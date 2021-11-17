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Известия.ru

Перебор самолетов: как авиация НАТО следит за русским флотом в Чёрном море

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/MC2 Brandon J. Vinson/Keystone Press Agency

После завершения учений Североатлантического альянса ее приоритеты изменились

С завершением совместных учений НАТО и союзников в Черном море активность разведавиации блока там не прекратилась. Самолёты Североатлантического альянса переключились с наблюдения за российской территорией на отслеживание деятельности боевых кораблей флота РФ. Штабное судно Mount Whitney и танкер снабжения ВМС США John Lenthall уже прошли турецкие проливы, направляясь в Средиземноморье. Эксперты отмечают, что внеплановые многонациональные манёвры оказались скромными по масштабу и были больше похожи на пиар-акцию. Россия не стала отвечать на них симметрично.

Смена приоритета

С утра 15 ноября над Чёрным морем работали одновременно два разведывательно-патрульных самолёта Р-8 Poseidon, и воздушный танкер. В этот раз они не приближались близко к границам нашей страны. Вместо этого они наблюдали за кораблями ЧФ РФ в районе Крыма, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что прошедшие учения были «прозрачными», а присутствие блока в регионе носит оборонительный характер и не угрожает России. В конце октября 2021 года он же говорил, что Североатлантический альянс изучает возможности по быстрой переброске дополнительных войск и боевой техники в Черноморский регион в случае необходимости.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Источник изображения: Фото: Global Look Press/Vesa Moilanen/imago-images

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, ситуация с безопасностью в Чёрном море долго обсуждалась им в воскресенье с российским коллегой Владимиром Путиным. Белорусский лидер назвал поведение американцев и натовцев там «мерзопакостным» и обвинил в сознательном нагнетании обстановки.

Ранее российское оборонное ведомство заявило, что действия американских ВМС совместно с разведывательной и стратегической авиацией в акватории Черного моря нужны для освоения предполагаемого театра военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке страны.

На прошлой неделе в разгар учений в отдельные дни в воздухе фиксировалось до шести визитов самолётов-разведчиков иностранных государств. Помимо США акваторию Чёрного моря посещала авиатехника Франции и Великобритании.


Неполный визит

Десантный корабль USS Mount Whitney утром 15 ноября вышел из Чёрного моря и направился через турецкие проливы в Средиземное. На его борту находится часть персонала штаба Шестого флота США и Морских ударных сил и сил поддержки НАТО (STRIKFORNATO), которые участвовали в незапланированных многонациональных учениях.

Чуть раньше этим же маршрутом проследовал танкер снабжения John Lenthall, сопровождавший группировку США. Корабли не стали задерживаться в регионе на весь разрешённый договорами период в 21 день, и покинули его через пятнадцать суток после захода. При этом эсминец USS Porter с крылатыми ракетами всё ещё остаётся в черноморской акватории.

— Прошедшие в Чёрном море внезапные учения НАТО оказались больше пиар-ходом, чем реальным мероприятием боевой подготовки, — считает военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Это видно и по продолжительности, и по списку задач, которые на них тренировали. Конечно, до конца не известен настоящий, а не публично объявленный их сценарий, но вряд ли США и союзникам удалось там что-то скрытно отработать, учитывая, что их очень плотно отслеживали корабли Черноморского флота России. Фактически, это стало и для наших моряков хорошей возможностью дополнительно потренироваться.

Десантный корабль USS Mount Whitney

Источник изображения: Фото: Global Look Press/Joerg Waterstraat/SULUPRESS

Недооценивать важность таких учений всё-таки не стоит, считает эксперт. Хотя там не было боевых стрельб, корабли отработали связь и взаимодействие. Без этого никакие совместные действия невозможны. А основа стратегии НАТО в Чёрном море — именно коалиционные операции флотов нескольких государств. Подобные многонациональные манёвры регулярно проводят как раз для подготовки к таким операциям.

Американская корабельная группировка первоначально отправилась в грузинский порт Батуми, а затем переместилась в северо-западную часть моря к румынскому порту Констанца. Там они и провели совместные учения с флотами Украины и Румынии.

Десантный корабль USS Mount Whitney служит флагманским и штабным кораблём для Шестого флота США, отвечающего за европейский регион, Средиземноморье и Чёрное море. На него поступала вся разведывательная информация, полученная самолётами Альянса, действующих в регионе.

На всём маршруте за иностранной группировкой наблюдал Черноморский флот. На расстоянии визуальной видимости её в море сопровождал крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Эссен» и патрульный корабль «Павел Державин».


Безымянные манёвры

О начале неанонсированных совместных учений сил НАТО, Соединённых Штатов и союзников в Чёрном и Средиземном морях сообщил Шестой флот ВМС США 29 октября. В штаб-квартире блока заявили, что эти манёвры — совместная работа партнёров и союзников над безопасностью и стабильностью в регионе. Для них не было заявлено какое-то официальное наименование.

Перед стартом учений глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Москве будет послан «чёткий сигнал» о том, что Киев и Вашингтон «едины в противодействии агрессивным действиям России», добавив, что Украина имеет мощных партнеров и союзников.

По сообщениям Пентагона, на учениях было отработано лишь совместное маневрирование, поддержание радиосвязи между кораблями, обмен тактическими сигналами и другие рутинные задачи.

Танкер снабжения John Lenthall

Источник изображения: Фото: Global Look Press/U.S. Navy

Для проведения совместного маневрирования в акватории Чёрного моря собрались несколько кораблей США и стран НАТО. Среди них: американский эсминец Porter, корабль командования и управления Шестого флота Mount Whitney и танкер снабжения John Lenthall, фрегаты Турции Yavuz, Болгарии Gordi, Румынии Marasesti. К ним присоединилась патрульная и разведывательная авиация.

К прошедшим 12 ноября маневрам США, Румынии и Турции у румынского побережья также подключались украинские суда. ВМС страны были представлены средним десантным кораблём «Юрий Олефиренко» и небольшим патрульным катером «Славянск», полученным от Соединённых Штатов.

Россия не стала проводить ответные незапланированные манёвры кораблей в Чёрном море. По словам президента Владимира Путина, это было сделано для того, чтобы не нагнетать ситуацию в регионе.


Антон Лавров

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