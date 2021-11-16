Кубань рядом: самолеты США интересуются северокавказским побережьем

Что ищет разведка НАТО в 30 км от границ России

Внимание американских самолетов-разведчиков в Черноморском регионе сместилось с Крыма на Кубань и северокавказское побережье. В небе над Чёрным морем за сутки появлялись несколько самолетов- разведчиков. Также изменилась их тактика. В регион перебазировали воздушный топливозаправщик, что позволило увеличить время разведки. Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» продолжают наблюдение за боевыми кораблями американских ВМС. Сомнений в том, что США изучают регион как вероятный район боевых действий, не осталось, отмечают эксперты.

Тревожное присутствие

В Черноморском регионе США и НАТО провели воздушную операцию, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Действия самолетов-разведчиков за последние сутки претерпели изменения. Их внимание переключилось с Крыма на Кубань, северокавказское побережье и район Крымского моста. В регион был переброшен воздушный топливозаправщик, что позволило самолетам находиться в воздухе практический целый день. По словам источников, к действиям привлекались украинские вооруженные силы — в районах полетов машин Северного альянса были замечены беспилотники Bayraktar ВСУ.

До этого Министерство обороны РФ заявило, что в Черноморском регионе возросла интенсивность действий ВМС, средств воздушной и морской разведки, а также авиации США и стран НАТО. Самолеты-разведчики U-2S, RC-135 и два самолета P-8А «Poseidon» патрулировали в районах над северо-западной и центральной частями Черного моря.

Самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США и истребитель Су-30 над нейтральными водами Черного моря Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

При этом RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизится к российской границе в районе Крыма. Но повернул назад в 30 км от границы после того, как навстречу ему подняли c из состава дежурных сил ВКС России.

Штабной корабль Mount Whitney и эсминец Porter ВМС США, покинувшие 10 ноября Батуми, сейчас направляются в западную часть Черного моря. Еще один американский корабль — танкер John Lenthall — по-прежнему находится в юго-западной части акватории. Перемещения американских кораблей отслеживают ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен».

Почти впритык

Президент России Владимир Путин 11 ноября в телефонном разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель отметил провокационную активность стран НАТО в Черном море.

— При обмене мнениями по международной обстановке в регионе президент России обратил внимание Ангелы Меркель на дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и ряда других стран НАТО в Черном море, — сообщила пресс-служба Кремля.

Активность НАТО в регионе растет и тревожных событий становится все больше, рассказала «Известиям» завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.

— Ситуация специально форсируется, что не может не вызывать тревогу, — отметила она. — Постоянно растет количество кораблей и самолетов НАТО. Причем они приближаются к нашим границам практически впритык — 30 км это не расстояние. В такой обстановке Россия не будет спешить: не исключено, что нас подталкивают к ошибочным шагам. Но взвешенный ответ обязательно последует.

Эсминец ВМС США Porter в Черном море во время учений Sea Breeze Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Navy

Ранее российское военное ведомство сообщало, что действия американских ВМС и самолетов-разведчиков скоординированы. Их истинная цель — освоение предполагаемого театра военных действий. В частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США будет проводить операции так, как посчитает нужным. Отметив, что самолеты и корабли США и НАТО действуют в международном воздушном и морском пространстве.

Сейчас США пытаются остановить любое движение России на южном направлении, и действительно смотрят на Причерноморье как на будущий район боевых действий, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Идет разработка стратегии, в рамках которой рассматриваются все варианты возможных военных конфликтов в регионе, — считает он. — Для этого надо собрать максимальное количество разведданных, определить состав российской группировки и проанализировать ее. Штабной корабль США и самолеты разведчики как раз этим и занимаются. На борту Mount Whitney собраны высококвалифицированные специалисты, которые сейчас обрабатывают полученную информацию.

Разведчиков НАТО интересуют не только военные, но и важные социальные, промышленные или инфраструктурные объекты, отметил эксперт.

Нашествие шпионов

Во время разведывательных операций НАТО и США используют несколько видов самолётов — RC-135, RC-12, противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon и беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk.

На фоне напряжённой ситуации в Донбассе в американских СМИ писали, что Россия готовится к агрессии, стягивая войска к украинской границе. Еще весной США организовали наблюдение за южными границами России, отправляя самолёты к Чёрному морю. Два беспилотника RQ-4 Global Hawk и стратегический разведчик RC-135W ВВС Великобритании в апреле приближались к границам Крыма и Кубани.

Во время белорусско-военных учений Запад-2021 в сентябре было зафиксировано появление сразу нескольких самолётов, отправленных НАТО к границам России и Белоруссии. Среди них — патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon, самолет радиотехнической разведки Beech RC-12X Guardrail ВВС США, Gulfstream IV ВВС Швеции, самолет боевого управления E-8C Joint STARS и американский беспилотник RQ-4A Global Hawk.

Стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, приблизившийся к границам воздушного пространства России над Тихим океаном Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Бомбардировщик В-52Н ВВС США был замечен 26 сентября над акваторией Тихого океана, когда самолёт приблизился к границам России для его сопровождения в воздух подняли три истребителя Су-35. Двумя днями позднее американский самолёт-разведчик RC-135 засекли над Чёрным морем. В октябре над акваторией Чёрного и Японского морей были идентифицированы бомбардировщики В-1В США.

9 ноября были замечены сразу несколько самолетов-разведчиков НАТО у российских границ. Это стратегический самолёт RC-135, патрульный самолёт P-8А «Посейдон» США и самолёт С-160G «Габриэль» ВКС Франции. В этот же день американский U-2 был обнаружен над территорией Украины.

Также среди них был американский самолёт E-8 Joint STARS — это одновременно воздушный штаб и разведчик. Его появление у границ России фиксировали уже дважды.

Андрей Федоров