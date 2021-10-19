Роль и место новых высокоманевренных соединений в Вооруженных силах Беларуси

Среди наиболее значимых событий прошедшей недели экспертное сообщество единодушно называет визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву. А самым главным вопросом для них является, зачем же она действительно приезжала. Что заставило Вашингтон отменить санкции в отношении ряда российских граждан, чтобы замгоссекретаря смогла посетить Россию?

Официальную версию озвучил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

«…Сейчас находится замгоссекретаря в Москве. Она со своими коллегами российскими обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом Байденом», – сказал Путин.

Вместе с этим эксперты выдвигают различные версии тем для обсуждения – от определения дальнейшей судьбы Украины, до решения «тайваньского вопроса». В этот спектр также помещается уточнение политики НАТО в отношении России и её союзников, и, кроме того, российско-китайское сотрудничество в военной сфере, особенно в контексте формирования нового военного союза AUKUS (Australia, United Kingdom, United States).

Но кое-кто склоняется к мысли, что среди прочего обсуждалась и обстановка на западной границе Беларуси, где нарастает противостояние Польши и стран Балтии с одной стороны и, соответственно, Беларуси – с другой.

Противостояние, которое вызвано прогрессирующим миграционным кризисом, приобретает все более напряженный характер.

Не далее как 8 октября пресс-секретарь польской погранслужбы Анна Мишальская заявила: «Патруль белорусских служб обстрелял солдат польской армии, патрулирующих вместе с нами границу. Вероятно, использовались холостые патроны».

Естественно, что белорусский погранкомитет не признал этот абсурд как факт и назвал польское сообщение фейковым: «За истекшие сутки органами пограничной службы Республики Беларусь ни на одном охраняемом участке государственной границы не применялось оружие. Информация, распространяемая польской стороной, не соответствует действительности».

Действительно, зачем белорусам усугублять и без того напряженную обстановку, сложившуюся вокруг их страны? Кстати, сложившуюся не без помощи этих «добрых соседей», стран-членов ЕС и НАТО, – расследование событий, которые произошли после выборов белорусского президента в 2020 году, наглядно показало, откуда «растут уши».

Так что, следуя элементарной логике, можно легко ответить на классический вопрос от римского юриста Кассиана Лонгина Равилла (консул 127 г. до н. э.) «Cui prodest?» (Кому это выгодно?).

Вместо того, чтобы «по-соседски» конструктивно обсудить с белорусами ситуацию, польская сторона «ударилась в обиды» и поспешила напомнить руководству НАТО о пятой статье Договора альянса. Иначе чем призыв к разрешению кризисной ситуации силовыми методами это не назовешь. По сути, это попытка инициировать военные действия НАТО против Беларуси.

Небольшой экскурс в историю 21-го века позволяет сделать вывод, что все недавние события на границе и действия белорусских «соседей» – звенья одной цепи и результат целенаправленной работы.

В свое время, заручившись поддержкой европейских и заокеанских кураторов, военно-политическое руководство Польши и стран Балтии в течение первых десятилетий нынешнего века с завидным усердием и упорством, даже вопреки национальным интересам (особенно в экономической сфере), проводили милитаризацию своих стран.

Работа шла по двум основным направлениям – наращивание боевых потенциалов национальных вооруженных сил и увеличение масштабов иностранного военного присутствия на своих территориях.

Поэтому и не удивительно, что наиболее высокие темпы роста военных расходов за последние шесть лет отмечены в странах Балтии и Восточной Европы. Например, в Литве – 179,9 %, в Латвии – 165,6 %, в Эстонии – 39,9 %.

За прошлый год в Польше и Прибалтийских республиках рост оборонных расходов составил 5,6 % – то есть в три раза больше, чем средний показатель в мире.

Что означают эти цифры?

В январе 2020 года польское правительство подписало контракт стоимостью 4,6 миллиарда долларов на приобретение 32-х самолетов F-35 с учебно-логистическим комплексом.

О покупке 250 танков Abrams M1A2 в последней модификации SEPv3 в июле 2021 года объявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. По словам министра контракт в 23,3 миллиарда злотых (6 млрд долларов) включает поставку самих машин, сопутствующие решения по логистике и обучению польских военных и обновление инфраструктуры под новые танки.

Кстати, что истребители-бомбардировщики F-35A, что танки Abrams M1A2 – все это наступательное оружие.

В прошлом месяце это года приведена в оперативную готовность новая 18-я механизированная дивизия польских сухопутных войск. Эта дивизия изначально формировалась как самая мощная по сравнению с тремя уже существующими дивизиями Войска Польского. Основным предназначением воинского формирования является выполнение боевых задач на Брестском и Пшемысльском направлениях.

В целом, в рамках наращивания ударно-наступательных возможностей Вооруженных Сил Польши, осуществляется поступательное увеличение их численности – со 113 до 200 тысяч человек к 2025 году.

Кроме того, реализовываются планы по размещению в Польше 5-го армейского корпуса США и развертыванию тактических ракетных систем.

Аналогичные мероприятия по наращиванию боевого потенциала национальных вооруженных сил, а также развитию инфраструктуры по приему и размещению иностранных воинских контингентов проводятся и в странах Балтии.

В Литве 30 августа был торжественно открыт новый военный городок «Геркус» (Пабраде) (проект стоимостью 7 млн. евро полностью финансируется литовским правительством). В новом военном городке близ белорусской границы до середины 2022 года будут размещаться более 500 солдат 1-й пехотной дивизии Сухопутных войск США со штатной боевой техникой, десятками танков M1A1 «Abrams» и БМП «Bradley».

К настоящему моменту на территории Польши и Прибалтийских стран в рамках проводимых НАТО и США операций «Атлантическая решимость», «Усиленное передовое присутствие» и «Балтийская воздушная полиция» на постоянной основе развернута группировка войск, насчитывающая свыше 10 тысяч человек и более 500 единиц тяжелой военной техники.

По оценкам военно-политического руководства России и Беларуси, все вышеперечисленное указывает на то, что предпринимаемые НАТО и США меры по увеличению масштабов своего присутствия в Польше и странах Балтии, а также модернизация военной инфраструктуры – не что иное, как расширение возможностей по созданию в сжатые сроки ударно-наступательной группировки войск в Европе.

Подтверждает этот вывод и устойчивая тенденция к увеличению интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки национальных вооруженных сил и ОВС НАТО на территории сопредельных государств.

Только за последние пять лет количество учений увеличилось более чем в два раза – до 90 крупных учений в год, а количество привлекаемых войск – с 60 до 110 тысяч военнослужащих.

При этом анализ данных даже из открытых источников о содержании этих мероприятий, характере практических действий и заявлений политиков в период их подготовки и проведения, позволяет сделать заключение о том, что большинство из них имели наступательный характер, хоть и назывались «операциями по кризисному урегулированию».

В частности, в ходе проведенного в мае-июне этого года учения «Defender Europe 21» сначала были отработаны вопросы развертывания в Европе войск, переброшенных из США, а затем их переход в наступление. В ходе маневров «SeaBreeze 2021», состоявшихся сразу же за «Defender», отрабатывалась классическая операция ОВМС НАТО по разгрому группировки флота противника в Черном и Средиземном морях (интересно, чей это флот?).

Как отметил официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, декларируемые как сугубо морские, «SeaBreeze 2021» далеко вышли за водные рубежи, включив в себя высадку морского десанта, а также действия сил спецопераций НАТО совместно с сухопутными войсками на территории Украины.

Следует отметить, что украинская земля давно уже осваивается натовскими военными, как возможный театр военных действий. Очередные масштабные учения НАТО «Объединенные усилия – 2021» прошли в сентябре 2021 года. К маневрам были привлечены подразделения из 15 стран, из них 11 – члены НАТО. Общая численность коалиционной группировки составила 12,5 тысячи человек и более 600 единиц военной техники. И задекларированы они были, естественно, как имеющие «исключительно оборонительный характер».

А вот в отношении крупных учений НАТО «Железный волк – 2021 II», которые сейчас проводятся в Литве недалеко от границы с Беларусью, их организаторы не стесняются и открыто заявляют, что «в ходе маневров командование Альянса оценит боеспособность дислоцированных в Литве сил передового базирования НАТО. Им предстоит продемонстрировать умение действовать в нападении и обороне».

Предельная однозначность этих слов не оставляет сомнений в том, что руководство НАТО давно уже распланировало – кто, на каких направлениях и против кого будет участвовать в «урегулировании кризисных ситуаций».

С высокой долей вероятности можно констатировать, что прямо сейчас, в ходе «Железного волка», отрабатывается ведение военных действий силами передового базирования НАТО в Литве и войсками их усиления против группировки российских войск, дислоцированной в Калининградской области, и войск Северо-западного оперативного командования белорусских вооруженных сил.

Точно так же можно предположить, что ранее упоминавшаяся 18-я механизированная дивизия польских сухопутных войск будет действовать против Западного оперативного командования вооруженных сил Беларуси на Брестском направлении.

Принимая во внимание присутствие на постоянной основе в Польше и странах Балтии иностранных воинских контингентов, можно сказать, что уже существующая на территории сопредельных с Беларусью стран группировка войск НАТО имеет 4-5 кратное преимущество над вооруженными силами Республики Беларусь, что по всем военным канонам не предполагает ведение последними успешной обороны. При таком раскладе сил, в определенных условиях, даже наличие региональной группировки войск России и Беларуси может оказаться малоэффективным.

Очевидно, что, наблюдая за военной деятельностью коллективного Запада в приграничье Союзного государства, ни руководство России, ни руководство Беларуси не может оставаться безучастным. Именно поэтому, осознавая необходимость скорейшего решения вопросов интегрирования двух стран в военной сфере, каждая из сторон предпринимает определенные шаги для обеспечения своей военной безопасности

До конца года в Западном военном округе Российской Федерации появятся около 20 новых соединений и частей. Как отметил российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, это будет ответом на активность стран НАТО во главе с США у российских границ: «Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия…».

Со своей стороны белорусский Генштаб, оценив дополнительные риски и вызовы военной безопасности Беларуси, весной этого года в рамках комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил проверил на практике выполненные ранее теоретические расчеты. Результаты ряда проведенных тактических учений однозначно подтвердили необходимость и возможность развертывания по третьей механизированной бригаде в каждом оперативном командовании.

О том, что реализация планов по совершенствованию облика белорусских вооруженных сил перешла в практическую плоскость свидетельствует поставка в конце прошлого месяца из Российской Федерации (Арзамасский машиностроительный завод) в район дислокации 120-й механизированной бригады СЗОК партии новейших БТР-82А.

Как сообщили в белорусском военном ведомстве, следующая партия поступит в ноябре этого года.

Здесь даже не нужно строить сложные умозаключения, для комплектования каких бригад предназначены эти бронетранспортеры.

Отсюда вырисовывается возможный спектр задач, для решения которых будут предназначены вновь формируемые высокоманевренные соединения – создание контрударных группировок в местах прорыва обороны соединений первого эшелона, борьба с НВФ и ДРГ, наращивание усилий соединений первого эшелона на избранных направлениях. Нельзя исключать и дополнительной задачи – прикрытие южного направления.

Сергей Острына