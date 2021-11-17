Кулеба: Россия хочет «разрушить» Европу мигрантами в Беларуси и военным усилением на Украине (Daily Mirror, Великобритания)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По мнению Дмитрия Кулебы, миграционный кризис на польско-белорусской границе и концентрация российский войск неподалеку от Украины — события, которые нельзя отделять друг от друга. Они — части единой стратегии Кремля по «разрушению» Европы, заявил он. Читатели Daily Mail категорически не согласны. Не Россия виновата в том, что происходит в Европе.

Министр иностранных дел Украины заявил, что Россия замышляет «разрушить Европу» кризисами. Дмитрий Кулеба связал наращивание войск на востоке Украины с миграционным кризисом в Беларуси и сказал, что они являются частью схемы, которую организовал Путин. НАТО предостерегает Россию от любых «агрессивных действий» на Украине. Между тем государственное российское телевидение заявило, что напряженность в отношениях с США в Черном море достигла «точки кипения».

Владимир Путин замышляет "разрушить Европу", используя кризис с мигрантами в Белоруссии и наращивание войск на границе с Украиной, предупредил Киев.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел страны, сегодня заявил, что эти два события не являются отдельными, а представляют собой части единой стратегии Кремля, направленной на ослабление и разрушение союзов, которые объединяют Европу и уравновешивают власть Путина.

Выступая после встреч в Брюсселе с главой НАТО Йенсом Столтенбергом и министрами иностранных дел ЕС, господин Кулеба сказал: "Когда мы видим мигрантов, используемых в качестве оружия, когда мы видим, что дезинформация используется в качестве оружия, когда мы видим, что газ используется как оружие, когда мы видим их солдат и их вооружения… то понимаем, что это не отдельные элементы, а единый план".

Йенс Столтенбург добавил, что НАТО "твердо стоит за спиной Украины" и предостерег Россию от любых "агрессивных действий" после того, как вдоль границы была замечена "необычная концентрация" войск.

В отдельном выпуске пропутинского государственного телеканала сообщалось, что напряженность в Черном море достигла "точки кипения" после того, как два американских военных корабля - командное судно Mount Whitney и эсминец Porter - вошли в Черное море для 10-дневного пребывания.

Дмитрий Киселев, которого называют "рупором" Путина и "главным российским пропагандистом", сказал, что корабли "явно пытались нащупать слабые места в нашей обороне" и что НАТО "действует более агрессивно, чем когда-либо".

Согласно сообщениям в их аккаунтах в Твиттере, корабли Mount Whitney и Porter входящие в состав 6-го флота ВМС США, сегодня покинули Черное море и возвращаются обратно в Среди-земное.

Украина заявляет, что в настоящее время вдоль границы размещены 100 000 российских военно-служащих, а также спутниковое и радиооборудование, которое будет использоваться для координации атак.

Это побудило США предупредить своих европейских союзников на прошлой неделе о неизбежности вторжения на восток Украины, где поддерживаемые Россией сепаратисты уже много лет борются ведут войну с Киевом.

Комментарии читателей The Daily Mail

Kdm, Cardiff

Мир с Байденом и Джонсоном в качестве лидеров - это опасное место!

CommonsensePlease

Я думаю, Россия стоит далеко позади в цепочке тех, кто несет ответственность за создание миграционного кризиса в Европе. Меркель и Евросоюз достигли в этом гораздо больших успехов!

Pyrmeus

Мне кажется, что Путин старается оставаться адекватным в мире. А вот Китай стремится всех обскакать!

Izzo84

2021 год - это год, когда все мы погибнем в День Конца Мира!

Trewlives

НАТО и ЕС расширились прямо до границ России, и теперь мы по существу уже вмешиваемся в ее внутренние дела!

Steve

Люди, толпящиеся за спиной у Байдена, ненавидят Россию, и теперь хотят отомстить ей за свои провалы в Ираке, Сирии и Ливии.

Southernboyuk

Что-то не слышно, чтобы Евросоюз говорил нам, британцам: "Спасибо, мы справимся со всем этим кризисом без вас"!

Annie, Bracknell

А почему бы нам по примеру Австралии не селить всех мигрантов в отдельные резервации и сеттльменты?

Пусть бы там и жили сами с собой и нас не трогали!

KyJel58

А еще лучше - сразу забривать их в армию. И пусть служат новой родине!

Completely Average

НАТО бесполезна, и Путин это знает. Есть США, которыми управляет Байден, который и пальцем не пошевелит, чтобы спасти американские жизни, и Великобритания. Все остальные члены НАТО десятилетиями не выполняли свои собственные оборонные обязательства. Они не хотят и не могут остановить Путина в одиночку.

Old Cynic 60

А Влад только посмеивается и ведет свои дела так же, как и раньше!

SarahPalin

Самая большая опасность для мира - это массовая миграция. И организует ее повсюду Запад, а не Путин!

Lazarus 4

Вот уж действительно! Самая большая угроза для западной демократии сегодня - это сами западные правительства!

Donkey-oh-tee

Не думаю, что путинская Россия испытывает хоть какой-то страх перед Западом, который погряз в во всех этих радужных ЛГБТ-проблемах со своими армиями и тяжело поражен своим провалом и уходом из Афганистана!

Peter

У Украины нет абсолютно никаких шансов на вступление в НАТО или ЕС в ближайшее время. Продолжающаяся русско-украинская война в Донбассе на востоке Украины унесла жизни около 13000 человек с обеих сторон. НАТО не позволит стране такой стране, стоящей на грани горячей войны с Россией, стать членом североатлантического Договора. Тогда это новая мировая война! На самом деле Украина должна стать такой же нейтральной страной, как Швеция.

Roy G

Не беспокойтесь. Дядюшка Джо ведь обещал помочь! Значит, все будет в порядке! Ха!

BMW Lover

Многие из нас могли предвидеть это много лет назад, когда Ангела Меркель пригласила миллионы мигрантов въехать в Европу, а затем потребовала, чтобы каждая европейская страна взяла на свою справедливую долю! Ливия была тем, с чего все началось, оставив зияющую открытую дверь для всех этих людей, через которую они могли прорваться. Европе следовало еще тогда положить этому конец, когда они впервые начали пересекать Средиземное море. Теперь уже поздно. Мы все увидим у себя падение уровня жизни. Ничто больше не будет прежним. А ведь среди мигрантов еще тысячами прячутся террористы. Мы буквально пригласили в свой дом врага!

dennis

Но это не Россия отправляет нам мигрантов. Меркель пригласила их миллионы; Борис ничего не сделал для того, чтобы помешать тысячам из них прорываться сюда в Британию. Хотелось бы, чтобы лидером у нас был кто-то вроде Путина, может, он что-нибудь с этим сделает!

AitchAre

Проблемы с газом, коронавирус, мигранты, ЕС, климатический кризис, война культур, рыбные войны…. мы подвергаемся атакам, как никогда раньше, и кто теперь заступается за Великобританию? В Вестминстере уж точно никто.

Avatar Korra

А как вообще Меркель пробралась в руководство ЕС? Кто ее вообще туда назначал? Она же развалила всю Европу! Эта скрытая агентесса Штази!

LovelyPa

Это все глобалистская элита! Вот теперь мы и пожинаем плоды!

Крис Плезанс, Рашель Буниан (Chris Pleasance, Rachael Bunyan)