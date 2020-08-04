Жэньминь жибао (Китай): какое значение имеет успешное завершение испытаний российского комплекса С-500?

В развитии всех видов российского вооружения наблюдается стремительный прогресс. Примерами этого можно считать танк Т-14, истребитель Су-57 и, конечно же, С-500, который недавно успешно прошел испытания. На него будет возложена большая ответственность за безопасность российского неба, отмечает «Жэньминь жибао».

Сообщается, что в Сирии успешно завершились испытания зенитно-ракетного комплекса С-500. Результаты подтвердили, что ЗРК С-500 способен единовременно сбивать 10 ракет дальнего радиуса действия даже при условии движения цели со скоростью от 18 до 25 тысяч километров в час. Комплекс также способен сбивать ракеты и самолеты, летящие на высоте 200 километров.

В мае 2020 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что первые зенитные ракетные комплексы С-500 могут поступить в вооруженные силы в 2021 году. Какими же преимуществами обладает комплекс ПВО нового поколения, на который будет возложена огромная ответственность за безопасность российского неба? Какое влияние на имеющиеся в России системы противоракетной и противовоздушной обороны окажет вступление в их ряды нового комплекса?

Невероятно точный противоракетный комплекс С-500

С-500 - полностью сформированный мультисистемный комплекс. ЗРК С-500 состоит из средств управления, противосамолетной и противоракетной части. В состав средств управления входит РЛС дальнего обнаружения и пункт боевого управления; в состав противосамолетной части - командный пункт, радиолокационная станция, РЛС наведения, а также пусковая установка с ракетой 40Н6Е; противоракетная часть, в свою очередь, состоит из пункта боевого управления, РЛС, радара с активной фазированной антенной решеткой и пусковой установки для противоракет ближнего радиуса действия 77Н6-Н и противоракет дальнего радиуса действия 77Н6-Н1. Подобная мультисистемность позволила ЗРК С-500 единовременно осуществлять перехват нескольких целей, увеличить дальность радиолокационного обнаружения и сопротивляемость электромагнитным помехам.

Соответствие требованиям противовоздушных операций будущего и следование современным тенденциям развития. В военных кругах принято считать, что наиболее оптимальный и эффективный способ противостоять сложной и изменчивой системе воздушно-космической атаки - это объединение различных ракет класса "земля-воздух" в единую сеть или создание комплексной платформы для разных типов ракет. Именно по этой причине конструкция ЗРК С-500 позволяет ему обладать широким радиусом боевого действия, прекрасными боевыми характеристиками и сильной помехоустойчивостью.

Что касается противовоздушных характеристик, то по сравнению с С-400, у С-500 на 50% увеличилась дальнобойность и улучшилась способность обнаружения объектов, обладающих стелс-характеристиками. Благодаря появлению С-500, российские зенитные ракеты получили преимущество перед американскими истребителями пятого поколения. Противовоздушные и противоракетные характеристики С-500, в том числе высота и скорость перехватываемой цели, увеличились по сравнению с С-400 более чем в два раза. Новый ЗРК способен перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты и фактически стал единым комплексом воздушной и космической обороны.

Комплекс С-500 сконструирован таким образом, что способен перехватывать практически все средства воздушного нападения, состоящие на вооружении США. Благодаря серийному производству унифицированных, модульных и стандартизированных деталей оборудования, С-500 может становиться мощной самостоятельной системой, а также оперативно превращаться в специальный или комбинированный комплекс, подстраиваясь под боевые задачи противовоздушной, противоракетной, противокосмической и противоспутниковой обороны.

Согласно конструкторскому замыслу, С-500 включает системы противовоздушного вооружения сверхблизкого, близкого, среднего, дальнего и сверхдальнего радиуса действия, противоракетное и противокосмическое оборудование, а также всевозможные датчики, обеспечивающие эффективное выполнение боевых задач, автоматизированную систему управления и обеспечения.

Способный боец укрепил российскую систему противоракетной и противовоздушной обороны

Системы ПВО-ПРО, состоящие на вооружении в российской армии, полностью укомплектованы. В 2019 году прошли испытания комплекса противоспутниковой и противоракетной обороны А-235, в ходе которых из него была выпущена новая ракета-перехватчик. Максимальный радиус действия ракеты составил 1852 километра, таким образом она представляет большую угрозу для околоземных спутников и других высоколетящих целей. По словам специалистов, для усиления разрушительной силы А-235, необходимо оснастить ее противоспутниковой ракетой "Нудоль". Данная ракета является усовершенствованной версией А-35, А-35М и А-135, неядерная ракета-перехватчик может применяться в рамках локального или ограниченного конфликта для предотвращения перехода к ядерной войне. По словам российской стороны, в 2022 году планируется закончить размещение данного комплекса ПРО в Москве и Центральном промышленном районе, после чего он станет эффективным средством противоспутниковой защиты и нанесения удара по удаленным воздушным целям.

Все ЗРК типа "С-", состоящие на вооружении в российской армии, одинаково хорошо справляются с поражением объектов противника, находящихся на среднем и близком удалении. В настоящее время российские войска укомплектованы большим количеством зенитно-ракетных комплексов С-300. Согласно опубликованным данным, этот ЗРК способен контролировать воздушное пространство в радиусе от 150 до 300 километров, высота траектории полета выпускаемых из него ракет составляет около 25-30 километров, а летят они со скоростью до шести скоростей звука. "Глаза" ЗРК - многофункциональный радар с фазированной решеткой, способен одновременно осуществлять поиск и фиксирование сразу несколько воздушных объектов, наведение нескольких ракет для нанесения удара по разным целям. Кроме того, для защиты страны на средних расстояниях существуют ЗРК средней дальности С-350 "Витязь" и ЗРК С-400, которые составляют всеобъемлющую сеть ПРО в воздушно-космическом пространстве и представляют собой главные силы российской ПВО.

Когда ЗРК С-500 "Прометей" поступит в войска, то, по словам главного командующего ВКС Сергея Суровикина, он сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в ближнем космосе. Технические характеристики и способность уничтожать низкоорбитальные спутники, космическое оружие, а также гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе, позволят отнести его к первому поколению систем противокосмической обороны. Это позволит российской системе воздушно-космической обороны расширить свои границы и включить в себя космическое пространство. При сочетании уровня данного ЗРК с другими имеющимися системами ПРО, Россия получит более совершенную систему обороны, что положительно скажется на воздушно-космической защите России.

Выйти на международный рынок вооружения, заручившись хорошими рекомендациями

Лидирующие места на современном рынке вооружения до сих пор занимают США и Россия, которые продают передовые образцы вооружения и военной техники по всему миру. Между странами, задающими тенденции в области военного оборудования, не угасает беспощадная борьба за лакомый кусочек под названием "рынок вооружения". В условиях жесточайшей конкуренции ежегодный объем экспорта вооружения на рынке составляет у США 70-75%, а у России - 25-30%.

Несмотря на невыгодную рыночную долю, всемирная популярность и авторитет советского оружия помог России сильно повысить уровень лояльности потребителей на международном рынке вооружения. Страны третьего мира благоприятно отзываются об оружии российского производства, так как в нем прекрасно сочетаются простота эксплуатации, плата за использование и технические характеристики. Даже страны, имевшие опыт применения западного вооружения, делают выбор в пользу закупки российского оружия. Все вооружение, проданное российской стороной за рубеж в прошлом году, оценивается в 15 миллиардов долларов. Страна, годовой оборонный бюджет которой не превышает 50 миллиардов долларов, сможет извлечь из полученных денег большую экономическую выгоду, например, использовать их для продвижения масштабных оборонных проектов или обновления вооружения и военной техники. Такая ситуация на международном рынке вооружения косвенно говорит о симпатии, которую страны испытывают по отношению к оружию российского производства.

Российские зенитно-ракетные комплексы типа "С-" пользуются популярностью во многих странах. В прошлом году Индия подписала с Россией договор о покупке пяти полковых комплектов С-400 и недавно внесла за них аванс. США оказались крайне недовольны, когда распространилась новость о том, что государство-член НАТО, Турция, купила ЗРК С-400 и намерена также приобрести ряд новейших российских истребителей. В ответ на поведение Турции США демонстративно приостановили с ней сотрудничество в отношении стелс-истребителей F-35 и усилили дипломатические и экономические санкции, чтобы заставить ее отказаться от дальнейших закупок российского вооружения. Если у новейшего российского ЗРК С-500 появится экспортная модель, то она вызовет сильные колебания и оставит российский след на международном рынке вооружения.

После того, как Путин стал президентом России, в стране стало уделяться большое внимание и мощная поддержка работе в сфере модернизации вооружения и военной техники. Приоритет в этом деле отдается улучшению качества и боевых характеристик, в первую очередь развивается оружие, имеющее стратегическое значение для безопасности страны и будущих военных конфликтов, при этом также совершенствуются и обычные виды вооружения. Вплоть до сегодняшнего дня стремительный прогресс наблюдается в развитии всех видов российского вооружения. Примерами ускоренной модернизации вооружения и военной техники можно считать танк Т-14, стелс-истребитель Су-57, стратегический ракетный комплекс нового поколения "Ярс", атомную подводную лодку с баллистическими ракетами проекта "Борей-А", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", а также прошедший недавно испытания зенитно-ракетный комплекс С-500. То же самое можно сказать и про развитие оборонной промышленности в стране. Принимая во внимание то, какое большое значение Россия придает развитию военной сферы, можно смело сказать, что в будущем ее армия будет выглядеть уже по-новому.

Дин Синьсинь (丁鑫鑫), Шэнь Цию (申起有), Дун Синчэнь (董兴宸), Хэ Цзюньтао (贺军涛)