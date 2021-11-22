С-550: надо ли НАТО и США бояться новой российской противоракетной системы? (The National Interest, США)

Россия разрабатывает новую систему противоракетной обороны С-550, которая специализируется на перехвате межконтинентальных баллистических ракет и борьбе с угрозами из космоса. По словам Марка Эпископоса, в настоящий момент не очень понятно, стоит ли США и их партнерам по НАТО опасаться новой российской системы противоракетной обороны.

То, что С-550 существует, 9 ноября подтвердил министр обороны Сергей Шойгу. "Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО - ПРО, поставок в вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550", - сказал Шойгу на пресс-конференции в Министерстве обороны, рассказывая о недавнем совещании президента Владимира Путина с военным командованием. Министерство обороны не представило никаких подробностей о характеристиках С-550.

Ранее появились сообщения, что недавно на вооружение поступили первые зенитно-ракетные комплексы С-500 "Прометей". Военный эксперт Дмитрий Литовкин предположил, что С-550 является преемницей советской и российской системы А-135 "Амур", а также системы противоракетной и противокосмической обороны А-235 "Нудоль". Кроме того, он предположил, что новая система может быть специализированной версией С-500. "Об С-550 ничего не известно, однако я предполагаю, что она станет дополнительным элементом системы "Прометей", - сказал Литовкин. - Ранее было заявлено, что с помощью этой системы можно будет сбивать ядерные баллистические боеголовки и спутники на низкой орбите. Судя по всему, военные приняли решение распределить функции между двумя этими системами".

Руководитель российского военно-промышленного гиганта "Ростех" Сергей Чемезов рассказал репортерам на авиашоу в Дубае, что С-550 будет иметь увеличенную дальность обнаружения целей и действия ракет: "Это работа, которая никогда не останавливается и будет дальше вестись с тем, чтобы увеличить и дальность обнаружения, и дальность ракеты с возможностью перехвата любых целей. Вот на это и направлены работы по С-550". Непонятно, сравнивал ли Чемезов новые характеристики С-550 с ЗРК С-500 или с более старой системой С-400.

Первую партию С-550 российские вооруженные силы могут получить к 2025 году.

Марк Эпископос (Mark Episkopos)