Проходной маневр: почему внеплановые учения НАТО особо не впечатлили

Военные эксперты назвали их «беззубыми», но предупредили, что спокойствия в Черном море ожидать не стоит

Командование Шестого флота ВМС США 18 ноября сообщило о завершении похода своего флагманского корабля USS Mount Whitney на учения к российским берегам. Одновременно сократилась активность в регионе и зарубежной авиации. Военные эксперты отмечают, что внеплановые маневры Североатлантического альянса и партнеров оказались «беззубыми» и не оправдали надежд Украины. Тем не менее НАТО не собирается надолго уходить отсюда, а разведывательные полеты у российских берегов продолжились. Чем занимались у нашего побережья иностранные «визитеры» и стоит ли ожидать снижения напряженности в Черноморье, разбирались «Известия».

Скромные учения

Источники «Известий» в военном ведомстве сообщили, что после завершения учений на этой неделе фиксируется сокращение полетов иностранной военной авиации в черноморском регионе. Всё еще отмечаются визиты самолетов-разведчиков, но в целом они ведут себя не так активно, как в предыдущие дни.

Выступая на коллегии Министерства иностранных дел в четверг 18 ноября, Владимир Путин назвал завершившиеся учения «западных партнеров» провокационными. По его словам, в Черном море они вышли за определенные рамки. В 20 км от госграницы летали стратегические бомбардировщики с серьезным вооружением.

На прошедшей 15 ноября пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что учения не несут угрозы России и полностью оборонительные. В то же время он упомянул, что они должны послать сигнал о готовности защищать всех союзников от любой угрозы. Среди ближайших партнеров в регионе были названы Украина и Грузия. Генсек вновь подтвердил, что Североатлантический альянс не признает Крым российской территорией.

Учения военных кораблей Украины с кораблями НАТО в Черном море Источник изображения: Фото: ВМС Украины

— Особенно жалко украинцев. Их руководство рассчитывало на гораздо более серьезное выражение поддержки, — отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — До начала маневров они обещали какие-то большие сюрпризы для России. На самом же деле это оказались обычные скромные учения и дежурные заверения в поддержке. А без боевых стрельб они вообще выглядели беззубо.

По словам эксперта, инцидент в июне 2021 года с британским кораблем Defender не прошел бесследно. Помня о готовности России применить против нарушителей границы оружие, американские корабли не пошли на эскалацию и не приближались к крымским берегам. Заметно более агрессивно вела себя в этот раз авиация. Такого количества разведсамолетов тут не было давно.

— В воздухе активность была сильно повышенная, но морская составляющая оказалась представлена на учениях очень скромно, — пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Всего семь кораблей НАТО. Из них лишь один американский эсминец, а остальное — устаревшие боевые единицы союзников. От Украины и Грузии — небольшие катера. В этом году в регионе у блока уже были маневры с гораздо более внушительным составом.

Всю солидность мероприятию придавал флагман Шестого флота США Mount Whitney со штабными офицерами. Именно они должны обрабатывать развединформацию в реальном времени, координировать действия кораблей и авиации. Но сам по себе этот корабль оружия не несет и в Черном море представляет собой хорошую мишень и приоритетную цель. В случае реального конфликта находиться ему там категорически противопоказано, отметил эксперт.

Эсминец USS Porter Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Navy

Союзники и партнеры

После объявления в конце октября о незапланированных совместных масштабных командно-штабных учениях США, НАТО и их союзников в регионе в акваторию Черного моря была направлена группировка кораблей Соединенных Штатов. Ее главную ударную силу составил эсминец типа Arleigh Burke USS Porter, несущий крылатые ракеты Tomahawk.

Вслед за ним в Черное море отправился штабной корабль USS Mount Whitney, на борту которого находились сотрудники штаба Шестого флота, специалисты морских ударных и вспомогательных сил НАТО в Европе (STRIKFORNATO).

Пройдя пролив Дарданеллы 1 ноября, флагман Шестого флота остановился в порту Стамбула, а 4 ноября продолжил движение в направлении Черного моря, где соединился с USS Porter для проведения совместных операций.

Для обеспечения топливом боевых единиц США и союзников 3 ноября в Черное море прибыл еще один американский корабль — танкер снабжения John Lenthall. 8 ноября отряд кораблей ВМС США посетил грузинский порт Батуми, где находился два дня, а оттуда направился в румынский порт Констанцы для продолжения учений.

С момента прибытия в Черное море американская группа провела операции по совместному маневрированию, обмену тактической информацией и координации с кораблями Румынии, Турции, Болгарии, Грузии и Украины. О выполнении боевых стрельб не заявлялось.

Минобороны сообщало, что за действиями иностранных кораблей следит Черноморский флот России. На их сопровождение направили крупнейшую боевую единицу ЧФ РФ — крейсер «Москва» с фрегатом «Адмирал Эссен» и патрульный корабль «Павел Державин». Они сопровождали «гостей» вплоть до прохода ими 15 ноября пролива Босфор в обратном направлении.

Boeing RC-135 Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Taylor Crul

С начала ноября над черноморской акваторией активно действовала стратегическая и разведавиация. В разные дни радиолокаторы Минобороны обнаруживали американские самолеты-разведчики E-8С, P-8А Poseidon, RC-135, а также французский С-160G Gabriel, которые вылетали с европейских авиабаз на острове Сицилия, на Кипре и в Румынии. Российские военные заявляли об обнаружении до шести их пролетов за день.

Еще до старта маневров из Греции на авиабазы в Болгарию и Румынию перелетели американские ударные самолеты F-15E Strike Eagle. Кроме того, 6–7 октября этого года из США на авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыли четыре стратегических бомбардировщика В-1В.

Впоследствии они неоднократно совершали полеты над Черным морем и у границ Белоруссии. Так, 6 ноября два стратегических бомбардировщика Rockwell В-1В Lancer пролетели в 100 км от российских рубежей в районе Крыма.

На этой неделе после завершения учений на свои базы вернулись и переброшенные в Великобританию бомбардировщики B-1B, и ударные самолеты из Болгарии и Румынии.

Игра на повышение

Завершение военных учений не означает полного прекращения разведывательных полетов авиации НАТО над Черным морем. 18 ноября вдоль побережья Крыма вновь работал самолет-шпион RC-135W Rivet Joint, поддержанный воздушным танкером КС-135R.

Пополнилась и беспилотная группировка, наблюдающая за Россией. В пятницу европейское командование сил НАТО отчиталось о первом полете нового тяжелого разведывательного дрона. 15 государств альянса по программе Alliance Ground Surveillance (AGS) вскладчину приобрели пять высокотехнологичных разведывательных БЛА RQ-4D Phoenix американской разработки, чтобы использовать их совместно. Авиагруппа разместилась на итальянской авиабазе Сигонелла на Сицилии, откуда в черноморский регион регулярно прилетают американские беспилотные аппараты.

БЛА RQ-4D Источник изображения: Фото: NATO

Символично, что первый дальний рейс нового БЛА RQ-4D длительностью более 24 часов был выполнен именно в Черное море. Так как в программу AGS входят в основном восточноевропейские государства, можно ожидать, что полеты таких аппаратов в регионе и вдоль западных границ России станут регулярными. Ранее основную часть разведзадач выполняла авиация США.

Соединенные Штаты и руководство НАТО дало понять, что не собирается прекращать практику посылки своих боевых кораблей в акваторию Черного моря и планирует дополнительно активизировать подобные визиты.

Незадолго до старта учений, 22 октября 2021 года, генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что из-за «незаконной аннексии Крыма» и «агрессивного поведения России» в Черном море Североатлантический альянс усиливает свое присутствие в этом регионе и в воздухе, и на суше, и на море.

Антон Лавров