России необходимо сделать поворот

Как бы ни старался Столтенберг, НАТО все больше превращается в откровенно фейковую структуру. Фото с сайта www.nato.int.

Лицом к Востоку, к Западу задом

Запад после распада СССР совершил по отношению к России практически все ошибки, которые только можно было совершить. Наиболее принципиальной из них стало отношение к России как к проигравшей стране, которая должна добровольно отказаться от любых национальных интересов («Россия и Запад остаются антагонистами», «НВО», 15.12.17). Это и стало причиной всех последующих неприятностей, приведших к нынешней второй холодной войне.

Миф о побежденных

Вопреки чрезвычайно распространенному глупейшему мифу, Россия даже в 1990-е отнюдь не «капитулировала» перед Западом и отнюдь не «плясала под его дудку». Несмотря на полученную в наследство от СССР экономическую катастрофу, Москва без всякой оглядки на Запад действовала в Приднестровье, на Кавказе (в том числе в Грузии) и в Центральной Азии (в первую очередь в Таджикистане). Исключительно в свою пользу поделила Россия с Украиной Черноморский флот в 1997 году («Черное море: паритет без перемирия», «НВО», 09.07.21).

При этом Москва совершенно искренне хотела войти в «цивилизованный мир», коим Запад сам себя провозгласил, в качестве равноправного уважаемого члена. Причем это было желание абсолютного большинства всей российской элиты и заметного большинства населения страны, что сейчас почему-то забылось. Соответственно разговоры про «капитуляцию» и «пляски под дудку» просто смешны.

К концу 1990-х стало понятно, что нас «немножко кинули», поэтому в 1999 году в связи с войной в Югославии («Пиррова победа НАТО», «НВО», 22.03.19) случился первый разрыв России с НАТО. В начале 2000-х, уже при новом президенте, была сделана вторая попытка Москвы «войти в цивилизованный мир». Результат мы наблюдаем сегодня.

Для Запада победа в холодной войне, как сейчас становится понятно, оказалась большой бедой, поскольку эта победа была им совершенно неадекватно оценена.

На Западе всерьез решили, что случился «конец истории» («Станет ли Москва младшим братом Пекина», «НВО», 29.06.18). Что Россия на самом деле капитулировала, причем этот процесс необратим. Что теперь Западу можно абсолютно все, а все остальные должны безропотно с этим смириться. То есть из одних и тех же фактов Россия и Запад сделали совершенно разные выводы и совершенно по-разному оценили одну и ту же реальность. Из-за этого и случились все последующие печальные события.

Миф о победителях

Вопреки еще одному мифу, не менее распространенному и не менее глупому, чем миф про «капитуляцию России», НАТО никогда не собиралось и до сих пор не собирается на нас нападать.

Как было сказано выше, Россию воспринимали как страну проигравшую, психологически сломленную и находящуюся в тяжелейшем экономическом кризисе. Соответственно у альянса не было ни малейших причин ни нападать на Россию, ни тем более ожидать нападения с ее стороны. Роспуск альянса после краха Варшавского договора и СССР не случился, во-первых, потому, что казалось странным распускать блок-победитель. А во-вторых, никакая бюрократия никогда не распустит сама себя.

Более того, именно огромная натовская бюрократия через нескольких лет поиска альянсом смысла существования после исчезновения противника пробила новый замечательный проект – расширение на восток. Проект этот был в первую очередь именно бюрократическим, обеспечивающим натовскую верхушку интересной и хорошо оплачиваемой работой на многие годы вперед. Был здесь, конечно, политический подтекст – «расширение пространства свободы и демократии» на бывший советский блок. Лишь в этом плане расширение косвенно затрагивало Россию: страны, вступившие в НАТО, автоматически выпадали из ее сферы влияния. Военного значения расширение не имело никакого.

Можно напомнить, что в написанной в конце 1990-х «Великой шахматной доске» Збигнев Бжезинский допускал, что Россия может тоже стать членом НАТО – правда, только после того, как в альянс будет принята Украина. Но главное, конечно, не мнение Бжезинского, а очевиднейший факт тотального разоружения НАТО, как физического, так и ментального. Сегодняшнее НАТО, включающее 30 стран, по всем классам вооружений гораздо слабее, чем в 1991 году, когда в альянсе было 16 стран.

Даже ВС США в значительной степени изуродованы «борьбой с международным терроризмом» («Почему нам не страшен «быстрый глобальный удар», «НВО», 24.11.17). Про европейские страны нечего и говорить: они в принципе не способны вести сегодня войну с равным по силам противником. Более того, как показал афганский позор, НАТО сегодня вообще не способно вести никакую войну («Что будет делать гегемон», «НВО», 10.09.21).

Дело в том, что физическое разоружение НАТО является всего лишь естественным следствием ментального разоружения Запада. Психология современных западных обществ исключает возможность для человека ради какой-то идеи жертвовать не то что жизнью, но и просто собственным благополучием. Поэтому человек не только не будет умирать в бою, но и категорически против увеличения страной военных расходов.

В итоге для нынешнего НАТО даже «войны-избиения», когда противнику нечем ответить, становятся непосильными из-за крайней дороговизны современной техники и боеприпасов (то есть расходного материала). Война же с Россией для альянса абсолютно исключена.

Новая реальность

Расширение на восток в чисто военном плане стало для НАТО защитой все большего пространства все меньшими силами. В частности, альянс сам себя загнал в «балтийскую ловушку», поскольку оборонять Балтию обычными силами, тем более радикально сократившимися, невозможно. Либо надо смириться с ее быстрой безвозвратной потерей, либо сразу надо переходить к самоубийственной ядерной стадии.

Однако в Брюсселе и Вашингтоне успели убедить сами себя в том, что Россия совершенно безопасна и ее единственная задача в прекрасном новом мире – поставлять на Запад нефть и газ в любых количествах по умеренным ценам. Отказ Москвы от этой роли вызвал крайнее возмущение и желание немедленно поставить ее на место.

После начала событий в Крыму и Донбассе в 2014 году возмущение перешло в истерику. Сейчас уже забылось, что одним из главных требований Брюсселя к Москве в тот момент было «прекратить пугающие действия». Это было сказано искренне и от души. Россия не просто отказалась играть отведенную ей роль, но и посмела испугать НАТО! Что может быть возмутительнее?

Психологическая ловушка, в которую загнало себя НАТО, оказалась гораздо глубже чисто военной «балтийской ловушки». Брюссель и Вашингтон не способны ни изменить отношения к Москве и заговорить с ней наконец всерьез и на равных, ни мобилизоваться и начать ей всерьез противостоять. Как пренебрежительно высокомерное отношение к России, так и собственное всестороннее разоружение очень прочно вошли в западный менталитет, преодолеть это противоречие возможным не представляется.

Отсюда все новые и новые санкции против России, лишь подчеркивающие военное бессилие и превращающиеся в откровенный фарс. Осознавая это, НАТО все сильнее заходится в истерике и все сильнее боится того, чего не может быть в принципе, – российской агрессии («Мнимые угрозы и циничные альянсы», «НВО», 15.10.21).

После семи лет этого сюрреализма в Вашингтоне начали осознавать, что не имеют возможности противостоять одновременно России и Китаю. Очевидно, США намерены снизить напряженность в отношениях с Россией, чтобы не допустить ее дальнейшего сближения с Китаем. Однако есть большие сомнения в том, что Вашингтон сможет добиться в этом успеха: американский «кнут» лишь озлобляет Москву, а «пряника» для Москвы у Вашингтона нет, поскольку он не готов вести с ней диалог на равных.

Американцы просто запугивают Россию китайской угрозой, ничего при этом не предлагая. Да, на самом деле китайская угроза для нас очень серьезна. Но проблема в том, что капитуляция перед Западом (а ничего другого Запад не предлагает) не даст нам абсолютно ничего ни в какой сфере – ни единого плюса.

А вот минусов будет огромное количество, в том числе и в плане противодействия китайской угрозе. Потому что ожидать, что США и НАТО защитят нас от Китая, может только очень «альтернативно мыслящий» (да НАТО даже формально нам этого не обещает, оно вообще ничего не обещает). При этом капитуляция перед Западом катастрофически ослабит нас именно в отношении Китая, как в военном, так и в политическом плане.

Новые реалии

Но все эти рассуждения для американских политиков и аналитиков, видимо, уже слишком сложны, они продолжают жить в своем особом мире.

В конце сентября в Женеве состоялся новый раунд стратегического диалога между США и РФ. Никаких внятных результатов он, разумеется, не принес. Представлявшая Вашингтон на этих переговорах заместитель госсекретаря Уэнди Шерман затем отправилась в турне по странам Азии, в частности, посетив Индию. Там ее спросили о том, как США относятся к предстоящей поставке в Индию из России ЗРС С-400 (чисто оборонительного оружия, причем предназначенного для защиты в первую очередь от Китая). Ответ Шерман можно считать просто эталонным: «Мы высказывались довольно публично по поводу любой страны, решившей использовать С-400. Мы думаем, что это опасно и не отвечает чьим-либо интересам».

Сказать такое может либо клинический идиот, либо человек, полностью выпавший из реальности. Предположить, что клиническая идиотка назначена на столь высокую внешнеполитическую должность, все-таки сложно (по крайней мере, пока). Следовательно, налицо полная и абсолютная неадекватность американской внешней политики безотносительно к персоналиям.

В связи с этим решение России прекратить диалог с НАТО можно считать единственно правильным. Вообще-то этот диалог всегда был бесполезен, даже в те периоды, когда существовали какие-то иллюзии по поводу отношений Москвы и Брюсселя. Сейчас стало предельно ясно, что говорить не о чем, незачем и не с кем. Как минимум до полной смены нынешнего поколения западных политиков.

При этом хотелось бы, чтобы политика Москвы стала полностью адекватной, чтобы прекратилась перманентная истерика по поводу угрозы натовской агрессии против нас. Чем дальше, тем более неприлично выглядит раздувание этой темы. Даже пропаганда не должна совсем уж отрываться от реальности.

Надо, наконец, оставить это сборище импотентов наедине со своими комплексами и проблемами. И повернуться на Восток по-настоящему, а не на уровне лозунга, предназначенного как раз для Запада. Новый центр мира находится теперь именно на Востоке («Беда на Тихом океане», «НВО», 22.10.21). В Вашингтоне это уже поняли.

И теперь «настоящим» военным союзом Запада становится AUKUS, а НАТО превращается в откровенно фейковую структуру. Именно AUKUS предназначен для решения основной задачи Вашингтона (сдерживание Китая), именно в него входят по-настоящему близкие и надежные союзники США – англосаксы. Недееспособность НАТО при этом будет маскироваться все более жесткой и агрессивной антироссийской риторикой, набором демонстративных, но совершенно бессмысленных действий у российских границ.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.