового огня, вертолеты. Это не может нас не настораживать", - подчеркнул глава белорусского оборонного ведомства.

По словам Хренина, с 4 до 14 выросло число самолетов, патрулирующих воздушное пространства стран Балтии с 2004 года. "Причем за этот промежуток времени численность наших Военно-воздушных сил не стала больше. Наоборот, немного оптимизируемся, сокращаем наши Вооруженные силы", - заявил министр.

По его словам, за последние годы в сопредельных странах интенсивность военных мероприятий выросла в разы.

"Модернизируются аэродромы на территории стран Балтии и Польши. На сегодняшний момент уже под стандарты НАТО пять или шесть аэродромов сделаны, еще на 10 ведутся работы. Изучается инфраструктура, совершенствуются дороги, на законодательном уровне разрабатываются документы - так называемый военный Шенген", - отметил Хренин.

"В органах управления восстановлен 5-й армейский корпус (США, - "ИФ") на территории Польши, который готов взять на себя управление армейской операцией любого масштаба", - подчеркнул министр.

"На сегодняшний момент формируется новая дивизия на брестском направлении - 18-я механизированная дивизия Польши. Срок готовности, как они заявили, 2026 год. Звучат заявления должностных лиц о закупке техники и вооружения: 250 танков "Абрамс", десятками собираются закупать самолеты F-35, беспилотные летательные аппараты "Байрактар". Это же все оружие ударное, наступательное. Это не для обороны. Тоже задаем вопрос: зачем у нас рядом? Ведь мы подчеркиваем: мы никому не угрожаем", - заявил глава Минобороны Белоруссии.

Развитие ситуации, по его словам, напоминает события, предшествующие началу Великой Отечественной войны.

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