Путин: поступающие в войска РФ вооружения и техника не уступают зарубежным аналогам

Как отметил президент, организации ОПК работают стабильно даже в условиях пандемии

НОВО-ОГАРЕВО, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил задачу учесть в новой госпрограмме вооружений самые передовые технологии, в том числе гиперзвуковые и когнитивные.

"Очевидно, что при разработке новой госпрограммы вооружений нам важно тщательно учитывать все основные мировые тенденции в развитии военной техники и вооружений", - указал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии в среду.

"Прежде всего это внедрение передовых информационных, биокогнитивных технологий, это акцент на продвижение гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических принципах, новейшие системы разведки, навигации, связи и управления", - перечислил верховный главнокомандующий.

По словам Путина, поступающие в войска РФ вооружения и техника не уступают зарубежным аналогам, а по многим параметрам и превосходят их.

Организации ОПК в России работают стабильно даже в условиях пандемии, не допускают срыва ни сроков, ни поставок, сказал глава государства. "Даже в условиях серьезных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, организации ОПК работают стабильно, не допускают ни срывов, ни затягивания поставок", - подчеркнул Путин.

Гражданская продукция

Организациям ОПК следует шире использовать возможности, которые открываются при реализации нацпроектов, сказал президент. "Организациям ОПК следует шире использовать возможности, которые открываются при реализации национальных проектов и госпрограмм", - сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии в среду. По его словам, "активное участие в них позволяет значительно увеличивать выпуск гражданской продукции и внедрять передовые технологии".

Доля гражданской продукции в ОПК выросла с 20,9% в 2018 году до 25,6% по итогам 2020 года.

"За прошедшие пять лет многое удалось сделать, все последние годы выпуск гражданской продукции в общем объеме производства в ОПК устойчиво растет", - сказал глава государства. По его данным, в 2018 году доля гражданской продукции составляла 20,9%, в 2019 - 24,1%, по итогам 2020 года - 25,6%. "Причем в ряде отраслей ОПК эти показатели еще выше", - констатировал Путин.

Производимая на оборонных предприятиях РФ гражданская продукция должна выдерживать конкуренцию с зарубежными аналогами по ценам и качеству, заявил президент.

"Необходимо тщательно следить за качеством продукции, она должна быть полностью конкурентоспособна с зарубежными аналогами и по цене, и по техническим характеристикам", - сказал глава государства.