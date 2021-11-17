Войти
ТАСС

Эксперт: комплексы С-550 смогут перехватывать боеголовки без ядерного взрыва

358
0
0
Система А-235 «Нудоль»
Система А-235 «Нудоль».
Источник изображения: Анатолий Белов / YouTube

Военный эксперт Дмитрий Литовкин считает, что новейшая С-550 может стать развитием стратегической ракетной обороны А-135 "Амур" - А-235 "Нудоль", но в мобильном варианте

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Новейшие комплексы С-550 станут мобильным развитием системы стратегической ракетной обороны А-135 "Амур" - А-235 "Нудоль" и будут работать по принципу кинетического перехвата, что поможет не допустить ядерного взрыва при разрушении боеголовки. Такое мнение выразил ТАСС военный эксперт Дмитрий Литовкин.

"В случае с системой ПРО в СССР перехват ядерных боеголовок над Центральным промышленным районом страны осуществлялся встречным ядерным взрывом. В облаке плазмы сгорало все - ложные цели-обманки и сами боеголовки. Таким образом, "ядерный пепел" все равно падал на страну. С-550, если рассуждать логически, будет работать по другому принципу - кинетическому перехвату", - сказал он.

Литовкин пояснил, что это позволит "физически разрушить боеголовку и не допустить ядерных взрывов". "В случае разрушения боеголовки ее обломки будут фонить, но не так, как если бы произошел взрыв снаряда", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, новейшая С-550 может стать развитием стратегической ракетной обороны А-135 "Амур" - А-235 "Нудоль", но в мобильном варианте. "О С-550 неизвестно вообще ничего, но предполагаю, что она станет дополнительным элементом комплекса "Прометей". Ранее объявлялось, что он сможет сбивать не только баллистические ядерные боеголовки, но и низкоорбитальные спутники. Судя по всему, военные приняли решение разделить эти функции между двумя машинами (многозадачность для боевой системы не всегда хорошо). Собственно, из этого можно сделать вывод, что С-550 станет развитием именно системы стратегической ракетной обороны А-135 "Амур" - А-235 "Нудоль", но в мобильном варианте", - полагает он.

С-550

Ранее источник, близкий к военному ведомству, сообщил ТАСС, что первая система стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550 будет поставлена на вооружение в российскую армию до 2025 года. По его словам, С-550 уже создана в "железе", речь идет о системе стратегической ПРО. Собеседник агентства подчеркнул, что в С-550 будет использована мобильная пусковая установка с гиперзвуковой ракетой, при этом морского варианта комплекса не предусматривается.

Позднее на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что С-550 будут обладать большей дальностью обнаружения целей и дальностью действия ракет.

9 ноября в ходе селекторного совещания в Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе ноябрьских совещаний в Сочи с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса сделал акцент на важности поставок в Вооруженные силы РФ систем ПВО-ПРО С-350, С-500 и С-550.

Система ПРО ближнего перехвата С-550 (проект мобильной объектовой системы противоракетной обороны) разрабатывалась в СССР в 1981-1988 годах в ЦКБ "Алмаз" (в настоящее время - НПО "Алмаз", находится в составе концерна ВКО "Алмаз-Антей"). Прекращение работ по этой системе осуществлялось одновременно с закрытием некоторых проектов других советских конструкторских бюро в сфере обороны в рамках советско-американских соглашений. Оборудование опытного образца огневого комплекса системы было демонтировано после 1992 года. После распада СССР созданный в результате работы над проектом задел был уничтожен.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
А-135
А-235
С-350 50Р6А "Витязь"
С-500
Компании
Алмаз Расплетина
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Ростех
ЦМКБ "Алмаз"
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Шойгу Сергей
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
17.11.2021
Стратегическая, гиперзвуковая. Что может скрываться за новой ракетной системой С-550
16.11.2021
Дальность действия ракет С-550 увеличат
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
16.11.2017
19 триллионов принимают на вооружение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 06:40
  • 1
Вертолетный пролет
  • 17.11 05:47
  • 2
Кабмин одобрил соглашение с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО
  • 17.11 05:24
  • 1
Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
  • 17.11 05:00
  • 47
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 17.11 04:44
  • 29
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 16.11 20:25
  • 35
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 16.11 20:25
  • 2
Ядерный зонтик для Беларуси
  • 16.11 17:24
  • 122
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 16.11 16:35
  • 65
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 16.11 14:05
  • 79
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.11 12:54
  • 9
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 16.11 11:51
  • 3
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 16.11 09:19
  • 4
Бронеавтомобиль «Барыс» для ВС Казахстана
  • 16.11 04:57
  • 12
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 15.11 23:19
  • 2
Мантуров: Россия рассчитывает на интерес Ближнего Востока, представляя здесь Checkmate