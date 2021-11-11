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Naked Science

NASA назвало новые сроки высадки астронавтов на Луну в рамках программы «Артемида»

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Художественная визуализация отделения корабля от посадочного модуля и взлета с лунной поверхности
Художественная визуализация отделения корабля от посадочного модуля и взлета с лунной поверхности.
Источник изображения: NASA

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства заявили, что астронавты не попадут на земной спутник в 2024 году. Миссию перенесли как минимум еще на год.

О переносе сроков первой — после программы «Аполлон» — высадки человека на естественный спутник Земли со ссылкой на руководителя NASA Билла Нельсона сообщил ТАСС. «Цель администрации Трампа высадить людей [на Луну] в 2024 году не имела под собой оснований с точки зрения технической выполнимости», — приводит его слова агентство.

В NASA решили перенести пилотируемый облет Луны космическим кораблем Orion с 2023-го на 2024-й. Среди причин задержки — пандемия коронавируса, а также судебное разбирательство по делу лунного посадочного модуля. Согласно плану, к спутнику отправятся четыре астронавта. На конечном этапе корабль с экипажем приводнится в Атлантике.

Корабль Orion со служебным модулем на основе ATV и третьей ступенью

Источник изображения: wikipedia

Высадка человека на Луну должна стать следующим этапом. С учетом всех трудностей теперь ее можно ждать не раньше 2025 года. Прежде чем доставить на спутник астронавтов, там должен сесть беспилотный аппарат.

Программу «Артемида» анонсировали в 2019-м. Она состоит из трех этапов. Во время первого Orion должен облететь Луну без людей на борту. В качестве даты запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System с аппаратом ранее называли 2021-й, однако сейчас старт хотят выполнить в феврале следующего года.

Упомянутый выше второй этап хотели провести в 2023-м. Наконец, пилотируемый полет к спутнику с посадкой на его поверхности надеялись осуществить в 2024-м (теперь, как мы знаем, эти сроки неактуальны).

Перенос не стал неожиданностью. Ранее, во время внутренней проверки программы «Артемида», нашли серьезные задержки в создании ее компонентов. Трудности среди прочего касались скафандров: как оказалось, подрядчики NASA сорвали сроки.

Лунный скафандр xEMU

Источник изображения: NASA

Независимые обозреватели все чаще говорят о начале новой «лунной гонки» между США и КНР. Пекин дал понять, что не ограничится запуском к спутнику автоматических станций. Выполнить пилотируемый полет к Луне позволят сверхтяжелая ракета «Чанчжэн-9» и перспективный пилотируемый космический корабль. Первый полет носителя может состояться ближе к концу десятилетия.

В будущем Китай вместе Россией хотят создать лунную станцию. При этом сама по себе российская лунная программа систематически сталкивается с трудностями. Ранее стало известно, что первую в истории современной России миссию на спутник Земли запустят не раньше следующего года. По словам осведомленного источника, оптимальный для этого день — 23 июля.

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Китай
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