Глава NASA заявил, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году является невыполнимой

Америка очень хочет снова на Луну, но пока не может.

NASA приняло решение передвинуть сроки реализации лунной программы "Артемида", состоящей из нескольких этапов, отметил Билл Нельсон

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Высадка американских астронавтов на Луну в 2024 году, как это планировалось предыдущей администрацией республиканца Дональда Трампа, является невыполнимой с технической точки зрения. Это признал во вторник на брифинге для журналистов руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

"Цель администрации Трампа высадить людей [на Луну] в 2024 году не имела под собой оснований с точки зрения технической выполнимости", - заявил он.

Нельсон сообщил, что NASA теперь приняло решение передвинуть сроки реализации лунной программы "Артемида", состоящей из нескольких этапов. Так, полет корабля Orion с экипажем на борту вокруг Луны теперь стоит ожидать "не позднее мая 2024 года". Изначально этот этап планировали осуществить в 2023 году. Задержка, по словам директора американского космического ведомства, была вызвана в том числе пандемией коронавируса, а также судебным разбирательством, в ходе которого принадлежащая Джеффу Безосу компания Blue Origin оспаривала контракт на разработку лунного посадочного модуля, который был выдан компании SpaceX предпринимателя Илона Маска.

"Мы потеряли почти семь месяцев в судебных разбирательствах. Это, вероятно, отсрочило первый [запланированный этап] высадки людей [на Луну в рамках лунной программы "Артемида"] как минимум до 2025 года", - подчеркнул Нельсон. Он также сообщил, что теперь непосредственно перед высадкой астронавтов на поверхность Луны планируется совершить посадку модуля без экипажа. "Однако этой пилотируемой высадке будет предшествовать непилотируемая посадка на Луне на каком-то этапе перед высадкой людей", - пояснил директор NASA.

"Эти изменения не повлияют на дальнейший график миссии "Артемида" и планы деятельности на поверхности Луны, в том числе на создание [окололунной станции] Gateway и деятельность на лунной поверхности в конце 2020-х годов", - добавил при этом Нельсон.

Сроки лунной программы

Весной 2019 года, когда у власти в США находилась администрация республиканца Дональда Трампа, NASA анонсировало проект лунной программы "Артемида", состоящей из трех этапов. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется обратно. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту. На третьем этапе NASA рассчитывало доставить астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов.

Сроки отдельных этапов реализации программы постоянно сдвигались из-за различных трудностей, однако до недавнего времени, в том числе уже при новой администрации демократа Джо Байдена, в NASA продолжали подчеркивать, что все еще готовятся к высадке людей на лунную поверхность в 2024 году.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил сомнение, что "Артемида" будет реализована строго по существующему плану. Он отметил, что начатая при Трампе программа "была больше рассчитана для внутреннего потребления" и являлась элементом "демонстрации силы Республиканской партии". Рогозин выразил неуверенность в том, что демократы в США продолжат заниматься этой программой. "По крайней мере, уверен, что акценты будут расставлены иначе", - подчеркнул он.