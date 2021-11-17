Стратегическая, гиперзвуковая. Что может скрываться за новой ракетной системой С-550

Дмитрий Литовкин — о предполагаемых характеристиках и функциях новинки российского оборонно-промышленного комплекса

ЗРС С-500 "Прометей" Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Мобильная, гиперзвуковая, противоракетная - пожалуй, вот и все, что известно о новой российской зенитной ракетной системе (ЗРС) С-550, о которой в ходе селекторного совещания с руководством военного ведомства сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. После его слов возникло ощущение, что министр оговорился. Ведь совсем недавно приняли на вооружение систему С-350 "Витязь". Она только-только встала на учебно-боевое дежурство в Ленинградской области. 8 ноября командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников сообщил, что вскоре эти зенитные комплексы будут развернуты и в Крыму. Опять же совсем недавно объявили о начале поставок в войска С-500 "Прометей", а тут следующая и не менее масштабная версия со схожим индексом… Но пресс-релиз военного ведомства расставил все по местам.

"Министр обороны напомнил, что с 1 по 3 ноября Верховный главнокомандующий ВС РФ провел в Сочи очередную серию совещаний с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Были рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменения обстановки вблизи российских границ. Большое внимание было уделено совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны. Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550", - говорилось в сообщении Минобороны по итогам совещания.

Комментируя заявление министра обороны, источник ТАСС, близкий к военному ведомству, сообщил, что первую систему стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550 российская армия получит до 2025 года и ее поставка предусмотрена в рамках государственной программы вооружений до 2027 года. По его словам, первоначально планируется предоставить бригадный комплект С-550. Он также уточнил, что система будет построена с использованием мобильной пусковой установки. Официального подтверждения этой информации нет и, наверное, еще не скоро появится. Но тем не менее уже можно порассуждать о том, что создает в области стратегической ПРО отечественный ОПК.

Огневой потенциал

Разработчик этих систем концерн ВКО "Алмаз-Антей" - известная фирма с гигантским научно-техническим потенциалом, о котором в силу обстоятельств и политической конъюнктуры мы в принципе можем и не знать. Некоторые из разработок, как это случилось с "Прометеем", внезапно всплывают в корпоративных календарях, а боевые возможности изделий озвучиваются исключительно руководителями концерна. По факту сегодня с уверенностью можно говорить только о том, что концерн стоит за появлением таких уникальных зенитных ракетных систем, как "Тор-М2", "Бук-М3", С-300ПМУ2, С-400 "Триумф", С-500 "Прометей", стратегической противоракетной системы А-135 "Амур" и ее преемницы А-235 "Нудоль".

По данным из открытых источников, с индексом С-550 еще в советские времена Центральное конструкторское бюро "Алмаз" под руководством генконструкторов Бориса Бункина и Александра Леманского создавало систему ближнего перехвата стратегических целей - ядерных боеголовок противника. Причем в отличие от стационарной системы А-135, развернутой вокруг Москвы и защищающей Центральный промышленный район (13 субъектов страны площадью в 486 тыс. кв. км и численностью населения более чем 32 млн человек), должна была стать мобильной. То есть позволяла бы, как в случае с комплексами С-300/400/500, быть легко перебрасываемой на опасные направления ракетного удара по стране.

К началу 1990-х комплекс был практически готов, но грянула перестройка, и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев в угоду "потеплению и деэскалации" в отношениях с США прикрыл дальнейшее развитие проекта. Как пишут в тех же открытых источниках, проектная документация и натурные образцы техники были уничтожены.

В 2014 году генконструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов заявлял, что в России создаются собственные аналоги американских систем противоракетной обороны, которые позволяют решать задачи по перехвату баллистических ракет средней дальности и в ограниченном масштабе боеголовок межконтинентальных баллистических ракет. Речь шла о системе С-500, которую планировалось "объединить с системой ПРО А-135, стоящей на защите Москвы".

"Некий аналог этой системы (американской GMD - прим. автора), но в мобильном исполнении, также создается в Российской Федерации. У него несколько другие характеристики - по требованию Минобороны мы должны обеспечить существенно более высокую эффективность перехвата, чем это делают американцы", - пояснил он, добавив, что прототипы комплексов "в ближайшей перспективе" встанут на вооружение российской армии.

Система на апгрейде

Российская система ПРО имеет несколько эшелонов. Из космоса за запусками баллистических ракет следят спутники серии "Космос" и "Тундра". Их задача - предупредить о возникновении "огонька" над шахтой американской баллистической ракеты или ее "сестры", стартующей из океана с подводной лодки. Сигнал тревоги придет в подмосковное Софрино - информационное сердце российской системы ПРО. Как говорят специалисты, от ближайшей американской позиции баллистических ракет до Москвы всего 21 минута лета. За семь минут до подлета к столице их как раз и "перехватит" радиолокационная станция (РЛС) "Дон".

Объект предназначен для обнаружения летящих баллистических ракет, их сопровождения, измерения координат, анализа состава ложных целей и наведения противоракет, а также для автоматического поиска, определения параметров движения космических объектов и передачи траекторных измерений в Центр контроля космического пространства. То есть "Дон" - гигантский компьютер, считающий время до момента, когда можно запустить противоракету, чтобы со 100-процентной вероятностью перехватить атакующую нашу страну цель.

Со стороны РЛС "Дон" напоминает основание египетской пирамиды высотой 33 м, длиной нижней грани 130 м и 90 м по кровле с неподвижными крупноапертурными активными фазированными приемо-передающими антенными модулями диаметром 18 м. При максимальной мощности станция выдает сигнал в 250 МВт - он способен пробить пространство более чем в несколько десятков тысяч километров и обнаружить объект размером в теннисный мяч. При этом РЛС может вести наблюдение за более чем 100 целями и с высокой точностью навести на них противоракеты 53Т6 (по классификации NATO - SH-08 Gazelle). В настоящее время к "Дону" добавили РЛС типа "Воронеж". Совместно они создают сплошное радиолокационное поле по периметру страны; видят все, что происходит на дистанции в 6 тыс. км от границ.

На вооружении нашей армии находятся три варианта этих станций: "Воронеж-М" (работает в метровом диапазоне волн), "Воронеж-ДМ" (дециметровом) и "Воронеж-СМ" (сантиметровом). Расположены они в Ленинградской, Калининградской, Иркутской и Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. Еще три планируется построить в Мурманской области, Республике Коми и Севастополе - на мысе Херсонес разместят РЛС "Яхрома", которая является модернизированной версией "Воронежа". В итоге все станции будут работать в едином информационном поле и смогут не только дать подсказку военным, куда выдвигаться, но и сами наведут комплексы "Витязь", "Триумф" и "Прометей".

В Минобороны отмечают, что полностью обновленная система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) будет развернута к 2030 году. Сейчас она уже покрывает всю территорию России, но к 2030 году ее возможности радикально возрастут: сможет парировать удары, нанесенные с помощью систем вооружения, которые сегодня только создаются. Речь, как мне кажется, прежде всего о гиперзвуковых ракетах. Важно и то, что "видеть" цели РФ будет и через Северный полюс - направление долгие годы оставалось самым незащищенным в СССР и современной России.

"Мухе в глаз"

С-500 - мобильная система. Недавно Минобороны в видеоролике рассекретило ее внешний вид и показало запуск ракеты. О С-550 неизвестно вообще ничего, но предполагаю, что она станет дополнительным элементом комплекса "Прометей". Ранее объявлялось, что он сможет сбивать не только баллистические ядерные боеголовки, но и низкоорбитальные спутники. Судя по всему, военные приняли решение разделить эти функции между двумя машинами (многозадачность для боевой системы не всегда хорошо).

Собственно, из этого можно сделать вывод, что С-550 станет развитием именно системы стратегической ракетной обороны А-135 "Амур" - А-235 "Нудоль", но в мобильном варианте. И тут важно, что ракеты "Амура" хранятся еще с советских времен - у них, скорее всего, истекают сроки эксплуатации, иначе бы вряд ли стали делать "Нудоль".

В отличие от ракет ЗРС С-500, "Нудоль" по размеру практически равна баллистической ракете - по некоторым данным, 20 м в длину и массой в 33 т. Для сравнения: морская "Булава" весит 50 т. Можно сделать вывод, что в отличие от С-500 "Прометей" на пусковой установке будет не два, а один пусковой контейнер. Ну и тягач, на котором она будет располагаться, скорее всего, станет похож на стратегический ракетный комплекс "Ярс". Во всяком случае, транспортно-заряжающая машина ракеты 51Т6 - это шестиосный грузовик МАЗ-547А. У "Тополя-М" - семь осей, у "Ярса" - восемь.

Как рассказывали мне офицеры в Софрино, особенность противоракет в том, что они стартуют быстрее всех своих коллег по цеху. По данным из открытых источников, ракета за 3 секунды набирает скорость 5,5 км в секунду - это порог гиперзвука, что и обеспечивает ей стремительный полет к цели.

В случае с системой ПРО в СССР перехват ядерных боеголовок над Центральным промышленным районом страны осуществлялся встречным ядерным взрывом. В облаке плазмы сгорало все - ложные цели-обманки и сами боеголовки. Таким образом, "ядерный пепел" все равно падал на страну. С-550, если рассуждать логически, будет работать по другому принципу - кинетическому перехвату. Его суть, как когда-то говорил генсек ЦК КПСС Никита Хрущев: "попасть мухе в глаз" - физически разрушив боеголовку и не создав ядерного ада. Обломки боеголовки будут фонить, но не так, как если бы им все же удалось у нас над головами взорвать свой заряд.

Над этой проблемой не первый год мучаются американцы, создавая свою систему НПРО. У них пока не получается. В России по всему видно, что не просто решили задачу, но и готовы ставить подобные системы на вооружение. Так что С-550, скорее всего, именно развитие системы А-135, которая, оставаясь на боевом дежурстве, дополнится новым эшелоном антиракет дальнего заатмосферного перехвата А-235 "Нудоль" и ее мобильным аналогом.

По данным иностранных СМИ, еще в ноябре 2015 года состоялся первый успешный пуск ракеты и третий пуск в программе испытаний. В марте 2018-го, по данным из открытых источников, в Плесецке провели шестые испытания ракеты А-235 и первые - со штатной подвижной пусковой установки. В январе 2019 года на телеканале CNBC, со ссылкой на источники в американском разведывательном сообществе, сообщили об успешном испытании ракеты противоспутникового перехвата, а в 2020-м было объявлено, что машина принята на вооружение в РФ. Видимо, на совещании у президента России этот факт закрепили официально - о чем, в принципе, министр обороны и заявил публично.