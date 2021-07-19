Polityka (Польша): неспокойное Черное море

В древности Черное море считалось негостеприимным, сейчас оно стало районом повышенной напряженности. Разбираясь в черноморской геополитике, автор приходит к выводу, что напряженность — это следствие присутствия в регионе западного, постсоветского и турецкого миров. При этом у Запада нет четкой концепции в отношении разделения сфер влияния.

Согласно османским документам, уже в XVI веке его назвали Бахр-э Сийах или Карадениз, то есть Черное море. Почему именно этот цвет? Гипотез несколько. Одна гласит, что во время зимних штормов вода действительно казалась черной, другая - что долго пробывшие в нем предметы покрывались черным налетом.

Ранее в течение нескольких веков его называли негостеприимным. Мореплаватели во времена античности опасались этого моря из-за населявших побережье диких народов. Тень на его репутацию бросало также замедлявшее процесс разложения низкое содержание кислорода в его водах, в особенности на больших глубинах. Как пишет в книге "История Черного моря" Чарльз Кинг (Charles King), в античном мире кружили легенды о давно затонувших кораблях, которые практически в нетронутом виде со всей оснасткой продолжают свой путь, но уже под водой.

Со временем Черное море стало, напротив, чрезвычайно гостеприимным. Когда оно еще было чистым, оно позволяло развиваться мощной рыбной промышленности и служило теплым романтичным приютом для очередных генсеков от Хрущева до Горбачева, которые каждый год отдыхали на черноморских дачах. Занимающее поверхность в 436 тысяч квадратных километров Черное море (Балтийское море гораздо меньше: 377 тысяч квадратных километров), которое окружают Восточная Европа, Кавказ и Анатолия до сих пор, особенно в августе, выступает Меккой для туристов с постсоветского пространства.

В этом году все может измениться. "Я не могу припомнить такой напряженности в этом регионе, - говорит автор книг о черноморской геополитике Янис Цантулис (Jannis Tsantoulis) из Университетского колледжа Лондона. - Сегодня ситуация в Черном море начинает напоминать XIX век, когда там пересекались крупнейшие конфликты мира".

1.

На одной только прошлой неделе в небе над Черным морем российские истребители Су-30 перехватили американский самолет патрульной авиации Р-8А "Посейдон" (достаточно было того, что он начал приближаться к российским границам) и начали следить за действиями патрульного корабля "Райо" ВМС Испании. При этом как минимум четыре натовских корабля заявили о близком контакте с россиянами, что означало опасные пролеты над ними российских истребителей.

Самый тревожный инцидент произошел в конце июня. Британский эсминец "Дефендер", один из новейших кораблей своего типа, шел из украинской Одессы в Грузию. Когда он огибал Крым и приблизился к нему, в своем стиле, открыв огонь, отозвались оккупирующие этот полуостров россияне.

Британцы, как и весь Запад, считают Крым и воды вокруг него принадлежащими Украине. Кроме того, в истории с "Дефендером" они ссылались на право мирного прохода, то есть пересечения чужих территориальных вод без остановок. Президент Владимир Путин назвал, однако, их действия провокацией. Он добавил, что мог бы приказать затопить эсминец, но это в любом случае не спровоцировало бы мировую войну, ведь противник знает: победителем ему из нее не выйти.

Все эти события связаны с "Морским бризом-2021" - крупнейшими учениями НАТО в Черном море с момента окончания холодной войны, которые начались в конце июня и продлятся до 23 июля. В последних аналогичных маневрах, в 2019 году, принимали участие 19 стран и 32 единицы техники, на этот раз, соответственно, 32 и 40, в том числе корабли из Польши и дружественных стран, как Япония и Австралия. Основные мероприятия запланированы на неделю между 15 и 23 июля. В этот период, по прогнозам экспертов, можно ожидать повышенного числа опасных инцидентов и провокаций.

Альянс преподносит "Морской бриз" как оборонные учения, призванные повысить "интероперативность" сил. Сложно не заметить, однако, что такие крупные маневры поблизости от границ потенциального врага - это четкий сигнал в его адрес. "В данном случае НАТО старается сказать россиянам, что Черное море не станет их озером, - говорит Цантулис. - Одновременно Альянс оказывает психологическую поддержку Украине, находящейся с Россией в состоянии конфликта. Так что в каком-то смысле нервная реакция российской стороны не удивляет".

Учения проходят в и без того нервной обстановке. В марте, когда Москва направила к границе с Украиной более 100 тысяч военных (официально - на учения), Киев стал готовиться к войне. Она не вспыхнула, но россияне, отведя войска, оставили на месте несколько сильных подразделений. В апреле российский флот начал в одностороннем порядке незаконно блокировать три района в окрестностях Крыма, с этим связана и жесткая реакция на появление "Дефедера".

После захвата полуострова россияне начали укреплять Черноморский флот. Тот получил, в частности, три ракетных фрегата и несколько (точная цифра неизвестна) современных подлодок. В связи с учениями НАТО Россия вернула из Сирии в Черное море фрегат "Адмирал Эссен" и ракетный крейсер "Москва", а также намекнула на возможность проведения кибератак против американского эсминца "Росс" и даже, как объявил представитель российского министерства обороны, его "нейтрализации".

2.

Влиятельный российский эксперт по геополитике Федор Лукьянов пишет, что Россия не уступит, поскольку она слишком много вложила в Черное море. В 1783 году Екатерина Великая исполнила давнюю российскую мечту о незамерзающем зимой порте и в первый раз заняла Крым. С того момента Россия уже не позволяла отодвинуть себя от Черного моря, хотя за его берега сражались крупнейшие европейские державы того времени, Франция и Великобритания, следствием чего стала Крымская война в середине XIX века.

После Второй мировой войны Советский Союз обрел в регионе доминирующую позицию, непосредственно контролируя северные и восточные берега и опосредованно - Румынию и Болгарию, ставшие частью Восточного блока. Лишь юг оставался под контролем Турции, члена НАТО. Черное море на более чем полвека стало "советским озером".

После демократического перелома 1980-1990-х годов у россиян все разладилось. Москва утратила влияние на Бухарест и Софию, со временем они присоединились к Альянсу. О западной ориентации заявили также Украина и Грузия. Новая Россия на основе соглашений с Киевом унаследовала, правда, большую часть советского Черноморского флота, но уже без ключевых портов, в частности, Одессы, хотя на правах аренды сохранила крымский Севастополь. Кроме того, делами Центральной Азии заинтересовалась Турция, ссылаясь на этнические, языковые и религиозные связи.

Именно в таком контексте следует рассматривать российские вложения в регионе. С 1992 года Москва поддерживает гангстерское руководство Приднестровья - непризнанной республики, которая отделилась от постсоветской Молдавии. Потом были войны. Сначала в 2008 году Россия напала на Грузию (она до сих пор оккупирует 20% ее земель), а шестью годами позже - на Украину и "отбила" Крым. В обоих случаях оккупация части территории и политическая дестабилизация были нацелены на то, чтобы перекрыть Тбилиси и Киеву путь к западным структурам и не позволить затянуть вокруг Черного моря "западную петлю".

"Москва боится Черного моря, - говорит эксперт по российско-турецким отношениям из Университета Анкары Чинар Озен (Çınar Özen). - Речь не о региональных кризисах. Близость этого моря к центру России, в том числе к Москве, порождает в Кремле панический страх того, что Запад нанесет ей удар в самое сердце".

3.

Свое значение имеют также экономические интересы. Через порт в Новороссийске проходит 70% зерна и 30% нефти из стран Средней Азии, что позволяет хорошо заработать, а также извлечь политические выгоды, поскольку у этого региона нет другого морского пути в мир.

Есть еще трубопроводы, причем Черное море в этом плане играет для Москвы такую же роль, как Балтика: оно позволяет обойти "плохо ведущие себя" страны, в первую очередь Украину, а одновременно наладить отношения с Турцией. Россияне много лет продвигали идею "Южного потока", по которому газ должен был пойти из России в Болгарию и далее в другие страны Европы. На Балканах к проекту отнеслись неплохо, но в 2014 году тему закрыли под давлением западных лидеров, которые хотели наказать Путина за аннексию Крыма.

С тех пор Россия сосредоточилась на проекте под названием "Турецкий поток". Так, как и его предшественник, он тоже огибает Украину, но идет по дну Черного моря с российской территории в Турцию, а лишь затем на Балканы. Здесь в дело тоже вмешалась политика. Когда в 2015 году Путин поссорился с Эрдоганом на фоне того, что Турция сбила вблизи от своей границы российский истребитель, стройка остановилась. Ее возобновили годом позже, когда лидеры помирились.

Чинар Озен говорит, что Москва видит в Черном море ключ к своей военной и экономической безопасности. "Контролируя его, она может свободно действовать на Ближнем Востоке, следить за перемещением товаров и сырья между Средней Азией и Европой, но все имеет свои границы. Кремль знает о своих слабых местах, осознавая, что не может влиять на то, кто входит в Черное море и выходит из него через Черноморские проливы".

4.

В 1833 году россияне не случайно обеспечили себе исключительное право на военное использование Босфора и Дарданелл, после того как поддержали Османскую империю в Египте. Однако спустя всего восемь лет Великобритания вынудила слабеющих турок заблокировать проливы для российских кораблей. "После подписания Конвенции Монтре в 1936 году Турция стала единственным стражем проливов, а, что за этим следует, и Черного моря", - обращает внимание Озен.

В мирное время, согласно документу, через Босфор и Дарданеллы могут теоретически без ограничений проходить все "гражданские" (торговые, туристические и так далее) суда. Иначе обстоит дело с военными кораблями нечерноморских государств. Москва, однако, не знает, как поведет себя Турция в ситуации возможного конфликта: перед кем она откроет проливы, а перед кем закроет.

Этот контекст позволяет понять действия Москвы в отношении Анкары, в которых давление, в том числе при помощи сирийских курдов, переплетается с демонстрацией дружелюбия. Путин уже много лет старается выстроить личные отношения с турецким лидером. Россия продала туркам современные зенитно-ракетные системы С-400, осложнив этим их отношения с США, первой поддержала Эрдогана во время путча в 2016 году, кроме того, она строит в Турции ядерные реакторы.

У Эрдогана, между тем, есть и свои планы. В конце июня он лично объявил о начале строительства 45-километрового канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору. Планируется, что проект обойдется в 10 миллиардов долларов (это в 28 раз больше, чем стоимость прокладки канала через Балтийскую косу). Даже симпатизирующая власти газета "Хюрриет" пишет, однако, что затраты окажутся в четыре раза больше. Символичен тот факт, что в настолько раздробленном обществе, как турецкое, все называют идею строительства канала безумной.

Зачем он понадобился Эрдогану? Некоторые комментаторы считают, что турецкий лидер просто решил возвести себе памятник. Есть и вторая теория, которая не противоречит первой. В начале апреля большой резонанс вызвало письмо, подписанное 104 отставными адмиралами, которые предупреждали, что новый канал поставит под вопрос существование конвенции Монтре, а это противоречит турецким интересам.

Эрдоган объяснил, что Турция не собирается нарушать конвенцию, но на новый канал, как он дал понять, ее действие распространяться не будет. Это подтвердило опасения авторов письма, предполагавших, что новая артерия позволит попасть в Черное море неограниченному количеству кораблей (можно представить себе там, например, авианосную группу ВМС США), в итоге баланс сил в регионе нарушится. С одной стороны, Турция займет ключевую позицию, с другой - возникнет риск конфронтации с черноморскими соседями, в особенности с Россией.

Бывший турецкий дипломат Мехмет Огютчю (Mehmet Öğütçü) предостерегает, что трогать конвенцию не следует. "Невозможно сказать наверняка, что из этого выйдет Перед Второй мировой войной, когда она обсуждалась, существовали опасения, что немецкие, итальянские или советские корабли, пройдя через проливы, втянут Турцию в конфликт против ее воли, как это сделал в 1914 году Берлин, - объясняет он. - Конвенция защищала и продолжает защищать Анкару от давления со стороны России и США, поскольку пропуск кораблей регулируется не турецкими капризами, а конвенцией. Так что Эрдоган играет с огнем".

5.

Крис Миллер (Chris Miller), эксперт по региону из Университета Тафтса, пишет, что нынешний черноморский кризис возник отчасти из-за отсутствия четкого видения этой части света. " Сложно найти другой регион мира, который настолько раздроблен в нашем представлении. Думая об окрестностях Черного моря, мы зачастую видим три мира. Во-первых, есть Болгария и Румыния, то есть в принципе Запад, во-вторых, постсоветское пространство, Молдавия, Украина, Грузия, Россия, которое до сих пор объединяет общее прошлое, а в-третьих, Турция", - перечисляет он.

Откуда взялась такая фрагментация? По мнению Миллера, она проистекает из того, что Запад и Восток не договорились о том, что делать с Черным морем, не установили правила игры. Иначе обстояло дело со Средней Азией. "У Запада никогда не было там особых амбиций. Когда в 1990-х в Таджикистане разразилась гражданская война, было ясно, что проблему решит Россия. С другой стороны, после распада СССР Москва фактически признала страны Балтии частью Запада, лишь ради порядка сопротивляясь их вступлению в НАТО и ЕС.

"Такого соглашения в отношении берегов Черного моря не появилось. О том, где в политическом плане находятся, например, Украина, Грузия или Молдавия, до сих пор идут споры. Остается вопросом судьба Турции, которая 15 лет назад стояла на пороге Евросоюза, а сейчас ищет себе новую роль. Это очень усложняет локальную геополитическую ситуацию и может привести к открытому конфликту", - отмечает Миллер.

***

Само море тоже кажется разделенным. Густые соленые воды, попадающие в него через Босфор, опускаются ко дну, а вода из втекающих в него рек, поднимается наверх. В итоге жизнь, представленная водорослями, рыбой, туристами и прочими созданиями, присутствует только в его верхних слоях, тогда как в условной нижней части (на нее приходится 90% черноморских вод, практически лишенных кислорода) ее нет. Можно сказать, что мы имеем дело с многоплановой меромиксией (неполное перемешивание разного типа вод). Это явление не только гидрологического, но и геополитического свойства делает Черное море самым крупным в мире водоемом с неурегулированными внутренними отношениями.

Лукаш Вуйчик (Łukasz Wójcik)