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Naked Science

14 лет, миллиард долларов и опоздание на два года: из-за неготовности скафандров NASA высадка на Луну откладывается

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Источник изображения: naked-science.ru

Внутренняя проверка программы «Артемида» выявила ряд серьезных задержек в разработке основных ее компонентов. Вероятнее всего, запланированную на 2024 год высадку американцев на Луну придется отложить из-за неготовности скафандров. Специальные костюмы для внекорабельной деятельности на поверхности естественного спутника Земли создают с 2007 года и они обойдутся бюджету США в миллиард долларов, но все равно не будут готовы в срок.

Офис генерального инспектора (OIG) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выпустил очередной отчет (ссылка на скачивание PDF-документа) с анализом программы «Артемида». Это организация внутри государственного ведомства, задачи которого сводятся к тотальной проверке деятельности материнской структуры и предотвращению неэффективных или незаконных операций. Выводы отчета неутешительные: найдена очередная причина, по которой ранее обещанные сроки высадки на Луну в XXI веке, скорее всего, придется подвинуть.

Проблема со сложнейшими скафандрами xEMU, в которых астронавтам предстоит работать на лунной поверхности. Их разработка началась еще в 2007 году, в рамках предшествовавшей «Артемиде» программы — «Созвездие» (Constellation). С тех пор на костюмы нового поколения для внекорабельной деятельности (ВКД) потратили 420 с небольшим миллионов долларов. Для завершения работ необходимо еще 652 миллионов, при этом собственные структуры NASA и подрядчики агентства срывают сроки. Хотя изначально в расписание подготовки третьей миссии «Артемиды» (как раз с высадкой) закладывался аж годовой запас по времени на создание xEMU (на случай задержек).

Причин несколько. Во-первых, американское космическое агентство систематически недополучает запрошенные средства от конгресса. Например, в этом году финансирование программы создания лунной орбитальной станции LOP-G урезали на 28%, одна из статей расходов которой — как раз разработка xEMU.

Во-вторых, в 2019 году президент США передвинул срок высадки американцев на Луне с 2028-го на 2024-й, что вынудило NASA радикально ускорить работы. А это, в свою очередь, привело к повышенному давлению на подрядчиков и формированию атмосферы спешки. В качестве примера отчет содержит результаты расследования инцидента, случившегося во время тестирования одного из элементов прототипа xEMU.

Несколько месяцев назад сотрудник «использовал неправильные спецификации системы жизнеобеспечения», что привело к неуточненной поломке. Допустившие ошибку объяснили это «проблемами коммуникации в разросшейся группе специалистов, работающих над проектом», «недостаточной квалификацией новых сотрудников», «постоянными попытками руководства ускорить процесс», а также «отсутствием чертежей на узел и устаревшим оборудованием».

В-третьих, немаловажную роль играет действительно избыточное на первый взгляд «дерево» подрядчиков. Ранее к созданию скафандров для NASA привлекали одну-две фирмы, но над xEMU работают сразу 27 структур. Необходимость координации действий между ними явно не прибавляет скорости всей программе. Еще сильнее усугубляют ситуацию нередко меняющиеся требования. Например, только в прошлом году требования к максимальной массе костюма стали строже на несколько килограммов — с 186,6 лимит снизился до 177,1 килограмма.

Наконец, в-четвертых, не забыл Офис генерального инспектора и об уже набившем оскомину коронавирусе. Пандемия Covid-19, а точнее, связанные с ней ограничения в работе подрядчиков и структур NASA, отсрочила создание xEMU не менее чем на три месяца. В итоге потрачен не только заранее заложенный «зазор» в 12 месяцев — первые два готовых скафандра удастся отгрузить не ранее ноября 2024 года. А их интеграция в космический корабль «Орион», предназначенный для миссии «Артемида-3», продлится не менее чем до апреля 2025-го.

Илон Маск опять показывает NASA, как надо работать, или нет?

Не обошли вниманием контролеры и скандальную программу Human Landing System (HLS), цель которой — создание лунного посадочного аппарата. Этот космический корабль должен доставить астронавтов со станции LOP-G или просто находящегося на орбите вокруг Луны «Ориона» на поверхность естественного спутника Земли. И, конечно, потом вернуть обратно. Напомним, несколько месяцев назад NASA вместо двух компаний выбрало всего одну — SpaceX. Потому что ее предложение единственное вписывалось в урезанный бюджет и, несмотря на свою фантастичность, выглядело самым технически продуманным.

Тем не менее другие участники конкурса HLS потребовали сатисфакции, начали бюрократические разборки и вся программа оказалась заморожена. Счетная комиссия США признала правомерность действий космического агентства, но время прошло. Так что, несмотря на невероятные темпы разработки корабля Starship (специальная версия которого и полетит на Луну), компания Илона Маска тоже может не вписаться в срок до 2024 года. Особенно учитывая одобренное NASA решение изменить расписание проекта по созданию лунного посадочного модуля SpaceX в угоду резко сниженному финансированию (предварительно — как раз на год должны сдвинуться сроки).

С другой стороны, отчет OIG в некоторой степени выглядит чиновничьей попыткой подстелить соломки перед неизбежным столкновением имиджа NASA с суровой реальностью: несколько раз подтвержденные временные рамки выдержать не получится никак. В документе, помимо прочего, вспоминают проблемы с готовностью ракеты SLS. А это уже напоминает полноценную отсылку ко все тому же Starship, буквально промчавшемуся от стадии чертежей на кульмане до летных испытаний за немыслимые для отрасли сроки.

В общем, после истории с HLS и ракетой Vulcan, для которой все никак не получается сделать двигатели, доклад офиса генерального инспектора NASA кажется очередным напоминанием всей аэрокосмической индустрии: по-старому, вразвалочку и на астрономических бюджетах больше играть не получается, «частники» делают все дешевле и быстрее.

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Страны
США
Продукция
Orion КК
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