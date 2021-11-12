Минобороны зафиксировало рост военной активности США и НАТО в Черном море

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российское Минобороны заявило о повышении военной активности США и их союзников по НАТО в Черном море.

"Минобороны России фиксирует повышение военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что прежде всего возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.

За сутки зенитные ракетные войска РФ сопроводили четыре разведывательных самолета НАТО в Черноморском регионе, сообщили также в Минобороны РФ.

"За последние сутки обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России четыре разведывательных самолета НАТО", - рассказали в ведомстве.

Полеты разведчиков U-2S, RC-135 и двух базовых патрульных самолета P-8А Poseidon выполнялись над северо-западной и центральной частями Черного моря.

Кроме того, "с 12 до 15 часов самолет разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к государственной границе Российской Федерации в районе юго-западной части Крымского полуострова".

В целях контроля за его действиями был поднят в воздух истребитель Су-30 ВКС России из состава дежурных сил. Он приблизился к британскому самолету на удалении около 30 километров от границы РФ, после чего разведчик Великобритании изменил курс в направлении от границы России.