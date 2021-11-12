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Известия.ru

В Минобороны РФ назвали агрессивными действия США в Черном море

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/Oscar Sosa

Проведение учений вблизи границ РФ на юге — это агрессивные действия США. Об этом в четверг, 11 ноября, заявили в Минобороны РФ.


«Проведение данного внепланового учения вблизи наших границ — это абсолютно неспровоцированные Россией агрессивные действия США, создающие угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности», — заявили в министерстве.

В Минобороны также отметили, что фиксируется повышение военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе. Прежде всего, возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.

«За последние сутки обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России четыре разведывательных самолета НАТО. Полеты разведчиков U-2S, RC-135 и двух базовых патрульных самолета P-8А «Poseidon» выполнялись в воздушном пространстве над северо-западной и центральной частями Черного моря», — пояснили в министерстве.

Отмечается, что в настоящее время американский эсминец «Porter» и штабной корабль «Mount Whitney» продолжают движение в западную часть черноморской акватории.

Ранее в этот день истребитель Су-30 вылетел на сопровождение британского самолета-разведчика в районе Черного моря. Отмечалось, что самолет разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к государственной границе России в районе юго-западной части Крымского полуострова. В целях контроля за его действиями и был осуществлен подъём истребителя Су-30 ВКС России из состава дежурных сил.

В настоящее время в Черноморском регионе находятся американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney. В Минобороны РФ указали, что идет изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке Украины.

Накануне также сообщалось, что разведывательная авиация Североатлантического альянса в последние сутки значительно увеличила интенсивность полетов у границ России в Черноморском регионе. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, Пентагон будет проводить операции, как «посчитает нужным».

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что учения НАТО в Черном море являются предметом обеспокоенности президента России Владимира Путина. Он отметил, что подобные действия в непосредственной близости от границ не могут не быть причиной повышенного внимания и мер предосторожности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 8 ноября подчеркнул, что учения НАТО в Черном море связаны с намерением США и союзников наращивать политику сдерживания России. Он отмечал, что действия сил альянса нарушают все обещания и обязательства, которые были закреплены в Основополагающем акте Россия — НАТО.

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