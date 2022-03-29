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Семь смертных грехов США на Украине, за которые расплачивается мир

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Противотанковые сооружения в центре Киева
Противотанковые сооружения в центре Киева.
Источник изображения: © REUTERS / GLEB GARANICH

Хуаньцю шибао (Китай): с виду белые и пушистые, а на самом деле? "Семь смертных грехов" США в украинском кризисе

США притворяются "святыми" и ратуют за мораль, однако именно они – виновники украинского кризиса, пишет "Хуаньцю шибао". Автор статьи перечисляет "семь смертных грехов" Америки, которые доказывают: ее излюбленная тактика – подливать масло в огонь и сеять повсюду хаос.

Наблюдая за текущей ситуацией на Украине, мы ясно видим, что Америка является инициатором кризиса, но при этом притворяется "святой" и ратует за мораль.

В последние несколько дней Соединенные Штаты громко заявляли, что "свобода всегда победит тиранию", требуя, чтобы весь мир поддержал Украину и выступил против России. США также ложно обвинили Китай в том, что он является "сообщником" России, и попросили встать на правильную сторону истории.

Факты не должны быть искажены, черное и белое не поменять местами, но Америка самовольно искажает объективное повествование и коллективную память об украинском вопросе! Сегодня мы рассмотрим "семь смертных грехов", которые совершили Соединенные Штаты в ходе украинского кризиса, и увидим, что на самом деле скрывается за обликом "псевдо-святого".

Распространение мифов о холодной войне и усугубление глобальных проблем: высокомерие американской демократии

Окончание холодной войны стало "однополярным моментом" победы Соединенных Штатов, когда были заложены основы американского высокомерия и предрассудков, что есть бинарная гипотеза "демократия против авторитаризма".

На протяжении десятилетий США повсюду создавали условия для расколов и противостояний, что сопровождалось одной гуманитарной катастрофой за другой. Например, во время холодной войны Америка, придерживаясь антисоветского и антикоммунистического "маккартизма", насильно разделила мир на две части. Администрация Буша вынудила мир выбрать сторону, заявив, что те, кто не поддерживает Соединенные Штаты, "одобряют терроризм". Играя в великую державу, администрация Трампа подстрекала "свободный мир" начать новый "крестовый поход" против "стран-изгоев", еще больше разрывая мир на части.

В отношении украинского вопроса, США инициировали пять последовательных раундов расширения НАТО на восток, максимально сжав пространство безопасности России. Конечная цель состоит в том, чтобы обессилить и разбить Россию с помощью военной трясины и санкций. Текущая ситуация на Украине является отражением менталитета холодной войны на географической карте Европы.

Провоцирование геополитических конфликтов и угроза миру во всем мире: лицемерие американского альянса

Америка хорошо владеет "оффшорным балансированием". В прошлом году альянс Европы и США еще не отошел от разлада эпохи Трампа, а на него один за другим обрушились: скандал использования Америкой датской разведки для слежки за европейскими политиками, спешный вывод американских войск из Афганистана и заказ Соединенными Штатами французских атомных подводных лодок.

Чтобы как можно скорее связать Европу с точки зрения безопасности и стратегии, США ценой Украины и европейских интересов, провоцируют конфликты, "подливают масла в огонь" на Украине, тем самым разрывая связи между Европой и Россией и крепко привязывая европейских союзников к себе.

Так Европа потеряла "Северный поток – 2" и другие ключевые проекты по сотрудничеству с Россией и оставила свою стратегическую автономию, последовав за Соединенными Штатами и вводя масштабные антироссийские санкции. Европа все глубже погрязает в кризисах, которые охватывают многочисленные сферы – экономика, энергетика, проблема с беженцами и безопасность.

В своем интервью верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что Евросоюз допустил ошибки в развитии отношений с Россией и упустил возможность наладить отношения с Россией.

Пускание дыма в глаза общественного мнения и ведение информационной войны: двуличие американской "правды"

Блокирование информации, подмена понятий и искажение фактов – обычная тактика медиавойны Соединенных Штатов. Ситуация на Украине стала первой крупномасштабной информационной войной за эпоху социальных сетей. На Западе доводят информационное наступление до максимальной интенсивности, безудержно стряпают фальшивые новости и продолжают атаковать веб-сайты российского правительства. Бывший Госсекретарь США Хиллари Клинтон открыто призывала хакеров начать информационную войну против России, точно так же было в эпоху "арабской весны".

Facebook*, Twitter, Youtube и другие западные социальные платформы в очередной раз сорвали завесу "свободы слова", запретили официальным российским СМИ выкладывать информацию, заблокировали пророссийские аккаунты и добровольно стали "рассадником антироссийских настроений".

Что еще более гадко: некоторые американские политики, аналитические центры и СМИ также воспользовались шумихой, чтобы раскрутить теории заговора, связанные с Китаем, такие как "Китай все знал еще до того, как Россия начнет спецоперацию" и "Китай готов оказать военную и экономическую помощь России", пытаясь оговорить его и сделать сообщником.

Высасывание крови из мировой экономики и обогащение на чужом несчастье: жадность долларовой гегемонии

С обострением ситуации на Украине на мировом фондовом рынке произошли большие потрясения, цены на энергоносители резко выросли, международные цены на продовольствие достигли рекордного уровня за 11 лет, усилился беспорядок в цепочках производства и поставок.

В недавнем докладе, опубликованном Конференцией ООН по торговле и развитию, отмечалось, что текущая ситуация привела к росту цен на продовольствие, топливо и химические удобрения и быстрому ухудшению перспектив мировой экономики. Ситуация в Африке и наименее развитых странах также вызывает беспокойство. Усиление финансовой нестабильности и рост издержек мировой торговли оказывают влияние на мировую экономику. Данные Оксфордского института экономической политики показывают, что, если ситуация на Украине затянется надолго, уровень инфляции в еврозоне может превысить 7%, а в Великобритании – 10%.

Для Америки эта ситуация выгодна. После начала конфликта американские акции резко выросли, военная промышленность и экспорт энергоносителей расширились. Таким образом, можно сказать, что Соединенные Штаты наживаются на трудностях Евросоюза. Федеральная резервная система США объявила о повышении базовой процентной ставки, что еще больше способствует повышению риска финансового кризиса.

Подрыв основ морали "подливанием масла в огонь" и "передачей ножа": "двойные стандарты" прав человека по-американски

Соединенные Штаты считают себя "защитником прав человека", но при этом они всегда замешаны в развязывании конфликтов и начале беспорядков. Куда ни глянь – в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и других странах, куда "влезла" Америка исходя из принципа соблюдения так называемых общечеловеческих ценностей, наблюдаются социальные волнения. Регион и даже весь мир расплачиваются за этот хаос.

С начала украинского кризиса США оказывают давление и "подливают масло в огонь". До обострения ситуации они поддерживали украинские власти в осуществлении "блицкрига" против Донбасса, продавали Украине оружие в больших количествах и обучали солдат. Впоследствии Америка поощряла Польшу, Германию и другие страны в оказании Украине военной помощи, усилила санкции против России и увеличила поставки оружия на Украину, а также взяла на себя ведущую роль в оказании "удушающего" давления на Россию.

В момент обострения ситуации на Украине Соединенные Штаты направили ракетный эсминец "Ральф Джонсон" через Тайваньский пролив и организовали межпартийную делегацию для посещения Тайваня, тем самым пытаясь взмутить воду в Тайваньском проливе.

Сокрытие биологического оружия и игнорирование судьбы человечества: ужасающие американские "секреты"

Биологическое оружие уже давно запрещено международным сообществом из-за его чрезвычайной опасности и неконтролируемости. Согласно информации, раскрытой Россией, США располагают сотнями военных биологических лабораторий по всему миру, многие из которых расположены на территории стран бывшего Советского Союза, и почти 30 лабораторий находятся на Украине. В своем телевизионном обращении Владимир Путин прямо заявил, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия при поддержке Соединенных Штатов.

Столкнувшись с обвинениями, Америка сначала неясно выразилась о "ложной информации", а затем отделалась словами: "Мы выполняли соглашение". Вспомним, что после Второй мировой войны США укрывали японских военных преступников, среди которых – глава отряда 731 Исии Сиро, для того, чтобы они разработали для Соединенных Штатов биологическое оружие. Во время Корейской войны Америка сбрасывала мышей, блох, комаров и тараканов, зараженных патогенными бактериями. Кроме того, в последние 20 лет США выступали исключительно против создания многостороннего механизма проверки "Конвенции о запрещении биологического оружия". Глядя на эти прошлые преступления, возникает вопрос, действительно ли Соединенные Штаты не изучают и не хранят у себя биологическое оружие? Америке следует дать миру четкие объяснения.

Получение дивидендов от войны и переключение внимания с внутренних противоречий: борьба затухающей американской гегемонии

Провоцирование внешних войн и переключение внимания с внутренних противоречий – это старый способ избавления от проблем в Америке. Как говорил Владимир Ильич Ленин, империализм – это война. Всякий раз, когда империализм впадает в политический или экономический кризис, он развязывает войну, чтобы переключить внимание и выйти из кризиса.

Сейчас Соединенные Штаты глубоко погружены в институциональный тупик, связанный с политической поляризацией, неравенством между богатыми и бедными, этническими конфликтами, социальными беспорядками и нестабильностью эпидемической обстановки. Перед лицом утраты гегемонии единственным выходом, который может помочь "продлить ее жизнь", представляется провоцирование внешних конфликтов.

Цена войны высока и жестока – огонь войны, жертвы среди гражданского населения и разлучение семей и раздробленность стран. Помимо обострения ситуации на Украине, санкции, введенные США против России, негативно повлияли на глобальную цепочку производства и поставок, которая ранее уже пострадала на фоне эпидемии. Людям во всем мире сейчас тяжело. В этой связи в ходе разговора с американским президентом председатель КНР отметил, что от введения всесторонних и неизбирательных санкций страдают простые люди.

"Америка болеет, а весь мир принимает лекарства" – эта ситуация скоро сойдет на нет. Как только утихнет шум, мир в конце концов увидит эгоизм и лицемерие Соединенных Штатов.

Если оглянуться назад на историю, можно увидеть, что США постоянно подрывают региональный и глобальный порядок, начиная с войны на Ближнем Востоке и заканчивая "арабской весной", от "цветной революции" в Евразии до новой "Доктрины Монро" в Латинской Америке.

Соединенные Штаты горячо стремятся к мировой гегемонии. В направлении Атлантики они "подливают масло в огонь", привязывая европейские страны к боевой колеснице и создавая дилеммы безопасности. В тихоокеанском направлении вместе с Японией, Австралией и другими союзниками пытаются подорвать ситуацию в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и подавить Китай. "Семь смертных грехов" в украинском кризисе, представленные выше, – это лишь один эпизод сериала под названием "Стремление США к гегемонии".

Не забывайте, что там, где есть угнетение, есть и сопротивление. Мир вступил в новую "эпоху пробуждения", где исторически необходимо полагаться на свои силы и возможности, стремиться к взаимному уважению и общему развитию. Если Соединенные Штаты продолжат предаваться былым мечтам о своей гегемонии и противостоянии лагерей, это в итоге приведет к новым глобальным конфликтам и катастрофам.

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* – деятельность этой компании запрещена в России как экстремистская. – Прим. ИноСМИ.

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