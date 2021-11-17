Эксперт: комплексы С-550 смогут перехватывать боеголовки без ядерного взрыва

Военный эксперт Дмитрий Литовкин считает, что новейшая С-550 может стать развитием стратегической ракетной обороны А-135 "Амур" - А-235 "Нудоль", но в мобильном варианте

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Новейшие комплексы С-550 станут мобильным развитием системы стратегической ракетной обороны А-135 "Амур" - А-235 "Нудоль" и будут работать по принципу кинетического перехвата, что поможет не допустить ядерного взрыва при разрушении боеголовки. Такое мнение выразил ТАСС военный эксперт Дмитрий Литовкин.

"В случае с системой ПРО в СССР перехват ядерных боеголовок над Центральным промышленным районом страны осуществлялся встречным ядерным взрывом. В облаке плазмы сгорало все - ложные цели-обманки и сами боеголовки. Таким образом, "ядерный пепел" все равно падал на страну. С-550, если рассуждать логически, будет работать по другому принципу - кинетическому перехвату", - сказал он.

Литовкин пояснил, что это позволит "физически разрушить боеголовку и не допустить ядерных взрывов". "В случае разрушения боеголовки ее обломки будут фонить, но не так, как если бы произошел взрыв снаряда", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, новейшая С-550 может стать развитием стратегической ракетной обороны А-135 "Амур" - А-235 "Нудоль", но в мобильном варианте. "О С-550 неизвестно вообще ничего, но предполагаю, что она станет дополнительным элементом комплекса "Прометей". Ранее объявлялось, что он сможет сбивать не только баллистические ядерные боеголовки, но и низкоорбитальные спутники. Судя по всему, военные приняли решение разделить эти функции между двумя машинами (многозадачность для боевой системы не всегда хорошо). Собственно, из этого можно сделать вывод, что С-550 станет развитием именно системы стратегической ракетной обороны А-135 "Амур" - А-235 "Нудоль", но в мобильном варианте", - полагает он.

С-550

Ранее источник, близкий к военному ведомству, сообщил ТАСС, что первая система стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550 будет поставлена на вооружение в российскую армию до 2025 года. По его словам, С-550 уже создана в "железе", речь идет о системе стратегической ПРО. Собеседник агентства подчеркнул, что в С-550 будет использована мобильная пусковая установка с гиперзвуковой ракетой, при этом морского варианта комплекса не предусматривается.

Позднее на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что С-550 будут обладать большей дальностью обнаружения целей и дальностью действия ракет.

9 ноября в ходе селекторного совещания в Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе ноябрьских совещаний в Сочи с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса сделал акцент на важности поставок в Вооруженные силы РФ систем ПВО-ПРО С-350, С-500 и С-550.

Система ПРО ближнего перехвата С-550 (проект мобильной объектовой системы противоракетной обороны) разрабатывалась в СССР в 1981-1988 годах в ЦКБ "Алмаз" (в настоящее время - НПО "Алмаз", находится в составе концерна ВКО "Алмаз-Антей"). Прекращение работ по этой системе осуществлялось одновременно с закрытием некоторых проектов других советских конструкторских бюро в сфере обороны в рамках советско-американских соглашений. Оборудование опытного образца огневого комплекса системы было демонтировано после 1992 года. После распада СССР созданный в результате работы над проектом задел был уничтожен.