Россия поднимала в воздух истребитель Су-30 из-за приближения к Крыму британского истребителя

Российские военные за сутки отследили 4 разведывательных самолета НАТО над Черным морем

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские военные поднимали в воздух истребитель Су-30 из-за приближения к Крыму на 30 км самолета-разведчика ВВС Британии, сообщили в Минобороны РФ.

"На удалении около 30 километров от государственной границы Российской Федерации к самолёту-разведчику подлетел российский истребитель Су-30, после чего британский самолёт изменил курс в направлении от границы России", - говорится в сообщении.

Военные заявили, что самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к государственной границе РФ в районе юго-западной части Крымского полуострова.

"В целях контроля за его действиями был осуществлен подъём истребителя Су-30 ВКС России из состава дежурных сил", - сообщили в Минобороны.

По данным Минобороны РФ, за последние сутки в районе Черного моря радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России сопровождались четыре разведывательных самолета НАТО.

"Полеты разведчиков U-2S, RC-135 и двух базовых патрульных самолета P-8А Poseidon выполнялись в воздушном пространстве над северо-западной и центральной частями Черного моря", - сообщили в Минобороны РФ.

9 ноября Минобороны РФ обвинило американских военных в наращивании группировки в регионе Черного моря и дестабилизирующих действиях рядом с российской границей.

По данным Минобороны РФ, с 30 октября в акватории Черного моря находится оснащенный крылатыми ракетами американский эсминец Porter, 3 ноября в акваторию зашёл танкер John Lenthall, 4 ноября - корабль Mount Whitney ВМС США.

Также российские военные заявили, что возле Крыма участились полеты разведывательной авиации НАТО.